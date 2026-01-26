Nejlepší nabídka na PlayStation 5 Pro v Česku! Konzole nikdy nebyla levnější a navíc dostanete mechaniku jako dárek Hlavní stránka Zprávičky PlayStation 5 Pro má o 67 % více GPU jednotek a 2TB SSD v základu Bundle obsahuje Blu-ray mechaniku, která se normálně prodává zvlášť S kódem ALZADNY15 stojí 15 972 Kč – levněji než samotná konzole bez mechaniky Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 26.1.2026 17:48 Žádné komentáře 0 PlayStation 5 Pro historicky za nejnižší cenu a navíc s dárkem. Se slevovým kódem pořídíte bundle s Blu-ray mechanikou levněji, než kolik stojí samotná konzole bez ní. Tohle je pravděpodobně nejlepší nabídka na PS5 Pro, jaká v Česku kdy byla. O 67 % více výkonu než základní PS5 GPU má o 67 % více výpočetních jednotek, paměť je o 28 % rychlejší a vykreslování až o 45 % svižnější. Ray tracing běží 2–3× rychleji než na původní PS5. Technologie PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) využívá AI upscaling pro ostřejší obraz s jemnějšími detaily. Konzole má 2TB SSD v základu, podporuje Wi-Fi 7 a rozlišení až 8K. Funkce Game Boost optimalizuje přes 8 500 her z PS4 a hry s označením „PS5 Pro Enhanced“ dostávají bezplatné aktualizace pro plné využití nového hardwaru. KOUPIT NA ALZE Bundle s mechanikou za bezkonkurenční cenu Bundle se začal prodávat za 22 990 Kč. Se slevovým kódem ALZADNY15 ho teď pořídíte za 15 972 Kč. Pro srovnání: samotná PS5 Pro bez mechaniky stojí běžně přes 18 tisíc. Tady dostanete konzoli i mechaniku za méně. Není navíc velkým tajemstvím, že blížící se GTA VI poběží na nejvýkonnější herní konzoli lépe než na základní PS5, takže pokud si plánujete nejočekávanější titul této dekády zahrát, možná je ideální čas na nákup. Před vydáním totiž cena konzole téměř jistě klesat nebude. Hrajete na PlayStation, nebo dáváte přednost PC? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024