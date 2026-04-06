Polar Street X jsou dostupné sportovní hodinky se svítilnou a odolným tělem. Na koho cílí? Hlavní stránka Zprávičky Polar představil městské sportovní hodinky Street X s cenou 6 290 Kč a odolností podle vojenského standardu MIL-STD-810H Hodinky kombinují 1,28" AMOLED displej, integrovanou LED svítilnu a výdrž baterie až 10 dní v režimu chytrých hodinek Novinka míří na městské sportovce, kteří střídají posilovnu, běh venku a každodenní nošení bez potřeby měnit hodinky Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.4.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Finská značka Polar se tradičně soustředí na vybavení pro vytrvalostní sportovce a profesionály. S novým modelem Street X ale míří jinam – na ten typ sportovců, kteří kombinují různé typy tréninku a zároveň chtějí hodinky nosit celý den bez toho, aby vypadaly čistě jako nástroj pro sledování fyzické aktivity. Je to zajímavý tah, protože právě tento segment obsazují především Garmin a Amazfit. Polar se do něj pouští s cenou 6 290 Kč. Odolnost na prvním místě a poprvé LED svítilna Displej a ovládání Sportovní a zdravotní funkce Výdrž baterie Cena a dostupnost Pro koho Street X (ne)jsou Odolnost na prvním místě a poprvé LED svítilna Street X staví na konstrukci, která má zvládnout běžné nároky městského života. Pouzdro je vyrobeno z vyztuženého polymeru na bio bázi a luneta drží na osmi šroubcích, což má chránit snímače před nárazy. Displej kryje Gorilla Glass 3 a celé hodinky splňují vojenský standard MIL-STD-810H pro odolnost vůči extrémním teplotám, otřesům a pádům. Vodotěsnost WR50 umožňuje plavání, ale ne potápění. Polar u modelu Street X poprvé integroval LED svítilnu přímo do těla hodinek. Ta nabízí dva režimy – klasické bílé světlo pro běžnou viditelnost a červené světlo, které neoslňuje a nenarušuje noční vidění. Praktické využití? Ranní nebo večerní běhy, hledání klíčů v tašce nebo orientace v tmavém pokoji bez probuzení partnera. Svítilnu najdete také u řady modelů Garmin a oblíbil si ji také výrobce Amazfit. Displej a ovládání Čelní stranu zabírá 1,28″ AMOLED panel s rozlišením 416 × 416 pixelů a podporou always-on režimu. Jas se přizpůsobuje okolnímu světlu automaticky. Ovládání kombinuje dotykovou obrazovku s fyzickými tlačítky, která mají zvýšený profil a texturovaný povrch – Polar je navrhoval s ohledem na ovládání ve vlhku nebo v rukavicích. Ciferníky a widgety lze přizpůsobit, což u Polaru nebývalo vždy samozřejmostí. Hodinky podporují češtinu v uživatelském rozhraní. Sportovní a zdravotní funkce Pod kapotou pracuje optický snímač Precision Prime třetí generace pro měření tepové frekvence. Hodinky podporují více než 170 sportovních profilů včetně běhu, cyklistiky, silového tréninku, HIIT nebo plavání. K dispozici je i měření běžeckého výkonu přímo ze zápěstí bez potřeby externího senzoru. Z pokročilejších funkcí Polar nabízí Training Load Pro pro sledování tréninkové zátěže, Nightly Recharge pro analýzu noční regenerace a Sleep Plus Stages pro detailní rozbor spánkových fází. Hodinky měří také teplotu pokožky během noci a variabilitu srdeční frekvence (HRV). Co v této cenové kategorii chybí? SpO2 senzor pro měření okysličení krve a EKG. To může být pro některé uživatele limitující, zejména pokud tyto funkce využívají pro sledování zdravotního stavu. Street X pak disponují čtyřmi satelitními systémy – GPS, Galileo, BeiDou a QZSS. Součástí je barometr pro měření nadmořské výšky a magnetický kompas. Hodinky nabízí funkci průvodce trasou, takže si můžete nahrát GPX soubor a nechat se navigovat po předem naplánované trase. Výdrž baterie Baterie s kapacitou 385 mAh podle Polaru vydrží až 10 dní v režimu chytrých hodinek s nepřetržitým měřením aktivity. Ve výkonnostním tréninkovém režimu s aktivním GPS a optickým snímačem tepové frekvence je to 43 hodin. V úsporném režimu až 170 hodin. Nabíjení probíhá přes proprietární kabel s USB-C konektorem na druhé straně. Cena a dostupnost Polar Street X jsou již v prodeji na oficiálním e-shopu polar.com a u vybraných prodejců za 6 290 Kč. K dispozici jsou barvy Night Black a Snow White, třetí varianta Forest Green dorazí v průběhu druhého čtvrtletí. Řemínky mají standardní šířku 22 mm s rychloupínacím mechanismem, takže je lze snadno vyměnit za libovolné kompatibilní. Pro koho Street X (ne)jsou Polar Street X cílí na lidi, kteří chtějí spolehlivé sportovní hodinky bez kompromisů v odolnosti, ale zároveň nepotřebují vlajkové funkce jako mapové podklady, hudební přehrávač nebo platby. Absence měření SpO2 může být pro některé uživatele překážkou, zejména pokud hodinky plánují využívat i pro sledování zdraví během spánku. Na druhou stranu – integrovaná svítilna a vojenská odolnost v této cenové hladině nejsou samozřejmostí. Zaujaly vás nové hodinky od Polaru? Zdroje: Polar (1, 2) O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi