Automatický kávovar s LatteGo za 10 999 Kč. Philips zlevnil pod jedenáct tisíc — a mléčný systém umyjete za minutu Hlavní stránka Zprávičky Philips Series 3300 LatteGo EP3349/70 je automatický kávovar s mléčným systémem LatteGo, barevným dotykovým displejem a nabídkou šesti nápojů na jedno stisknutí Původně 14 665 Kč, s kódem ALZADNY25 za 10 999 Kč — sleva 25 % Hlavní tahák: mléčný systém LatteGo, který se skládá ze dvou dílů a umyjete ho doslova za minutu Jakub Kárník Publikováno: 20.4.2026 20:00 Pokud doma uvažujete o upgradu ze starší pákové nebo jednoúčelové mašiny na plnohodnotný automatický kávovar, Philips Series 3300 patří k nejoblíbenějším modelům v Česku — prodaly se ho přes dva tisíce kusů s hodnocením 4,7 z 5. Philips Series 3300 LatteGo je teď na Alze za 10 999 Kč po uplatnění kódu ALZADNY25. Oproti startovní ceně 14 665 Kč je to úspora téměř 3 700 Kč a v segmentu automatických kávovarů s mléčným systémem to rázem staví model pod klíčovou hranici jedenácti tisíc korun. Proč tenhle kávovar stojí za úvahu Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud ráno nemáte čas ani náladu na páky, mlýnky a rituály — jedním stiskem dostanete espresso, cappuccino, latte macchiato nebo ledovou kávu. A systém LatteGo zvládne napěnit i rostlinná mléka.⚠️ Zvažte, že i přes deklarovanou technologii SilentBrew tichý úplně není — více uživatelů v recenzích hlásí hlučnější chod, hlavně při hýbání s pístem. Pokud vás ruší ranní rachot, dejte si demo v prodejně.💡 Za 10 999 Kč dostanete šest nápojů na jedno tlačítko, 12 stupňů mletí s keramickými mlýnky, dotykový barevný displej, vodní filtry AquaClean, vyjímatelnou spařovací jednotku a aplikaci HomeID v češtině. Proč tenhle kávovar stojí za úvahu Hlavní důvod, proč si lidé Philips řady 3300 vybírají, je mléčný systém LatteGo. Na rozdíl od konkurence, která často pracuje se spletí hadiček a skrytých kanálků, je tenhle systém tvořený dvěma plastovými díly bez jakýchkoli trubek — nádobu prostě rozpůlíte, opláchnete pod tekoucí vodou a za minutu je hotovo. Jeden recenzent, který přecházel z DeLonghi Magnifica Plus, popisuje přímo rozhodovací moment: viděl mléčný systém obou značek vedle sebe a při pohledu na spoustu komponent u DeLonghi si řekl, že to bude do budoucna zdroj problémů. Pro Philips hovoří i praktické cyklonické napěňování, které zvládá krémovou pěnu z kravského mléka stejně dobře jako z rostlinných alternativ. K tomu se přidává barevný dotykový displej s funkcí My Coffee Choice, na němž si u každého nápoje upravíte sílu kávy, množství vody, teplotu i míru napěnění. Systém AquaClean dokáže odložit odstranění vodního kamene až na 5 000 šálků, pokud filtry pravidelně vyměňujete. A pro tipy a recepty tu je aplikace HomeID v češtině, která pomáhá hlavně začátečníkům. Co je pro vás u automatického kávovaru nejdůležitější — jednoduché čištění, rychlost, nebo co nejširší výběr nápojů?