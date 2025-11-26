TOPlist

Chytrý kávovar Philips teď citelně zlevnil. Je tichý, má velký displej a nabízí spoustu možností

  • Automatický kávovar Philips 8000 Series LatteGo EP8757/20 aktuálně zlevnil na 21 990 Kč
  • Přístroj nabízí přípravu více než 50 teplých i studených nápojů včetně Cold Brew
  • Prostřednictvím aplikace HomeID pomáhá funkce Barista Assistent s nastavením ideální chuti

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
26.11.2025 08:00
Ikona komentáře 0
Philips 8000 Series LatteGo EP875720 s telefonem

Pokud jste si na automatický kávovar s propojením s telefonem dlouho brousili zuby, nyní by mohl být ten správný čas k nákupu. Philips 8000 Series LatteGo EP8757/20 aktuálně zlevnil o 4 tisíce korun a na Alze se prodává za 21 990 Kč. Přístroj patří mezi prémiové modely značky a nabízí řadu funkcí, které ocení nároční milovníci kávy.

Chytrý asistent přímo v telefonu

Hlavním lákadlem tohoto kávovaru je funkce Barista Assistent, která funguje prostřednictvím aplikace HomeID. Ta vás provede nastavením přístroje tak, abyste z konkrétních kávových zrn vytěžili maximum chuti. Stačí v aplikaci nebo přímo na 4,3″ dotykovém displeji přístroje zadat, jaký typ zrn používáte, a asistent vám doporučí optimální parametry přípravy.

Philips 8000 Series LatteGo EP875720 displej

Kávovar podporuje vytváření personalizovaných uživatelských profilů, což ocení především vícečlenné domácnosti. Každý člen rodiny si tak může uložit své oblíbené nastavení a připravit kávu přesně podle svých představ jediným dotykem.

KOUPIT KÁVOVAR V AKCI

Více než 50 nápojů včetně ledové kávy

Philips 8000 Series LatteGo nabízí přípravu více než 50 teplých i studených nápojů. Kromě klasického espressa, americána či cappuccina zvládne připravit také Cold Brew nebo ledovou kávu, což z něj dělá zajímavou volbu i pro letní měsíce. Technologie BrewExtract umožňuje nastavit 7 úrovní intenzity kávy.

Philips 8000 Series LatteGo EP875720 render

Mléčný systém LatteGo Pro připraví pěnu do požadované konzistence a teploty – funguje jak s běžným, tak s rostlinným mlékem. Díky jednoduchému designu bez hadiček zabere jeho vyčištění přibližně 10 sekund.

Tichý provoz a snadná údržba

Kávovar využívá technologii SilentBrew, díky které je mletí zrn až o 40 % tišší než u předchozích modelů. Přístroj získal certifikaci Quiet Mark. O kvalitu vody se stará filtr AquaClean, který zpomaluje usazování vodního kamene – při pravidelné výměně filtru podle pokynů přístroje nebude nutné odvápňovat až do 5 000 šálků.

CHCI PHILIPS 8000 LATTEGO

Z dalších parametrů stojí za zmínku tlak 15 bar, nádržka na vodu s objemem 1,9 litru a zásobník na zrnkovou kávu s kapacitou 275 gramů. Rozměry činí 38,9 × 25,1 × 45,2 cm při hmotnosti 9,3 kg.

Pro koho je kávovar vhodný?

Philips 8000 Series LatteGo EP8757/20 cílí především na náročné milovníky kávy, kteří chtějí doma dosáhnout kavárenského zážitku a nebojí se experimentovat s různými druhy nápojů. Díky uživatelským profilům a širokému výběru nápojů se hodí také do vícečlenných domácností, kde má každý jiné preference.

Zaujal vás tento kávovar od Philipsu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024