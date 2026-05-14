Chytrý epilátor Philips Lumea zlevnil o 5 tisíc! Výrobce vám navíc vrátí další tisícovku Hlavní stránka Zprávičky Philips Lumea IPL 9900 BRI950/01 je IPL epilátor s technologií SenseIQ a senzorem SmartSkin, který slibuje až dva roky pokožky bez chloupků S kódem ALZADNY40 stojí 7 499 Kč místo doporučené ceny 12 499 Kč (sleva 5 000 Kč), navíc s cashbackem 1 000 Kč od Philips Cena se navíc dostala pod 7 500 Kč, což je výrazně níž než předchozí akční hladina 8 749 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 14.5.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Domácí IPL epilátor patří k těm investicím, u kterých se opravdu vyplatí čekat na pořádnou slevu. Philips Lumea IPL 9900 BRI950/01 teď s kódem ALZADNY40 stojí 7 499 Kč místo výrobcem doporučených 12 499 Kč, k tomu se dá nárokovat cashback 1 000 Kč přímo od výrobce. CHCI EPILÁTOR V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete dlouhodobě omezit ochlupení doma, máte světlou až tmavě hnědou pokožku s tmavšími chloupky a jste ochotni dodržet plán 12 ošetření.⚠️ Zvažte, pokud máte velmi tmavou pleť, zrzavé, šedé nebo velmi světlé chloupky – IPL na nich nefunguje. A počítejte s vyšší reklamovaností (3,74 %).💡 Za 7 499 Kč jde o nejnižší cenu Lumey 9900 BRI950/01, jakou jsme na Alze viděli – běžně se ji nedá pořídit pod 8 749 Kč ani v akci. Proč je tahle sleva zajímavá Slevy na vlajkovou řadu Philips Lumea 9900 bývají standardně v řádu jednotek tisíc korun. Tahle akce je výjimečná tím, že kombinuje výrobcem doporučenou cenu 12 499 Kč se slevou 40 % a navíc cashback 1 000 Kč přímo od Philips. Pokud cashback nárokujete, dostáváte se reálnou pořizovací cenou pod 5 500 Kč, což je u 9900 série prakticky nevídané. Pro srovnání: minimální cena před touto akcí byla 8 749 Kč, tedy o 1 250 Kč výš než aktuální. Sourozenecké modely s více nástavci (BRI973/00 a BRI977/00) se v lepších akcích pohybují od 9 449 Kč výš, takže BRI950/01 je nejdostupnější vstupenkou do řady 9900 s technologií SenseIQ. Klíčové parametry vysvětlené lidsky IPL (Intense Pulsed Light) funguje tak, že záblesky cíleně narušují růstovou fázi chloupku – ne jednorázově, ale postupně během plánu ošetření. Philips uvádí, že po prvních 4 ošetřeních (po 2 týdnech) a dalších 8 měsíčních se chloupky redukují až o 92 % a pokožka zůstane hladká přibližně 2 roky. Důležitý je kontrast mezi pigmentem chloupku a pokožkou, takže metoda nejlépe funguje na tmavě blond až černých chloupcích a světlé až tmavě hnědé pleti. OBJEDNAT NA ALZE Lumea 9900 má 5 nastavení intenzity a senzor SmartSkin, který automaticky doporučí vhodnou úroveň podle vašeho odstínu pokožky. V balení jsou dva nástavce – jeden s velkým aplikačním okénkem pro tělo (lýtka, ruce, břicho, záda) a druhý menší s UV filtrem pro obličej (nad horní ret, brada, čelist). Sourozenecké modely BRI973/00 a BRI977/00 mají nástavců víc (na podpaží a oblast bikin samostatně), ale za citelně vyšší cenu. Praktická stránka: použití, aplikace, záruka Přístroj jde používat s kabelem i bez něj. Na větší plochy (celé nohy, záda) se vyplatí kabelové napájení, protože záblesky jsou rychlejší a baterie se na celé ošetření jednoho člověka většinou nevyrobí. Pro obličej a citlivé oblasti je bezdrátový režim praktický. Časy ošetření z dílny Philips: noha od kolena dolů cca 8,5 minuty, podpaží 2,5 minuty, oblast bikin 2 minuty, obličej 1,5 minuty – ale berte to jako orientační, většina recenzentů přiznává, že reálně to trvá déle, hlavně při vyšší intenzitě. Velkým plusem je bezplatná aplikace Philips Lumea IPL pro iOS i Android s funkcemi SkinAI, které využívají umělou inteligenci pro analýzu pleti a sledování úbytku chloupků. Aplikace hlídá termíny dalších ošetření a vede vás krok za krokem – v recenzích na Alze je jednou z nejčastěji chválených věcí. Záruka je standardně 24 měsíců, ale při registraci produktu na My Philips do 21 dní můžete získat záruku až 5 let. Tohle byste rozhodně neměli vynechat. Co říkají uživatelé na Alze Na Alze má Philips Lumea IPL 9900 BRI950/01 hodnocení 4,7 z 5 od 480 zákazníků a 92 % uživatelů ji doporučuje. V 192 napsaných recenzích (zahrnujeme i sourozenecké modely 9900 série, které se jinak nedotčeně překrývají s touto variantou) převládají pozitivní zkušenosti – chloupky vypadávají, ošetření je bezbolestné, aplikace je velmi dobrá a senzor pokožky funguje spolehlivě i v Česku v zimních měsících. Několik uživatelek popisuje viditelné výsledky už po 2–3 ošetřeních a po 3 měsících redukci ochlupení o 80 %. Z negativních hlasů ale stojí za zmínku jedna výrazná věc: reklamovanost 3,74 % je u domácí kosmetiky nadprůměrná. V recenzích se opakovaně objevuje, že přístroj přestal po několika měsících blikat – jedna uživatelka řešila dvě reklamace během půl roku a nakonec dostala vrácené peníze, jiná čekala 20 dní na vyřízení, několik dalších potvrzuje stejnou závadu (záblesky přestanou, dioda „ready to flash“ svítí, ale přístroj nezabliká). Prodloužená záruka 5 let po registraci na My Philips je tady opravdu důležitá pojistka, ne marketingový bonus. CHCI EPILÁTOR SE SLEVOU Další opakované výtky: přístroj se zahřívá a po nějaké době ošetření pálí pokožku, je poměrně objemný a těžký v ruce, baterie bez kabelu vydrží relativně krátce a u některých uživatelů s blond nebo světlejším ochlupením je účinnost slabší. Pár recenzentů řešilo bolestivé pupínky po třetím ošetření, takže opatrný start s nižší intenzitou rozhodně dává smysl. Kdy to smysl nedává Pokud máte velmi tmavou pleť, zrzavé, šedé nebo extrémně světlé chloupky, IPL technologie u vás nebude fungovat dobře – přístroj potřebuje kontrast mezi pigmentem chloupku a kůže. Stejně tak nepatří na tetování ani mateřská znaménka a není vhodná pro lidi s některými kožními nebo chronickými onemocněními. V takových případech nemá smysl utrácet ani v akci. Smysl nedává ani tehdy, pokud nejste ochotni držet dlouhodobý plán 12 ošetření v přesných intervalech. Jeden zákazník v recenzích výstižně popisuje, že když jim přístroj zhavaroval uprostřed cyklu a čekal měsíc na reklamaci, mohli začínat od začátku. Pokud chcete jen občasné holení místo trvalé redukce, vystačíte si s běžným epilátorem nebo levnější Lumeou řady 7000 – ostatně i Philips Lumea IPL 7000 SC1994/00 je teď ve slevě za 4 499 Kč. Verdikt: pro koho se akce vyplatí Philips Lumea IPL 9900 BRI950/01 je nejdostupnější model nejvyšší řady 9900 – dostanete technologii SenseIQ, senzor SmartSkin, aplikaci s funkcemi SkinAI a možnost provozu s kabelem i bez. Za 7 499 Kč s kódem ALZADNY40 jde o nejlepší cenu, jakou jsme u téhle varianty na Alze viděli – běžná cena 12 499 Kč klesla o 5 000 Kč a oproti předchozí akční hladině 8 749 Kč ušetříte dalších 1 250 Kč. Pokud k tomu nárokujete cashback 1 000 Kč od Philips a využijete registraci pro 5letou záruku, dostáváte se na velmi zajímavou pořizovací cenu i přes vyšší reklamovanost. Zvažujete domácí IPL epilátor, nebo si raději připlatíte za profesionální laserové ošetření v salonu? Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let.