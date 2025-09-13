Chytrá zásuvka Philips Hue je na Alze za nejlepší cenu v Česku! Osloví (nejen) parádní aplikací Hlavní stránka Zprávičky Chytrá zásuvka Philips Hue Smart Plug CZ/SK je nyní na Alze za pouhých 727 Kč s kódem ALZADNY20 Umožňuje začlenit běžné lampy do ekosystému Philips Hue a ovládat je hlasem či aplikací Je kompatibilní s Apple HomeKit, Google Assistantem a Alexou Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 13.9.2025 14:00 3 komentáře 3 Máte doma lampy, které byste rádi ovládali chytře, ale nelze do nich instalovat Philips Hue žárovky? Chytrá zásuvka Philips Hue Smart Plug je nyní na Alza.cz dostupná za pouhých 727 Kč s použitím slevového kódu ALZADNY20. Jde o nejnižší cenu této zásuvky na českém trhu. Co je Philips Hue Smart Plug? Philips Hue Smart Plug je kompaktní chytrá zásuvka v jednoduchém bílém provedení, která umožňuje proměnit běžné lampy na chytré osvětlení. Zásuvku jednoduše zapojíte do elektrické sítě, připojíte do ní svoji oblíbenou lampu a okamžitě ji můžete ovládat pomocí aplikace Philips Hue nebo hlasových asistentů. Díky této chytré zásuvce snadno začleníte i starší nebo designové lampy do svého ekosystému Philips Hue, aniž byste museli měnit žárovky nebo svítidla. Zásuvka je navržena tak, aby nepřekážela – je kompaktní a vybavena fyzickým tlačítkem pro manuální ovládání, které doplňuje diskrétní LED indikátor stavu. Hlavní výhody Philips Hue Smart Plug Chytrá zásuvka Philips Hue vyniká především svou jednoduchostí a integrací do ekosystému Philips Hue. Mezi její hlavní přednosti patří: Snadné ovládání – zásuvku můžete ovládat přímo přes aplikaci Philips Hue, pomocí hlasových asistentů (Apple Siri, Google Assistant nebo Amazon Alexa) nebo manuálně tlačítkem na zásuvce Integrace s Philips Hue – pokud již používáte další produkty Philips Hue, zásuvka se perfektně začlení do vašeho stávajícího systému Časovače a rutiny – můžete nastavit automatické zapínání a vypínání připojených zařízení podle denní doby nebo jiných událostí ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Co je dobré vědět před nákupem Přestože je Philips Hue Smart Plug kvalitní produkt, existují určité omezení, o kterých byste měli vědět předtím, než zásuvku zakoupíte: Potřeba Hue Bridge pro plnou funkcionalitu – bez centrální jednotky Philips Hue Bridge můžete zásuvku ovládat pouze přes Bluetooth v blízkém dosahu. Pro vzdálené ovládání, automatizace, geolokační funkce a integraci s hlasovými asistenty je Bridge nezbytný Absence měření spotřeby – na rozdíl od některých konkurenčních produktů neumí Philips Hue Smart Plug měřit spotřebu energie připojených zařízení Vypínání nulového vodiče – někteří uživatelé v recenzích upozorňují, že zásuvka vypíná nulový vodič místo fáze, což může způsobit, že některá LED osvětlení (např. vánoční řetězy) mohou i ve vypnutém stavu mírně problikávat Co říkají uživatelé? Philips Hue Smart Plug má u zákazníků celkové hodnocení 4,6 z 5 hvězdiček, což svědčí o vysoké spokojenosti. Uživatelé oceňují především: Vladimír z Běhařova ve své recenzi uvádí: „TOP provedení a funkčnost. Aplikace je super. Intuitivní, jednoduchá a funkční.“ Zmiňuje sice vyšší cenu, ale uznává, že je to vyváženo kvalitou produktu. Zákazník z Roztok oceňuje bezproblémovou integraci: „S touto zásuvkou pro Home Assistant jsem neměl žádné problémy. Všechno funguje skvěle. Už dlouhou dobu." Na druhou stranu, někteří zákazníci poukazují na určité nevýhody. Jiří z Plzně poznamenává: „Trochu zavádějící popis, že se dá zásuvka sparovat s Homekit. Ano dá, ale je zapotřebí Hue Bridge. Za ty peníze by v sobě mohla mít i měření spotřeby." Závěrečné hodnocení Philips Hue Smart Plug za aktuální cenu 727 Kč představuje atraktivní nabídku především pro uživatele, kteří již vlastní další produkty Philips Hue. Je to nejjednodušší způsob, jak rozšířit svůj chytrý osvětlovací systém o běžné lampy nebo jiná světla. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Hlavními výhodami jsou spolehlivost typická pro značku Philips, snadná integrace do ekosystému Hue a podpora všech hlavních hlasových asistentů. Naopak hlavními nevýhodami jsou potřeba Hue Bridge pro plné využití všech funkcí a absence měření spotřeby. ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! Používáte chytré zásuvky ve své domácnosti? Podělte se o své zkušenosti akce alza Chytrá zásuvka Philips Hue slevy Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024