Podzim je tady a s ním i tma. Venkovní pásek Philips Hue rozsvítí cestu i zahradu všemi barvami! Hlavní stránka Zprávičky S blížící se zimou a kratšími dny je ideální čas vylepšit si osvětlení kolem domu Philips Hue Outdoor Strip je 2metrový LED pásek s odolností IP67, který zvládne déšť, sníh i mráz Nabízí 16 milionů barev – od halloweenské oranžové po vánoční červenozelené osvětlení Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.10.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Když se v říjnu začne smrákat už kolem šesté večer a venku vás vítá studený vítr, je to znamení, že by si váš dům zasloužil trochu světelné pohody. A pokud nechcete jen klasické vánoční řetězy, máme pro vás zajímavý tip: venkovní chytrý LED pásek Philips Hue Outdoor Strip. Venkovní pásek, který vydrží i českou zimu Philips Hue Outdoor Strip je flexibilní LED pásek o délce 2 metry, který si klidně poradí s nepřízní počasí. Má certifikaci IP67, takže mu neublíží ani prudký déšť, sníh či mráz. Můžete ho tedy instalovat na terasu, podél chodníku, na zábradlí nebo dokonce omotat kolem stromu – a nemusíte se bát, že vám ho zničí první listopadová bouřka. Pásek je navržený tak, abyste ho nemuseli schovávat. Difuzní povrstvení rozptyluje světlo rovnoměrně do všech stran, takže neuvidíte jednotlivé LED diody, ale jen čistý, příjemný svit. Funguje to jak u přímého osvětlení (když ho nalepíte podél cesty), tak u nepřímého (když ho schováte za květináč nebo pod okraj terasy). Od halloweenské oranžové po vánoční červenozelenou Hlavní kouzlo venkovního pásku Philips Hue spočívá v tom, že nabízí 16 milionů barev a 50 000 odstínů bílého světla – od studeně modré po útulně teplou. V praxi to znamená, že si můžete nastavit třeba děsivě oranžové osvětlení na Halloween, klidné teplé bílé světlo na podzimní večery na terase a během prosince přepnout na klasickou vánoční červenou. CHCI PÁSEK PHILIPS HUE A protože je to chytré osvětlení, nemusíte nic přepínat ručně. Stačí si v aplikaci Philips Hue nastavit časový harmonogram: od října do listopadu teplá bílá, začátkem prosince automatický přechod na vánoční scénu. Nebo si můžete vytvořit vlastní barevné animace – třeba pomalý přechod z modré do fialové, který se bude opakovat celý večer. Kam všude ho můžete nainstalovat Dva metry pásku vám dávají slušnou volnost. Můžete ho použít například na: Osvětlení chodníku – podél cesty k domu vytvořte příjemnou atmosféru a zároveň zvýšíte bezpečnost Terasu nebo balkon – nalepte pásek pod okraj zábradlí nebo pod lavičku Strom nebo keř – omotejte pásek kolem kmene a máte efektní osvětlení na celý rok Fasádu domu – zvýrazněte architektonické prvky nebo jednoduše oživte nudnou zeď Venkovní schody – praktické i estetické řešení pro večerní příchody domů V balení najdete upevňovací spony a šrouby, takže instalace zabere maximálně půl hodiny. Pásek je flexibilní, dá se ohýbat a tvarovat podle potřeby. Jediné, co potřebujete, je venkovní zásuvka – napájecí adaptér je samozřejmě součástí balení. Chytré funkce: časovače, automatizace, hlasové ovládání Philips Hue Outdoor Strip vyžaduje připojení k můstku Philips Hue Bridge (prodává se samostatně za cca 1 500 Kč). Pokud už nějaké Hue osvětlení doma máte, žádný problém – stačí pásek přidat do stávajícího systému. Pokud začínáte od nuly, musíte počítat s investicí navíc. Výhodou ekosystému Philips Hue je, že funguje opravdu spolehlivě. Můžete si nastavit automatické rozsvěcování při západu slunce, vypínání o půlnoci a opakování každý den. Nebo si vytvořit scénu „Filmový večer na terase“, která rozsvítí pásek na 30 % jasu s teplou bílou barvou – a spustí se jedním poklepáním v aplikaci. Kolik to stojí a vyplatí se to? Philips Hue Outdoor Strip se prodává za 2 999 Kč. Pokud nemáte Hue Bridge, musíte připočíst dalších zhruba 1 500 Kč. Celková investice tedy vychází na necelých 4 500 Kč – což není málo, ale dostanete za to prémiový produkt s deklarovanou životností 25 000 hodin (při používání 3 hodiny denně to je přes 20 let). CHCI PÁSEK PHILIPS HUE Oproti levným LED páskům z Aliexpressu je to samozřejmě dražší, ale také podstatně spolehlivější. Philips Hue má excelentní ekosystém, pravidelné aktualizace aplikace a hlavně – venkovní pásek skutečně vydrží českou zimu. Levné alternativy často po první sezoně vypovídají službu. Verdikt: skvělá investice na roky dopředu Pokud hledáte způsob, jak si vylepšit atmosféru kolem domu na podzim a v zimě, Philips Hue Outdoor Strip je skvělá volba. Není to nejlevnější řešení, ale za ty peníze dostanete osvětlení, které vám vydrží desetiletí, zvládne jakékoli počasí a nabídne nekonečné možnosti personalizace. Máte zkušenosti s Philips Hue Outdoor Strip? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytré osvětlení Philips Philips Hue Mohlo by vás zajímat Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Z této fontánky kočky pít baví a přitom stojí jen kolem tisícovky Libor Foltýnek 9.1. Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Xiaomi ukázalo nová stropní svítidla. Propojíte je s mobilem a nabízí věrné podání barev Adam Kurfürst 3.1. Šikovné noční světýlko od Xiaomi teď koupíte i v Česku. Nestojí ani pět stovek Adam Kurfürst 17.12.2024 V Lidlu je nyní ve skvělé akci startovací sada pro chytrou domácnost! Zlevnila o více než polovinu Libor Foltýnek 30.4.2024