Kartáček Philips Sonicare 9000 DiamondClean pořádně zlevnil. Dá se propojit s aplikací a Češi ho milují Hlavní stránka Zprávičky Philips Sonicare 9000 DiamondClean HX9911/23 je nyní k dispozici za 3 989 Kč místo původních 5 699 Kč. Sonický kartáček nabízí 62 000 pohybů za minutu, čtyři režimy čištění a propojení s mobilní aplikací. Na Alze má produkt hodnocení 4,7 z 5 hvězdiček a 92 % zákazníků jej doporučuje. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.1.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste uvažovali o pořízení sonického zubního kartáčku, nyní se naskýtá zajímavá příležitost. Philips Sonicare 9000 DiamondClean HX9911/23 je na Alze k dispozici za 3 989 Kč, což představuje slevu 30 % oproti původní ceně 5 699 Kč. Stačí při nákupu uplatnit kód VYPRODEJ30. Podle dat ze srovnávače Heureka by v současné době mělo jít o vůbec nejlepší nabídku na našem trhu. Sonická technologie s 62 000 pohyby za minutu Philips Sonicare 9000 DiamondClean využívá sonickou technologii, která generuje 62 000 pohybů za minutu. Výrobce uvádí, že kartáček dokáže odstranit až 20× více zubního plaku než běžný manuální kartáček. Součástí výbavy je tlakový senzor, který vibrací upozorní, pokud na zuby příliš tlačíte. Kartáček disponuje čtyřmi režimy čištění: Clean pro každodenní použití, White+ pro odstranění pigmentových skvrn, Gum Health pro péči o dásně a Deep Clean+ pro důkladné čištění. Každý režim lze navíc nastavit ve třech intenzitách podle citlivosti vašich zubů a dásní. CHCI KARTÁČEK PHILIPS V AKCI Propojení s mobilní aplikací Prostřednictvím Bluetooth lze kartáček spárovat s mobilní aplikací Philips Sonicare. Ta poskytuje zpětnou vazbu po každém čištění na základě dat ze zabudovaných senzorů pohybu a tlaku. Součástí je také časovač Smartimer, který hlídá doporučenou dobu čištění dvou minut, a BrushPacer, který každých 20 sekund signalizuje přesun do další části chrupu. Kartáček využívá technologii BrushSync, která automaticky rozpozná typ nasazené hlavice a přizpůsobí tomu režim čištění. Zároveň sleduje opotřebení hlavice a včas upozorní na nutnost výměny. Obsah balení a nabíjení V balení najdete samotný kartáček, jednu hlavici Premium All-in-One, elegantní nabíjecí sklenici a cestovní pouzdro s USB nabíjením. Výdrž baterie činí přibližně dva týdny při čištění dvakrát denně. Náhradní hlavice jsou kompatibilní se všemi modely Philips Sonicare. Co říkají uživatelé v recenzích Na Alze má Philips Sonicare 9000 DiamondClean HX9911/23 hodnocení 4,7 z 5 hvězdiček na základě 455 hodnocení. Produkt doporučuje 92 % zákazníků a reklamovanost činí pouhých 0,99 %. Mezi nejčastěji zmiňované klady patří výborný pocit po vyčištění zubů, který uživatelé přirovnávají k návštěvě dentální hygieny. Zákazníci oceňují také dlouhou výdrž baterie, elegantní design a praktickou nabíjecí sklenici. Řada recenzentů uvádí, že po přechodu z rotačního kartáčku zaznamenali výrazný rozdíl v kvalitě čištění. KOUPIT KARTÁČEK PHILIPS Mezi zápory uživatelé řadí především vyšší cenu náhradních hlavic. Někteří také kritizují mobilní aplikaci, která podle nich funguje spíše jako „glorifikovaný časovač“ a nenabízí tolik funkcí, kolik by od ní očekávali. Ojediněle se objevují stížnosti na problémy s baterií po uplynutí záruční doby. Pro koho se kartáček hodí? Philips Sonicare 9000 DiamondClean ocení především ti, kteří hledají šetrnou alternativu k rotačním kartáčkům. Sonická technologie je vhodná pro osoby s citlivými dásněmi. Kartáček se hodí i pro ty, kdo chtějí sledovat své čisticí návyky prostřednictvím aplikace, byť její možnosti jsou omezené. Naopak pokud vám stačí základní čištění bez chytrých funkcí nebo nechcete investovat do dražších náhradních hlavic, můžete se poohlédnout po levnějších modelech z řady Philips Sonicare. Uvažujete o pořízení sonického zubního kartáčku? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza česko chytrý kartáček Philips Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 Z této fontánky kočky pít baví a přitom stojí jen kolem tisícovky Libor Foltýnek 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024