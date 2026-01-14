Jeden z nejlevnějších OLED monitorů v Česku zase zlevnil! Za 10 tisíc nabízí 240 Hz i funkci Ambiglow Hlavní stránka Zprávičky 27" QD-OLED monitor Philips s 240 Hz frekvencí zlevnil na 10 199 Kč – o 1 800 Kč méně než při uvedení Quad HD rozlišení 2560×1440, doba odezvy 0,03 ms a 10bitové barvy za cenu IPS panelu Jeden z nejlevnějších OLED monitorů v Česku s výškově nastavitelným stojanem a kompletním příslušenstvím Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 14.1.2026 22:00 2 komentáře 2 OLED monitory jsou stále drahá záležitost, ale Philips Evnia 27M2N6501L láme cenovou bariéru. Monitor s 27″ QD-OLED panelem, původně za 11 999 Kč, se nyní prodává za 10 199 Kč, což je jedna z nejnižších cen za OLED monitor v Česku. Za 10 tisíc dostanete 240Hz obnovovací frekvenci, odezvu 0,03 ms a barevné pokrytí, které předčí většinu IPS panelů. QD-OLED panel s perfektním kontrastem Hlavní výhodou monitoru je QD-OLED technologie, která kombinuje výhody OLED a Quantum Dot. Dostáváte nativní kontrast 1 500 000:1, což znamená, že černá je skutečně černá – každý pixel se vypíná samostatně. To je zásadní rozdíl oproti IPS nebo VA panelům, kde se černá barva jeví spíš jako tmavě šedá kvůli podsvícení. Barevné pokrytí je také vynikající: 98 % Adobe RGB, 99 % DCI-P3 a 147,5 % sRGB. Monitor je kalibrovaný z výroby s barevnou přesností Delta E<2, což ocení grafici a videoeditoři. Panel podporuje 10bitové barvy, takže zobrazí přes miliardu barevných odstínů. KOUPIT PHILIPS OLED ZA 10 199 KČ 240Hz frekvence a bleskurychlá odezva Monitor nabízí obnovovací frekvenci až 240 Hz v rozsahu 48–240 Hz s podporou Nvidia G-Sync. To zajišťuje plynulý obraz bez trhání, což ocení hráči kompetitivních stříleček nebo rychlých závodů. Doba odezvy 0,03 ms je extrémně nízká – to je vlastnost OLED technologie, kde pixely reagují okamžitě bez ghostingu. K dispozici máte herní funkce jako Smart Sniper, Shadow Boost pro lepší viditelnost v tmavých scénách nebo Chytrý zaměřovač. Monitor splňuje standard ClearMR 13000, což znamená minimální rozmazání pohybujících se objektů. Rozlišení Quad HD a konektivita Rozlišení 2560×1440 pixelů (Quad HD) je ideální kompromis mezi Full HD a 4K. Máte víc místa na ploše než u Full HD, ale nároky na grafickou kartu jsou nižší než u 4K. Monitor má dva porty HDMI 2.1 a jeden DisplayPort 1.4. V balení najdete oba kabely (HDMI i DisplayPort), což není samozřejmé. K dispozici je také USB hub s USB 3.2 (5 Gbps) – upstream USB-B a dva downstream USB-A porty, které lze použít i pro nabíjení. Ergonomie a design Stojan je výškově nastavitelný v rozsahu 130 mm, náklon -5° až +20°, otočení do stran ±30° a podporuje i pivot (otočení do portrétu). Máte také VESA 100×100 pro montáž na zeď nebo rameno. Hmotnost je 5,98 kg se stojanem, bez něj 4,19 kg. Monitor má antireflexní povrch, ale pozor – uživatelé v recenzích zmiňují, že jde pořád o lesklý displej, takže odlesky můžou vadit v prostředí s okny. K dispozici je také funkce Ambiglow – ambientní osvětlení, které mění barvu podle obsahu na obrazovce. CHCI PHILIPS OLED V AKCI Pro koho je monitor vhodný Philips Evnia 27M2N6501L je jasná volba pro hráče a náročné uživatele, kteří chtějí OLED kvalitu za rozumnou cenu. Perfektní černá, nulové rozmazání a 240Hz frekvence z něj dělají ideální monitor pro kompetitivní hry. Grafici a videoeditoři ocení přesné barvy a vysoké pokrytí barevných prostorů. Musíte však počítat s kompromisy. Maximální jas je nízký – celoplošně pouze 200 nitů, v HDR s 10% APL pak 400 nitů. To je slabší než u IPS nebo VA panelů, kde běžně vidíte 300–500 nitů. V jasně osvětlené místnosti to může vadit. Ale pokud hledáte herní monitor s perfektním kontrastem, rychlou odezvou a přesnými barvami, Philips Evnia 27M2N6501L za 10 199 Kč je jedna z nejlepších voleb na trhu. Dostáváte OLED kvalitu za zlomek běžné ceny. Uvažujete o koupi OLED monitoru za tuto cenu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář akce monitor Philips slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Z této fontánky kočky pít baví a přitom stojí jen kolem tisícovky Libor Foltýnek 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024