Nejlepší nabídka na PlayStation 5 Pro v Česku! Konzole nikdy nebyla levnější a navíc dostanete mechaniku jako dárek

  • PlayStation 5 Pro má o 67 % více GPU jednotek a 2TB SSD v základu
  • Bundle obsahuje Blu-ray mechaniku, která se normálně prodává zvlášť
  • S kódem ALZADNY15 stojí 15 972 Kč – levněji než samotná konzole bez mechaniky

Jakub Kárník
Jakub Kárník
26.1.2026 17:48
PlayStation 5 Pro

PlayStation 5 Pro historicky za nejnižší cenu a navíc s dárkem. Se slevovým kódem pořídíte bundle s Blu-ray mechanikou levněji, než kolik stojí samotná konzole bez ní. Tohle je pravděpodobně nejlepší nabídka na PS5 Pro, jaká v Česku kdy byla.

O 67 % více výkonu než základní PS5

GPU má o 67 % více výpočetních jednotek, paměť je o 28 % rychlejší a vykreslování až o 45 % svižnější. Ray tracing běží 2–3× rychleji než na původní PS5. Technologie PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) využívá AI upscaling pro ostřejší obraz s jemnějšími detaily.

Konzole má 2TB SSD v základu, podporuje Wi-Fi 7 a rozlišení až 8K. Funkce Game Boost optimalizuje přes 8 500 her z PS4 a hry s označením „PS5 Pro Enhanced“ dostávají bezplatné aktualizace pro plné využití nového hardwaru.

Bundle s mechanikou za bezkonkurenční cenu

Bundle se začal prodávat za 22 990 Kč. Se slevovým kódem ALZADNY15 ho teď pořídíte za 15 972 Kč. Pro srovnání: samotná PS5 Pro bez mechaniky stojí běžně přes 18 tisíc. Tady dostanete konzoli i mechaniku za méně. Není navíc velkým tajemstvím, že blížící se GTA VI poběží na nejvýkonnější herní konzoli lépe než na základní PS5, takže pokud si plánujete nejočekávanější titul této dekády zahrát, možná je ideální čas na nákup. Před vydáním totiž cena konzole téměř jistě klesat nebude.

Hrajete na PlayStation, nebo dáváte přednost PC?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
