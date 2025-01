Pitaka začala prodávat kryty na Galaxy S25. Telefony se přitom ještě oficiálně nepředstavily

Reklama

Samsung Galaxy S25 patří k nejočekávanějším telefonům letošního roku. Společnost Samsung přitom velice nelibě nese jakékoliv úniky. Den před velkou událostí, akcí Galaxy Unpacked 2025, rozeslala Pitaka e-mail s nabídkou krytů pro řadu Samsung Galaxy S25.

Společnost Pitaka vyrábí kryty mimořádné kvality, které nezřídka nabídnou něco navíc. Rozhodně nejde o nějakou bezejmennou „čínskou“ společnost, ve kterých se podobné excesy dějí pravidelně. Proto mě jejich e-mail opravdu překvapil.

Je pravdou, že Pitaka aspoň oficiálně spouští prodej až od 22. ledna, ale embargo by se mělo dodržet do okamžiku, kdy začne Galaxy Unpacked. Pravdou je také to, že snímky, které Pitaka zveřejnila, toho o skutečném tvaru telefonu moc neprozrazují. Ale i tak jde o něco, čeho by se společnost, která si chce udržet spolupráci s výrobcem telefonů, měla vyvarovat.

Zdroj: Pitaka