Tyhle 3 nadupané novinky dorazí na Pixel Watch! Na co se můžeme těšit?

Google chystá nové funkce pro Pixel Watch – a už teď to vypadá, že půjde o praktické drobnosti, které dají hodinkám větší smysl a dostanou je do ještě ucelenější, plnohodnotnější podoby. V betě systému Wear OS 6 se totiž objevily náznaky tří připravovaných novinek, které jsou jak bezpečnostní, tak zároveň i praktické.

První ze zmíněných příchozích funkcí je tzv. „Water lock“ neboli „vodní zámek“ , tedy režim uzamčení při ponoření do vody. Ten by měl zabránit nechtěným dotykům displeje, když si hodinky vezmete třeba do bazénu. O této novince jsme se dozvěděli díky stringům v kódu, které se poprvé objevily na portálu AndroidAuthority.

Druhá změna se pak týká adaptivního nabíjení. Nově by mělo být možné funkci adaptivního nabíjení ručně přepnout nebo dočasně přebít, pokud potřebujete hodinky rychle nabít bez ohledu na optimalizaci přizpůsobenou baterii.

Pixel Watch myslí i na bezpečnost

Třetí a poslední novinka se nese v duchu zabezpečení. Hodinky dokážou zamknout telefon, když se od něj vzdálíte. Funkce „Lock phone when left behind“ neboli „zamknout mobil při vzdálení“ zní logicky – když se hodinky odpojí, telefon se automaticky zamkne. Obecně se jedná o vhodný doplněk ke stávající funkci „Watch Unlock“.

A jak jsme se dozvěděli název funkce? Díky v tomto případě patří portálu 9to5Google, kde našli tuto možnost v softwaru, přestože ještě nejde aktivovat.

Co se týká dostupnosti, zatím není oficiálně oznámeno, kdy se nové funkce vypustí do oběhu. Je ale na místě předpokládat, že alespoň některé z nich dorazí s příchodem Wear OS 6.

Myslíte, že tyto funkce na Pixel Watch hodinkách chyběly? Oceníte je?

Zdroj: 9to5Google, AndroidAuthority