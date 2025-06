Tady kriminálka Beroun... Zkoušeli to i na nás. V Česku se zvedla další vlna podvodných volání

„Dobrý den, tady kriminální policie, oddělení Beroun. Mluvím s panem Foltýnkem? Znáte jméno Jaroslav Novák?“ Takto začal telefonát, který mě měl připravit úspory. Když jsem se zeptal, jak si mohu ověřit, s kým mluvím, volající zavěsil. Po krátkém pátrání jsem rychle zjistil, že šlo o podvodné volání.

Jak ověřit, kdo volal

Na internetu existuje spousta služeb, kde mohou lidé nahlásit podvodná nebo obtěžující volání. Mně stačilo zadat telefonní číslo do Googlu a kliknout na první výsledek, který vedl na známý web Vyhledat číslo. Zde jsem se dozvěděl, že v další fázi hovoru by se mě volající snažil přesvědčit, že onen Jaroslav Novák je hledaná osoba a snažil se na mé jméno vzít si v bance úvěr.

Pak už víceméně náhodou jsem narazil na příspěvek na sociální síti X, kde @Jakubprazskej popisuje stejný scénář. V jeho případě byl hovor také rychle ukončen, ale dle reakcí dalších uživatelů příběh pokračuje zasláním falešného policejního průkazu na WhatsApp.

Volal mi vykuk, prý Radek Kraus z kriminálky Beroun a že si nějaký J. Novák bral s mou plnou mocí úvěr, ale že mě ochrání.



A jakou banku používám a kde bydlím, ať mi může poslat předvolání. Tak říkám, mám datovku, pošlete to tam.



"Tak s tím jdi do píči!" a položil. pic.twitter.com/YhVisIKVTw — Jakub (@Jakubprazskej) June 3, 2025

Cílem je přesvědčit volaného, že jeho peníze jsou v nebezpečí. Na rozdíl od dřívějších scénářů, kdy byl podvedený manipulován k vložení úspor do bitcoinového automatu jde tentokrát pravděpodobně o snahu přimět podvedeného k výběru hotovosti a jejímu předání „policistovi“ nebo k zaslání peněz na „bezpečný účet“.

Celé podvodné volání je poměrně propracované. Po falešném policistovi totiž oběť kontaktuje i falešný pracovník banky, který příběh potvrdí. Policejní zpráva potvrzuje zaslání falešných průkazů na jména Hartman, Dvorský, Beneš, Soukup a další.

Nejde o neškodné pokusy

Dle Policie ČR bohužel stále existují případy, kdy oběť podlehne psychickému nátlaku a peníze podvodníkům předá. Výjimečný případ se stal nedávno v Praze, kdy žena přišla o částku 13 miliónů Kč. Případ je prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu podvod, vzhledem k výši škody hrozí pachateli nebo pachatelům, pokud budou dopadeni, až desetiletý trest odnětí svobody.

Jak postupovat

Nedoporučujeme zahrávat si s volajícím, přece jen jde o podvodníky. Rozhodně není dobrý nápad snažit se o osobní setkání. Nejlepší, co lze udělat, je podvodné volání ukončit a případně se informovat ve vaší bance.

Můžete také nahlásit podvodné volání na skutečnou Policii ČR. Jenže když jsem zjišťoval, jak to udělat tak, abych s tím měl co nejméně práce, bylo mně dobrým kamarádem, který pracuje v tomto oboru, doporučeno, abych se na to vykašlal. Pravděpodobnost, že bude podvodník dopaden, je mizivá a celé by to prý byla jen ztráta času.

Zkoušeli podobné podvodné volání i na vás?

Zdroj: Policie ČR, X, Vyhledat číslo, vlastní