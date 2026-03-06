Tahle MiniLED TV Philips zlevnila na 12 tisíc! Má slušný jas a 10bitové barvy Hlavní stránka Zprávičky 55" Philips 55MLED820 je 4K televize s Mini LED podsvícením, podporou HDR10+ a zvukem Dolby Atmos Na Alze aktuálně stojí 11 990 Kč místo původních 15 990 Kč (sleva 4 000 Kč) Mini LED s lokálním stmíváním nabízí lepší kontrast a černou než běžné LED televize v této cenové hladině Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 6.3.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Mini LED podsvícení v televizi pod dvanáct tisíc? Philips to s modelem MLED820 umožňuje. 55″ Philips 55MLED820 aktuálně na Alze koupíte za 11 990 Kč, tedy o 4 000 Kč levněji než za původní cenu. V této cenové kategorii bývají typicky LED modely bez lokálního stmívání, takže Mini LED je tu znatelný bonus. Aktuální cenu a dostupnost si můžete ověřit přímo v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte 55″ 4K televizi s lepším kontrastem, než nabízí běžné LED modely, a nechcete za Mini LED platit dvacet tisíc a víc.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete vyšší obnovovací frekvenci pro hry (panel má nativně 50/60 Hz) nebo pokud vám záleží na Ambilightu – tento model ho nemá, přestože to z některých popisů nemusí být jasné.💡 Za 11 990 Kč dostanete Mini LED s lokálním stmíváním, HDR10+, Dolby Atmos a kompletní Smart TV – to je na tuhle cenu nadstandardní výbava. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tenhle Philips zajímavý Televize pod dvanáct tisíc s Mini LED podsvícením a lokálním stmíváním – to je hlavní argument Philipsu 55MLED820. Oproti klasickým LED modelům ve stejné cenové hladině nabízí Mini LED výrazně lepší podání černé barvy a kontrast. Obraz při sledování filmů nebo seriálů v zatemněné místnosti tak působí podstatně plastičtěji. Špičkový jas dosahuje 600 cd/m², což v kombinaci s HDR10+ zajistí slušný dynamický rozsah – jasné scény mají energii a tmavé partie si drží hloubku. Obraz a zvuk: co čekat za tuhle cenu Panel nabízí rozlišení 3840 × 2160 (4K Ultra HD) s 10bitovou barevnou hloubkou. Podporované HDR formáty zahrnují HDR10, HDR10+ a HLG – chybí Dolby Vision, což je u Philipsu v této cenové třídě běžné. Pro většinu streamovacích služeb, které podporují HDR10+, to ale není problém. Zvuková stránka je na televizor této kategorie solidní: 20W reproduktory s podporou Dolby Atmos, DTS:X a Dolby Digital AC4. Na běžné sledování filmů a seriálů to stačí, i když náročnější posluchači pravděpodobně sáhnou po soundbaru. Televize navíc nabízí kalibraci zvuku podle akustiky místnosti a automatickou regulaci hlasitosti, což ocení hlavně ti, kteří přepínají mezi kanály s různou úrovní hlasitosti. KOUPIT PHILIPS MLED820 V AKCI Smart funkce a praktická stránka Televize běží na operačním systému Titan OS, který nabízí přístup k oblíbeným streamovacím službám: Netflix, Disney+, HBO Max, YouTube, Amazon Prime Video, Canal+ a další. K dispozici je i hlasové ovládání přes Google Assistant a Amazon Alexa. Konektivita zahrnuje 3× HDMI, 2× USB a CI+ slot pro kartu kódovaného příjmu. Tuner podporuje DVB-S2 i DVB-C, takže pokrývá jak satelitní, tak kabelový příjem. Rozměry televize jsou 122,6 × 73,1 × 24 cm (s podstavcem), hmotnost 11,18 kg. Na zeď ji připevníte pomocí VESA držáku 300 × 200 mm. Alza nabízí i službu vynesení a montáže na zeď, pokud to nechcete řešit sami. Co říkají uživatelé a na co si dát pozor Na Alze má televize hodnocení 4,5 z 5 (zatím 2 hodnocení). Uživatelé chválí hlavně obraz a zvuk vzhledem k ceně. Jeden z recenzentů ale upozorňuje na důležitou věc: v některých produktových popisech se objevuje zmínka o Ambilightu, ale tento model Ambilight nemá. Pokud je pro vás podsvícení za televizí důležité, je dobré to mít na paměti a nespoléhat se jen na marketingové texty. Dalším bodem k úvaze je obnovovací frekvence panelu 50/60 Hz. Pro sledování filmů a seriálů to není problém, ale pokud plánujete televizi používat i na hry, nepočítejte s plynulostí 120Hz panelů. Herní režim a VRR sice televize podporuje, ale vzhledem k nativní frekvenci panelu jsou herní možnosti omezenější než u dražších modelů. Chybí také Dolby Vision – pokud hodně sledujete obsah na Apple TV+ nebo jiných platformách, které preferují právě tento formát, je to faktor k zamyšlení. Pokud vás tento konkrétní model nezaujal, ale hledáte televizi ve slevě, můžete si projít aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují zlevněné televize, monitory i příslušenství. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte 55″ 4K televizi primárně na filmy a seriály a chcete výrazně lepší obraz, než nabízí běžné LED modely v podobné cenové hladině, Philips 55MLED820 za 11 990 Kč dává smysl. Mini LED s lokálním stmíváním, HDR10+, Dolby Atmos a kompletní Smart TV – to je výbava, kterou v této ceně najdete jen těžko. Naopak pokud je pro vás klíčová herní plynulost při 120 Hz, Ambilight nebo Dolby Vision, budete muset zamířit výš v nabídce – a počítat s vyšším rozpočtem. VYUŽÍT SLEVU NA PHILIPS MLED820 Máte doma Mini LED, nebo zatím klasický LED panel? Poznáte v praxi rozdíl? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Philips slevy Televize Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. 