Philips Hue novoty: Přenosná lampička Go či ovladač Tap Dial

Firma Signify, aktuální výrobce zařízení ze série Philips Hue, oznámila příchod několika nových produktů na trh. Patří mezi ně například přenosná bateriová lampička Philips Hue Go nebo ovladač Philips Hue Tap Dial. Prodávat se bude také nový nástěnný či stropní kolejnicový systém Perifo, dvojice prémiových lamp Philips Hue Gradient Signe Oak se simulací denního svitu do ložnice nebo zapuštěné svítidlo Xamento.

Stolní lampička Go by měla na jedno nabití svítit až 48 hodin, díky krytí IP54 zvládne používání uvnitř i venku a disponuje mimo jiné i přednastavenými scénami pro simulaci svíčky či krbu. Zvládá také blikání do rytmu hudby přehrávané ze Spotify. Bude dostupná ke konci léta v černé a bílé barvě a stát bude cca 3 700 Kč. Ovladač Tap Dial nabízí kromě čtyř programovatelných tlačítek také otočný ovládací prstenec. V zahraničí je k dostání v přepočtu za cca 1 200 Kč.

Kolejnice Perifo poslouží jako konzole pro umístění několika druhů světel včetně LED pásů či trubic. Ceny za různé segmenty budou od 1 200 do 2 300 korun. Ložnicová světla Gradient Signe Oak s dřevěným dekorem zajistí přirozenější vstávání a usínání díky simulaci přirozeného slunečního svitu. Jedno bude dostupné jako stojan na podlahu (asi 8 600 Kč), druhé jako lampa na stolek (cca 6 000 Kč).

Příjemnější probouzení a ukládání ke spánku by měly zajistit i stávající LED panely a žárovky, které dostávají více schopností skrze aplikaci. Svítidlo Xamento vyjde zhruba na dva tisíce korun.

Jaké produkty Philips Hue už máte vyzkoušené?

Zdroj: DZ