Baterie telefonu by měla mít kapacitu 4 080 mAh a dočkat se máme jen 18W nabíjení. Potěší alespoň to, že zůstává bezdrátové nabíjení. Stejně tak bylo zachováno i splnění certifikace IP68. Rovnou z krabice poběží na Androidu 11. V Evropě by se Pixel 5 měl prodávat za částku 629 eur, v přepočtu cca 16 900 Kč. Jen pro srovnání, předchozí Pixel 4 se prodával za 749 eur a Pixel 4 XL za 899 eur.

