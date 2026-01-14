Kvalitní chytrý kartáček Philips Sonicare 6500 nikdy nebyl levnější! Má dlouhou výdrž a krásnou aplikaci Hlavní stránka Zprávičky Elektrický zubní kartáček Philips Sonicare 6500 se slevou 925 Kč – nyní za 2 774 Kč s kódem VYPRODEJ25 Chytrá mobilní aplikace sleduje váš způsob čištění a poskytuje okamžitou zpětnou vazbu Technologie BrushSync automaticky monitoruje opotřebení hlavice a upozorní na potřebu výměny Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 14.1.2026 18:00 3 komentáře 3 Elektrický zubní kartáček Philips Sonicare 6500 patří k nejprodávanějším modelům na českém trhu – přes 2 000 prodaných kusů a hodnocení 4,8/5 od 113 zákazníků mluví za vše. Běžně se prodává za 3 699 Kč, ale nyní si ho pořídíte za 2 774 Kč se slevovým kódem VYPRODEJ25. Jde o model, který kombinuje precizní čištění s chytrou mobilní aplikací a pokročilými funkcemi jako tlakový senzor nebo automatické monitorování stavu hlavice. Chytrá aplikace sleduje vaši techniku čištění Hlavní technologickou výhodou Philips Sonicare 6500 je propojení s mobilní aplikací. Ta v reálném čase snímá váš způsob čištění zubů a po každém použití poskytuje okamžitou zpětnou vazbu. Aplikace vám ukáže, které partie jste vyčistili nedostatečně, kde jste tlačili příliš silně, nebo jestli jste dodrželi doporučenou dobu 2 minuty. Jak potvrzuje jeden ze spokojených uživatelů: „Když si to vše kontrolujete ještě živě přes apku, tak to je potom úplně super.“ Aplikace také umožňuje sledovat dlouhodobý pokrok a přizpůsobit si režimy čištění podle vašich potřeb. Pro technologické nadšence je to skvělý způsob, jak gamifikovat každodenní rutinu a zlepšovat výsledky. Technologie BrushSync a automatické upozornění na výměnu hlavice Kartáček je vybavený technologií BrushSync, která zajišťuje komunikaci mezi tělem kartáčku a hlavicí. Systém automaticky rozpozná typ nasazené hlavice (součástí balení jsou Sensitive a Optimal White) a přizpůsobí intenzitu čištění. Hlavním přínosem je však monitorování opotřebení – kartáček vás upozorní světelnou ikonkou, když přijde čas na výměnu hlavice. Nemusíte tak počítat měsíce nebo hádat podle stavu štětin. KOUPIT PHILIPS SONICARE 6500 V AKCI Tlakový senzor se světelnou indikací Příliš silný tlak při čištění zubů může poškodit dásně a zuby. Philips Sonicare 6500 řeší tento problém citlivým tlakovým senzorem, který při nadměrném tlaku začne vibrovat a spodní část kartáčku se rozsvítí fialově. Jde o okamžitou zpětnou vazbu, která vás naučí správnou techniku čištění. Podle recenzí zákazníků tato funkce skutečně funguje a pomáhá zlepšit péči o dásně. Devět nastavení pro maximální komfort Kartáček nabízí 3 režimy čištění kombinované se 3 stupni intenzity, celkem tedy 9 možných nastavení. Režim Clean slouží pro každodenní čištění, White odstraňuje pigmentové skvrny (trvá 2 minuty 40 sekund) a Sensitive je určený pro citlivé zuby a dásně. Každý režim si pak můžete přizpůsobit na nízkou, střední nebo vysokou intenzitu. Sonická technologie produkuje 62 000 pohybů za minutu, což vytváří dynamickou vlnu pronikající hluboko do mezizubních prostor. Výdrž a bohaté příslušenství Philips Sonicare 6500 vydrží na jedno nabití až 3 týdny pravidelného čištění, což z něj dělá ideálního společníka na cesty. V balení najdete cestovní pouzdro pro hygienické uložení, 2 kartáčkové hlavice (Sensitive a Optimal White) a nabíjecí základnu. Pozor – adaptér do zásuvky není součástí balení, můžete však použít jakýkoliv USB adaptér. Příjemným bonusem je možnost prodloužené záruky. Pokud do 3 měsíců od nákupu zaregistrujete kartáček na stránkách My Philips, získáte +1 rok záruky zdarma, celkem tedy 3 roky. Pro koho je kartáček vhodný? Philips Sonicare 6500 cílí na uživatele, kteří chtějí kvalitní péči o zuby s chytrými funkcemi. Pokud vás zajímá technologie a rádi si sledujete data o svém zdraví, mobilní aplikace vás určitě zaujme. Kartáček ocení také lidé s citlivými dásněmi – tlakový senzor a režim Sensitive jsou pro ně ideální volbou. Zákazníci v recenzích vyzdvihují zejména kvalitu vyčištění – jeden z nich uvedl: „Kam se hrabe obyčejný kartáček.“ Další zmiňují dlouhodobě spokojenost: „Philips Sonicare používam už viac rokov, môžem len odporučiť. Kefka dokonale čistí zuby a ďasná prestali krvácať.“ CHCI PHILIPS SONICARE 6500 ZA 2 774 KČ Musíte však počítat s drobnými kompromisy. Časovač na 2 minuty se automaticky vypne, což může vadit lidem, kteří si čistí zuby déle – lze ho ale jednoduše znovu zapnout dalším stiskem tlačítka. Někteří uživatelé zmiňují, že při vyndání kartáčku z úst v chodu to trochu cáká, ale jde o běžnou vlastnost všech sonických kartáčků, na kterou si zvyknete. Tři režimy čištění se mohou některým jevit jako příliš podobné – rozdíl je především v délce trvání a drobných nuancích, které oceníte až po delším používání. Za plnou cenu 3 699 Kč to někteří uživatelé považují za předražené, ale za akční cenu 2 774 Kč jde o rozumnou investici. Pokud hledáte elektrický kartáček s pokročilými funkcemi, chytrou aplikací a spolehlivou péčí o zuby, Philips Sonicare 6500 představuje kvalitní volbu. Obzvlášť za akční cenu s kódem VYPRODEJ25 dostanete špičkový produkt, který 96 % zákazníků doporučuje dál. Používáte elektrický kartáček, nebo si stále vystačíte s klasickým? 