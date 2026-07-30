Poco X9 Pro Max s designem Pixelu? Uniklý render čínské předlohy odhaluje velké změny Hlavní stránka Zprávičky Nový únik designu a základních parametrů poodhaluje možné Poco X9 Pro Max Redmi Turbo 6 Max dorazí s kompletně předělaným designem U nás dostupné modely Poco mají často předobraz v Redmi pro čínský trh Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 30.7.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Po prvních informacích o plánovaných parametrech nového Redmi Turbo 6 Max jsme se dočkali i prvního pohledu na design připravované novinky. Řada Redmi Turbo sice zůstává exkluzivní pro čínský trh, Xioami však tyto modely, s většími či menšímu úpravami, obvykle vysílá na globální trhy pod značkou Poco. Pokud navíc dodrží logiku značení z loňska, je velmi dobře možné, že se právě díváme na nové Poco X9 Pro Max. Přinese Poco X9 Pro Max změnu designu? Při pohledu na dostupný render se nám jako první vybavily telefony Google Pixel posledních několika generací, které používají do značné míry podobný modul fotoaparátů. Nicméně v případě Redmi Turbo 6 Max, alias potenciálního Poco X9 Pro Max, je tento modul umístěn mnohem blíže horní hrany. Upřímně řečeno, nám tato podobnost na překážku není a spíše vítáme změnu designového jazyka u Poco. Pohled na dostupný render pak prozrazuje, že telefon bude mít na zádech s nejvyšší pravděpodobností opět jen dva fotoaparáty. Doufejme, že se alespoň již letitý 8MPx ultraširokoúhlý fotoaparát konečně odebere na zasloužený odpočinek. Baterie by pak měla mít kapacitu rovnou 10 000 mAh, zde ale lze pochopitelně čekat nějaký rozdíl mezi čínským a globálním modelem. V případě předchůdce to bylo 9 000 vs 8 500 mAh ve prospěch čínského sourozence. Tradičně pak můžeme očekávat velmi solidní výkon. Ten by zde měl opět obstarávat čip od Mediateku, konkrétně Dimensity 9600s, což by v zásadě mělo být Dimensity 9500+. V zásadě se zde tedy bavíme o vylepšené verzi stále ještě aktuálního TOP modelu od Mediateku. Displej by pak měl mít 2K rozlišení a úhlopříčku rovnou 7″. Sluší se pak ještě dodat, že uniklá data o Redmi Turbo 6 Max pochází od spolehlivého leakera Digital Chat Station. Jak by se vám takováto designová změna u Poco líbila? Zdroj: GSMArena.com Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024