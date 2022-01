Philips Hue hlásí zásadní změnu v aplikaci a 4 nová světla

Společnost Signify, výrobce a vývojář pro produkty a systém Philips Hue, oznámila před několika hodinami řadu zajímavých novinek. Ty se týkají jak produktů, tak i ovládací aplikace. Na seznam prodávaných světel přibudou celkem tři nové kousky, i když v některých případech jde pouze o jejich rozšíření na jiné trhy či uvedení v upravených variantách. Aktualizovaná aplikace nově nabídne dva efekty Svíčka a Krb, ale míří do ní i mnohem významnější funkce.

Vývojáři oznámili, že mobilní nástroj Philips Hue bude schopný se napřímo napojit na žárovky a další zařízení přes Bluetooth. Stát se tak údajně má po aktualizaci na verzi 4.11 a následkem toho by měla být časem zrušena paralelní aplikace Philips Hue Bluetooth.

Calla, Lucca, and Inara. You've not seen them like this! More information coming soon, so keep an eye on our social.

Calla bollard: now available in stainless steel

Lucca wall light: now in White and color ambiance

Inara: now with a Filament bulb #PhilipsHue #SmartLighting pic.twitter.com/SVcdZzTQTU

— Philips Hue (@tweethue) January 24, 2022