Chytré podsvícení Philips Hue za monitor nebo TV je teď levnější! V balení je navíc i Hue Bridge

Philips Hue White and Color Ambiance Play Double Pack + Hue Bridge je sada dvou chytrých světelných lišt s centrální jednotkou Na Alze nyní stojí 3 849 Kč, původně se prodávala za 5 099 Kč Set zaujme hlavně tím, že rovnou obsahuje Hue Bridge, takže otevře plný Hue ekosystém Jakub Kárník Publikováno: 14.3.2026 20:00 Pokud jste někdy chtěli zkusit Philips Hue, ale odrazovala vás cena, tahle sada dává větší smysl než obvykle. Philips Hue Play Double Pack černý + Hue Bridge teď na Alze stojí 3 849 Kč místo původních 5 099 Kč. To je zajímavé hlavně proto, že v balení nejsou jen dvě světelné lišty, ale i Bridge, bez kterého byste nevyužili všechny pokročilé funkce systému Hue. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete stylové chytré podsvícení za televizi nebo monitor a zároveň vstup do ekosystému Philips Hue.⚠️ Zvažte, pokud vám jde jen o levné ambientní světlo a nevyužijete Hue Bridge ani širší chytrou domácnost.💡 Za 3 849 Kč dostanete dvě barevné Hue Play lišty i Bridge, takže můžete rovnou stavět plnohodnotné chytré osvětlení bez dalších investic do centra. Proč je tenhle set zajímavý Největší výhoda je jednoduchá: nejde jen o dvě světelné lišty, ale o hotový start do světa Philips Hue. Samotné Hue Play lišty jsou skvělé pro nepřímé podsvícení za TV, monitor nebo třeba police, ale právě Hue Bridge z nich dělá plnohodnotnou součást chytré domácnosti. Můžete pak řešit automatizace, scény, časovače, hlasové ovládání i propojení s dalšími Hue světly. Praktické je i samotné použití. Lišty můžete umístit svisle, vodorovně, na stěnu nebo na zadní stranu televize či monitoru. Díky tomu se hodí jak do obýváku, tak k pracovnímu nebo hernímu setupu. Právě kolem monitoru nebo TV bývá podobné světlo nejefektnější, protože umí zlepšit atmosféru při sledování filmů i hraní a zároveň působí čistěji než klasické RGB pásky. Co umí a kde jsou limity Hue tradičně boduje hlavně kvalitou ekosystému. Tady dostanete více než 16 milionů barev, 50 000 odstínů bílé, podporu Apple Home, Google Home, Alexa i SmartThings a životnost až 25 000 hodin. Navíc lze na jednu zástrčku připojit až tři Hue Play lišty, takže systém můžete postupně rozšiřovat. Na druhou stranu je fér zmínit i slabinu typickou pro Hue obecně: nejde o levné chytré osvětlení. I po slevě je to dražší řešení než běžné RGB světlo. A protože mají lišty integrovaný zdroj světla, nelze po jeho dosloužení jednoduše vyměnit žárovku – mění se celý produkt. Za aktuálních 3 849 Kč ale tenhle set dává větší smysl než obvykle, protože původní cena 5 099 Kč už byla pro řadu lidí hůř obhajitelná. Pokud jste Hue chtěli hlavně za televizi nebo monitor a zároveň jste potřebovali i Bridge, tohle je poměrně rozumný balíček. Verdikt Philips Hue Play Double Pack + Hue Bridge je zajímavý hlavně pro ty, kdo chtějí stylové chytré podsvícení a zároveň vstupenku do Hue ekosystému. Není to nejlevnější řešení na trhu, ale kvalita zpracování, flexibilita umístění a silné zázemí aplikace i kompatibility jsou přesně důvod, proč si Hue drží jméno. Pokud chcete vylepšit atmosféru kolem televize nebo monitoru a mít prostor systém časem rozšířit, za 3 849 Kč jde o docela povedenou nabídku. Máte doma raději čisté bílé světlo, nebo vás u chytrého osvětlení láká hlavně barevná atmosféra pro filmy a hry?