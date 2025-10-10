3 žárovky + ovladač + mozek systému! Philips Hue starter kit je skvělý start do chytré domácnosti Hlavní stránka Zprávičky Philips Hue starter kit obsahuje vše potřebné pro začátek s chytrým osvětlením Žárovky nabízejí 16 milionů barev a 50 000 odstínů bílého světla s nastavitelnou teplotou od 2000 K do 6500 K Systém funguje s Google Assistantem, Alexou i Apple HomeKit a umožňuje automatizaci Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.10.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Pokud vás láká chytré osvětlení, ale nechce se vám lovit jednotlivé komponenty a zjišťovat, co všechno vlastně potřebujete, má Philips Hue starter kit přesně pro vás. V jedné krabici dostanete kompletní sadu, se kterou během pár minut rozsvítíte chytrou domácnost – bez nutnosti něco dokupovat. Co všechno v sadě najdete 16 milionů barev a 50 000 odstínů bílé Proč potřebujete Hue Bridge Hlasové ovládání a automatizace Bezdrátový stmívač: víc než jen vypínač Synchronizace s hudbou a filmem Verdikt: nejlepší start do chytrého osvětlení Co všechno v sadě najdete Starter kit Philips Hue White and Color Ambiance obsahuje: 3× chytrou LED žárovku s paticí E27 (klasický velký závit), světelným tokem 1100 lumenů a podporou barev Philips Hue Bridge – malou krabičku, která se připojuje k routeru a umožňuje ovládat až 50 světel Hue Dimmer Switch – bezdrátový stmívač, který můžete připevnit na zeď nebo používat jako dálkové ovládání Tři žárovky stačí na kompletní vybavení menší místnosti – třeba obývacího pokoje, ložnice nebo dětského pokoje. Pokud máte větší prostor, můžete později dokoupit jednotlivé žárovky a přidat je do stávajícího systému. 16 milionů barev a 50 000 odstínů bílé Žárovky z této sady patří do nejvyšší řady White and Color Ambiance, což znamená, že kromě klasického bílého světla zvládají i celé barevné spektrum. Konkrétně můžete vybírat z 16 milionů barev (od sytě červené po jemně fialovou) a 50 000 odstínů bílého světla s teplotou od 2000 K po 6500 K. V praxi to znamená, že si můžete nastavit energizující chladné světlo ráno, kdy potřebujete nastartovat do práce, pak během dne přepnout na neutrální bílou pro produktivitu a večer si dopřát teplou zlatavou atmosféru, která vás uklidní před spánkem. Nebo prostě zapnete fialovou, protože vám padne do nálady. Proč potřebujete Hue Bridge Žárovky Philips Hue sice umí fungovat i jen přes Bluetooth (stáhnete si aplikaci a propojíte se přímo s žárovkami), ale v takovém případě přijdete o většinu chytrých funkcí. Bluetooth má totiž několik zásadních omezení: Můžete ovládat maximálně 10 žárovek Funguje to jen v dosahu jedné místnosti Nemůžete ovládat světla vzdáleně (mimo domov) Nejsou dostupné automatizace a časovače Nefunguje synchronizace s hudbou nebo videem Jakmile připojíte Hue Bridge (stačí ho zapojit do routeru ethernetovým kabelem), otevřou se vám všechny možnosti. Můžete ovládat až 50 světel v celém domě, nastavit si automatické rozsvěcování při západu slunce, vytvořit scénu „Filmový večer“ s tlumeným světlem nebo nechat světla blikat v rytmu hudby ze Spotify. KOUPIT PHILIPS HUE STARTER KIT Hlasové ovládání a automatizace Philips Hue funguje s Google Assistant, Amazon Alexa i Apple HomeKit. Zajímavější jsou ale automatizace. Můžete si například nastavit: Budíček s východem slunce – světla se začnou pomalu rozsvěcovat 30 minut před budíkem, takže se probouzíte přirozeně Večerní rutinu – v 21:00 se automaticky ztlumí všechna světla a přepnou na teplou barvu Simulaci přítomnosti – když jste na dovolené, světla se zapínají a vypínají náhodně, jako byste byli doma Reakci na pohyb – pokud si dokoupíte pohybový senzor, rozsvítí se světlo automaticky, když vstoupíte do místnosti Bezdrátový stmívač: víc než jen vypínač V sadě je i Hue Dimmer Switch – bezdrátový ovladač, který běží na baterii a můžete s ním dělat dvě věci: buď ho připevnit na zeď (pomocí přiložené magnetické podložky), nebo ho používat jako přenosné dálkové ovládání. Má čtyři tlačítka: zapnout, vypnout, zesvětlit a ztmavit. Ale nejlepší je, že si můžete nastavit, která scéna se spustí po stisknutí konkrétního tlačítka. Takže třeba horní tlačítko rozsvítí „Večerní relax“ (teplá žlutá, 40 % jasu), prostřední aktivuje „Čtení“ (studená bílá, 100 % jasu) a spodní zapne „Filmový večer“ (tmavě červená, 10 % jasu). KOUPIT PHILIPS HUE STARTER KIT Ocení to hlavně ti, kdo bydlí s někým, kdo nechce používat aplikaci nebo hlasové ovládání. Stačí jim sáhnout na fyzický vypínač a všechno funguje. Synchronizace s hudbou a filmem Jedna z nejzábavnějších funkcí Philips Hue je synchronizace s obsahem. Pokud si pustíte film na počítači nebo chytré TV, můžete nechat světla reagovat na to, co se děje na obrazovce. Výbuch ve filmu? Světla zablikají červeně. Podmořská scéna? Místnost se ponoří do modré. Stejně tak funguje synchronizace s hudbou – ať už posloucháte přes Spotify, YouTube Music nebo jakoukoliv jinou službu, světla budou pulzovat v rytmu. Je to skvělé na domácí párty nebo prostě když chcete udělat z obyčejného večera něco zajímavějšího. Pro synchronizaci s TV ale potřebujete buď Philips TV s funkcí Ambilight, nebo samostatný Hue Sync Box (prodává se zvlášť za cca 9 000 Kč). Pro synchronizaci s hudbou stačí aplikace v telefonu. Verdikt: nejlepší start do chytrého osvětlení Philips Hue starter kit je nejjednodušší způsob, jak začít s chytrým osvětlením. Dostanete kompletní funkční systém, který můžete kdykoliv rozšířit o další žárovky, pásky nebo venkovní osvětlení. Ano, je to dražší než levné alternativy, ale dostanete za to spolehlivost, dlouhodobou podporu a ekosystém, který skutečně funguje. KOUPIT PHILIPS HUE STARTER KIT Pokud uvažujete o chytrém osvětlení a nechcete riskovat, že si koupíte něco, co za půl roku přestane fungovat nebo nebude kompatibilní s vaším hlasovým asistentem, Philips Hue je nejjistější volba na trhu. A starter kit je nejlepší způsob, jak do tohoto světa vstoupit. Máte zkušenosti s produkty Philips Hue? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytré osvětlení Philips Philips Hue Mohlo by vás zajímat Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Z této fontánky kočky pít baví a přitom stojí jen kolem tisícovky Libor Foltýnek 9.1. Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Xiaomi ukázalo nová stropní svítidla. Propojíte je s mobilem a nabízí věrné podání barev Adam Kurfürst 3.1. Šikovné noční světýlko od Xiaomi teď koupíte i v Česku. Nestojí ani pět stovek Adam Kurfürst 17.12.2024 V Lidlu je nyní ve skvělé akci startovací sada pro chytrou domácnost! Zlevnila o více než polovinu Libor Foltýnek 30.4.2024