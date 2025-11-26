Chytrý kávovar Philips teď citelně zlevnil. Je tichý, má velký displej a nabízí spoustu možností Hlavní stránka Zprávičky Automatický kávovar Philips 8000 Series LatteGo EP8757/20 aktuálně zlevnil na 21 990 Kč Přístroj nabízí přípravu více než 50 teplých i studených nápojů včetně Cold Brew Prostřednictvím aplikace HomeID pomáhá funkce Barista Assistent s nastavením ideální chuti Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.11.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste si na automatický kávovar s propojením s telefonem dlouho brousili zuby, nyní by mohl být ten správný čas k nákupu. Philips 8000 Series LatteGo EP8757/20 aktuálně zlevnil o 4 tisíce korun a na Alze se prodává za 21 990 Kč. Přístroj patří mezi prémiové modely značky a nabízí řadu funkcí, které ocení nároční milovníci kávy. Chytrý asistent přímo v telefonu Hlavním lákadlem tohoto kávovaru je funkce Barista Assistent, která funguje prostřednictvím aplikace HomeID. Ta vás provede nastavením přístroje tak, abyste z konkrétních kávových zrn vytěžili maximum chuti. Stačí v aplikaci nebo přímo na 4,3″ dotykovém displeji přístroje zadat, jaký typ zrn používáte, a asistent vám doporučí optimální parametry přípravy. Kávovar podporuje vytváření personalizovaných uživatelských profilů, což ocení především vícečlenné domácnosti. Každý člen rodiny si tak může uložit své oblíbené nastavení a připravit kávu přesně podle svých představ jediným dotykem. KOUPIT KÁVOVAR V AKCI Více než 50 nápojů včetně ledové kávy Philips 8000 Series LatteGo nabízí přípravu více než 50 teplých i studených nápojů. Kromě klasického espressa, americána či cappuccina zvládne připravit také Cold Brew nebo ledovou kávu, což z něj dělá zajímavou volbu i pro letní měsíce. Technologie BrewExtract umožňuje nastavit 7 úrovní intenzity kávy. Mléčný systém LatteGo Pro připraví pěnu do požadované konzistence a teploty – funguje jak s běžným, tak s rostlinným mlékem. Díky jednoduchému designu bez hadiček zabere jeho vyčištění přibližně 10 sekund. Tichý provoz a snadná údržba Kávovar využívá technologii SilentBrew, díky které je mletí zrn až o 40 % tišší než u předchozích modelů. Přístroj získal certifikaci Quiet Mark. O kvalitu vody se stará filtr AquaClean, který zpomaluje usazování vodního kamene – při pravidelné výměně filtru podle pokynů přístroje nebude nutné odvápňovat až do 5 000 šálků. CHCI PHILIPS 8000 LATTEGO Z dalších parametrů stojí za zmínku tlak 15 bar, nádržka na vodu s objemem 1,9 litru a zásobník na zrnkovou kávu s kapacitou 275 gramů. Rozměry činí 38,9 × 25,1 × 45,2 cm při hmotnosti 9,3 kg. Pro koho je kávovar vhodný? Philips 8000 Series LatteGo EP8757/20 cílí především na náročné milovníky kávy, kteří chtějí doma dosáhnout kavárenského zážitku a nebojí se experimentovat s různými druhy nápojů. Díky uživatelským profilům a širokému výběru nápojů se hodí také do vícečlenných domácností, kde má každý jiné preference. Zaujal vás tento kávovar od Philipsu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Black Friday česko kávovar Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024