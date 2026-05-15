Chytrý kartáček Philips s aplikací zlevnil na 2,5 tisíce! Češi si ho oblíbili

Adam Kurfürst
15.5.2026 06:00
Slevy na střední třídu Sonicare se obvykle pohybují kolem 2 800–3 000 Kč, takže současná akce vyčnívá. Philips Sonicare 6500 HX7411/09 teď s kódem ALZADNY30 stojí 2 519 Kč místo 3 599 Kč, a to je o 360 Kč méně než v poslední slevové vlně. Aktuální stav nabídky ověříte přímo v detailu produktu.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete sonický kartáček střední třídy s tlakovým senzorem, slušnou výbavou a aplikací – a oceníte, že je v balení rovnou druhá hlavice.
⚠️ Zvažte, pokud nechcete registraci do účtu My Philips – aplikace ji vyžaduje a bez ní data nezískáte.
💡 Za 2 519 Kč jde o nejvýhodnější moment, jaký u tohohle modelu Alza nabídla.

Co dostanete za 2 519 Kč

Sonicare 6500 jezdí na 62 000 sonických pohybech za minutu a kombinuje 3 režimy čištění (Clean, White, Sensitive) se 3 intenzitami (nízká, střední, vysoká). Praktickou věcí je tlakový senzor s fialovou světelnou indikací ve spodní části kartáčku – při příliš silném tlaku přístroj zavibruje a varuje vás, takže si nedřete dásně. Pro lidi s citlivými dásněmi nebo recesí přesně tahle funkce odlišuje sonický kartáček střední třídy od těch základních.

V balení jsou dvě hlavice (Sensitive + Optimal White), cestovní pouzdro a nabíjecí základna. Baterie vydrží podle Philips až 3 týdny na jedno nabití, což sedí i recenzentům. Technologie BrushSync komunikuje s hlavicí, automaticky volí nejvhodnější režim a hlídá opotřebení – řekne vám, kdy je čas hlavici vyměnit.

Mobilní aplikace: tahák i kámen úrazu

Hlavní rozdíl proti levnější řadě 6100 je Bluetooth a propojení s aplikací Philips Sonicare (iOS i Android). Aplikace dokáže v reálném čase sledovat techniku čištění, vede vás po kvadrantech, počítá pokrytí a hlídá kalendář. Pro lidi, kteří chtějí mít data o své hygieně, je to skutečný bonus a hlavní důvod, proč se 6500 odlišuje od levnějších modelů Sonicare.

Háček ale tady je a transparentně ho zmiňujeme: aplikace vyžaduje registraci účtu na My Philips – bez ní se k funkcím nedostanete. Pokud nechcete dávat e-mail a osobní údaje do dalšího cloudu, jednu z hlavních předností 6500 nevyužijete a vystačíte si i s levnější řadou 6100, kde aplikace není a kartáček stojí v akci kolem 2 000 Kč. Část uživatelů v recenzích také zmiňuje, že rozdíly mezi režimy nejsou nikde dobře vysvětlené a v aplikaci samotné to nenajdete.

Co říkají uživatelé

Na Alze má kartáček hodnocení 4,7 z 5 od 178 zákazníků a 92 % uživatelů ho doporučuje. V 49 recenzích (zahrnujeme i sourozenecké modely 6100 a 6500/01) převládají kladné ohlasy – uživatelé chválí tichý chod, slušnou výdrž baterie, světelný tlakový senzor a citlivý režim Sensitive. Reklamovanost 0,79 % je nízká, takže problémy s hardwarem nejsou systémový jev.

Z opakovaných výtek stojí za zmínku 2minutový časovač, který se automaticky vypíná (kdo chce čistit déle, musí jednou kliknout znovu), levně působící cestovní pouzdro a vyšší ceny náhradních hlavic na Alze – několik recenzentů potvrzuje, že v lékárenských řetězcích typu Dr. Max jsou hlavice i o polovinu levnější. Zato originálním Sonicare hlavicím se nevyhnete – jejich kompatibilita napříč generacemi je jednou z výhod ekosystému.

Verdikt: pro koho dává akce smysl

Sonicare 6500 HX7411/09 je solidní střední třída sonických kartáčků s technologiemi, které u dražších modelů 9000 DiamondClean prakticky nepřebíjejí. Za 2 519 Kč s kódem ALZADNY30 dostanete tlakový senzor, BrushSync, aplikaci, dvě hlavice a cestovní pouzdro – to je rozumný balík, který se obvykle pohybuje kolem 3 000 Kč. Pokud aplikaci využívat nebudete, sáhněte radši po Sonicare 6100 nebo 5500 v akci, ušetříte 500 i více korun. Pokud aplikaci využijete a registraci v My Philips vám nevadí, aktuálně lepší cena u tohoto modelu nebyla.

Využíváte aplikaci ke svému zubnímu kartáčku, nebo vám stačí časovač a tlakový senzor?

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

