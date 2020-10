Polar Vantage V2 oficiálně: sportovci se mají na co těšit

Finská společnost Polar dnes oficiálně oznámila své nové chytré hodinky Polar Vantage V2. Jedná se o aktualizaci první generace těchto populárních hodinek. Mají trochu pozměněný design a může se pochlubit řadou pokročilých tréninkových režimů, které využijí i profesionální sportovci. Hodinky si berou spoustu z modelu Polar Grit X, který byl představen letos v létě.

Polar Vantage V2 oficiálně

Marketingový ředitel společnosti Polar, Justin Chacona sdělil, že společnost chtěla hodinky představit už teď z toho důvodu, že lidé aktuálně procházejí stresujícím obdobím a obracejí se na sport a fitness. Chacona dále sdělil, že pokročilé tréninkové režimy jsou velice důležité, jelikož poslouchat své tělo je jedna věc, ovšem opravdu pochopit, co vám říká je úplně jiný příběh. Mimochodem právě společnost Polar byla jedním z prvních výrobců, kteří nasadili do svých hodinek měření srdeční frekvence.

Nová verze Polar Vantage V2 vypadá opravdu elegantně a pro ovládání slouží hardwarová tlačítka. Je navíc o 21 % lehčí, než první generace Vantage. Hodinky mají navíc různé úsporné režimy a se zapnutým tréninkovým režimem od 40 do 100 hodin. Nechybí samozřejmě ani dotykový, barevný Always-On displej. Samozřejmostí je pak voděodolnost do hloubky až 100 metrů. Co se týče různých režimů a testů, potěší možnost změřit si maximální běžecký výkon, cyklistický výkon či VO2 max. Samozřejmostí jsou pak režimy, které od chytrých hodinek očekáváte jako upozornění na notifikace, měření spánku a ostatní funkce. Aktuálně jsou hodinky dostupné ve třech barevných variantách – zelené, černé a šedo-limetkové barvě.

