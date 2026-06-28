Chytrý kartáček Philips Sonicare 7100 je v parádní slevě! Má vlastní aplikaci, ale ta není nejpodstatnější Hlavní stránka Zprávičky Philips Sonicare 7100 je sonický kartáček s 62 000 pohyby/min, světelným tlakovým senzorem, technologií BrushSync, Bluetooth aplikací a 12 nastaveními čištění Na Alze ho s kódem PHILIPSNAROZENINY30 koupíte za 3 149 Kč místo 4 499 Kč — ušetříte 1 350 Kč V balení jsou dvě hlavice, nabíjecí základna i cestovní pouzdro — k tomu 3 roky záruky po bezplatné registraci na My Philips Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.6.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Sonicare 7100 je kartáček, který se rád ohání chytrými funkcemi — Bluetooth aplikací, tlakovým senzorem a synchronizací hlavic. Otázka pro tech publikum zní, kolik z toho reálně využijete a kolik je marketing. S kódem PHILIPSNAROZENINY30 ho teď pořídíte za 3 149 Kč místo 4 499 Kč, což odpovědi na tuhle otázku dost mění. CHCI KARTÁČEK V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete spolehlivý sonický kartáček se skvělým čisticím výkonem, dlouhou výdrží a kompletním balením včetně cestovního pouzdra.⚠️ Zvažte, že aplikace toho moc neumí (hlavně počítá čas), tlakový senzor reaguje až při silném tlaku a pouzdro nemá USB-C ani vlastní baterii.💡 Za 3 149 Kč dává smysl — za plnou cenu 4 499 Kč by konkurence i vyšší řada Philips byly lákavější. Proč ho řešit v akci U Sonicare 7100 rozhoduje cena výrazněji než u jiné techniky. Samotný čisticí výkon je výborný — to potvrzuje hodnocení i dentální hygienistky, které model klientům doporučují. Háček je, že chytré funkce, kterými se 7100 odlišuje od levnějších modelů, nejsou tak chytré, jak slibují (víc o tom za chvíli). Za 3 149 Kč to nevadí, dostáváte kvalitní hardware se vším příslušenstvím. Za plných 4 499 Kč už ale dává smysl zvažovat buď levnější model bez appky, nebo rovnou vyšší řadu 9xxx, kde chytré funkce reálně fungují. Chytré funkce: co reálně umí Začněme tím, co funguje. BrushSync je nejchytřejší prvek kartáčku — hlavice a tělo spolu komunikují přes čip, kartáček sám zvolí ideální režim pro nasazenou hlavici a hlídá její opotřebení, aby vás včas upozornil na výměnu. To je užitečné a funguje to spolehlivě. Motor zvládá 62 000 pohybů za minutu, je výrazně tišší než starší generace a výdrž je reálně 2–3 týdny na nabití. Nabíjení řeší USB-A (základna i cestovní pouzdro), adaptér ale v balení není — počítejte s tím. A teď upřímně to slabší. Bluetooth aplikace je u tohohle modelu spíš na okrasu — podle shody majitelů v podstatě jen ukazuje, že uběhly dvě minuty, což kartáček oznámí i sám tím, že se vypne. Žádnou skutečnou analýzu techniky, mapu vyčištěných míst ani heatmapu nečekejte; to nabízí až nejvyšší řada 9xxx. Appka navíc v česky/slovensky nastavených telefonech naskočí jen v angličtině. Druhý chytrý prvek, světelný tlakový senzor, sice funguje, ale podle recenzí reaguje až při opravdu silném tlaku — při běžném čištění ho prakticky neaktivujete. KOUPIT ZA 3 149 KČ Co říkají uživatelé a na co si dát pozor Na čisticí výkon nedají majitelé dopustit — kartáček má na Alze 4,8 z 5 od 76 zákazníků a 97 % doporučení, reklamovanost je minimální (0,61 %). Opakuje se nadšení z pocitu „jako po dentální hygieně, ale bez bolesti“, chválí se tichý chod, výdrž baterie, kvalitní zpracování i kompletní balení s cestovním pouzdrem. Jako základní zkušenost: kdo přechází z manuálního kartáčku, je nadšený. Kritika se ale soustředí přesně do těch „prémiových“ detailů, za které u sedmičkové řady platíte. Nejhlasitější výtka míří na cestovní pouzdro — je sice součástí balení, ale funguje jen jako nabíjecí stanice po zapojení do sítě, není to powerbanka a chybí mu USB-C, takže s sebou musíte tahat speciální Philips kabel. Několik recenzentů otevřeně píše, že rozdíl proti dvakrát levnějšímu kartáčku není takový, aby ospravedlnil plnou cenu, a doporučují buď levnější model, nebo rovnou řadu 9xxx. Drobnost: kartáček se po dvou minutách sám vypne, což při použití s appkou počítá jako další čištění a kazí statistiku. VYUŽÍT SLEVU PHILIPSNAROZENINY30 Kdy to smysl nedává Pokud kupujete 7100 kvůli aplikaci a chytré analýze čištění, budete zklamaní — appka tu zvládá jen základ a pro skutečné sledování techniky musíte do řady 9xxx. Stejně tak pokud chcete jen dobře vyčistit zuby a chytré prvky neřešíte, ušetříte s levnějším sonickým modelem Philips, který čistí prakticky stejně. A kdo hledá cestovní pouzdro fungující jako powerbanka s USB-C, tady ho nenajde. Pro člověka, který chce kvalitní sonický kartáček s kompletním balením a dlouhou zárukou za rozumnou akční cenu, je ale 7100 za 3 149 Kč dobrá volba. Verdikt: pro koho se to vyplatí Philips Sonicare 7100 je výborný čistič s průměrnou chytrou nadstavbou. Hardware, výdrž i výsledek čištění jsou prvotřídní a majitelé je milují — jen za ty „smart“ funkce, kterými se model odlišuje od levnější konkurence, platíte víc, než kolik reálně využijete. Proto je akční cena 3 149 Kč s kódem PHILIPSNAROZENINY30 tak důležitá: posouvá kartáček z kategorie „přeplacený za appku“ do „rozumná koupě za skvělý čisticí výkon“. K tomu dostanete 3 roky záruky po registraci. Pokud po sonickém Philipsu pokukujete, je tohle dobrý moment — slevové kódy přicházejí a mizí. CHCI UŠETŘIT 1 350 KČ Stojí vám chytré funkce u kartáčku za příplatek, nebo chcete prostě jen dobře vyčištěné zuby za co nejméně? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza chytrý kartáček slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. 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