Tato 77" OLED TV Philips pořádně zlevnila. Má Ambilight, Dolby Atmos a až 144 Hz Hlavní stránka Zprávičky Philips 77OLED820 zlevnil v Česku z původních 71 990 Kč na aktuálních 46 990 Kč Televize kombinuje 77palcový OLED panel s třístranným podsvícením Ambilight Model nabízí podporu Dolby Vision, Dolby Atmos a obnovovací frekvenci 144 Hz v herním režimu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.1.2026 11:32 Žádné komentáře 0 Pokud jste v poslední době vyhlíželi velkou OLED televizi, ale odrazovala vás vysoká cena, máme pro vás dobrou zprávu. Philips 77OLED820 se v českých obchodech prodává za výrazně nižší částku než při svém uvedení v předešlém roce. Zatímco na začátku si za ni prodejci účtovali 71 990 Kč, nyní ji seženete už od 46 990 Kč. Ušetřit tak můžete bezmála 25 tisíc korun. OLED panel s dokonalou černou Srdcem televizoru je 77palcový OLED panel s rozlišením 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixelů). Díky technologii, kde každý pixel svítí samostatně, dostanete dokonalou černou barvu bez typického šedého závoje, který trápí LCD televize. Obraz vypadá skvěle z jakéhokoli úhlu pohledu, což oceníte zejména v prostorném obývacím pokoji. O zpracování obrazu se stará procesor Philips P5 s umělou inteligencí, který analyzuje každý snímek a automaticky upravuje detaily, kontrast i barvy. Televizor podporuje všechny hlavní HDR formáty včetně Dolby Vision a HDR10+, takže filmy i seriály vypadají přesně tak, jak je tvůrci zamýšleli. Ambilight rozšíří obraz za hranice obrazovky Philips je jediným výrobcem, který nabízí technologii Ambilight – integrované LED diody na zadní straně televizoru reagují na přehrávaný obsah a promítají barvy na okolní stěnu. U modelu 77OLED820 jde o třístranné provedení, které vizuálně zvětšuje obraz a vytváří pohlcující atmosféru. Při sledování filmů nebo hraní her tak máte pocit, jako by se děj odehrával i mimo samotnou obrazovku. CHCI TELEVIZI PHILIPS V AKCI Pro hráče i filmové nadšence Televize disponuje čtyřmi porty HDMI 2.1 a nativní obnovovací frekvencí 120 Hz, kterou lze v herním režimu při připojení PC zvýšit až na 144 Hz. Nechybí podpora variabilní obnovovací frekvence (VRR) ani nízká vstupní prodleva. Herní lišta Game Bar 2.0 umožňuje rychle upravit nastavení přímo během hraní. Zvukovou stránku zastupuje 70W audio systém s podporou Dolby Atmos a DTS:X pro prostorový zvuk. Televizor běží na operačním systému Google TV, který zajišťuje přístup ke streamovacím službám jako Netflix, Disney+ nebo Oneplay. K dispozici je také kompatibilita s hlasovými asistenty Google Assistant a Amazon Alexa. Pro koho se televize hodí? Philips 77OLED820 ocení především ti, kteří hledají velkou OLED televizi s jedinečnou funkcí Ambilight a nechtějí utrácet za prémiové modely konkurence. Za necelých 47 tisíc korun získáte 77palcovou obrazovku s dokonalou černou, HDR podporou a herními funkcemi. KOUPIT TELEVIZI PHILIPS Zaujala vás sleva na Philips 77OLED820? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Česko oled Philips Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 Z této fontánky kočky pít baví a přitom stojí jen kolem tisícovky Libor Foltýnek 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024