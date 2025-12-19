Chcete obří TV za 13 tisíc? Tahle od Philipsu právě zlevnila a dostanete k ní soundbar zdarma Hlavní stránka Zprávičky 75palcová 4K LED televize Philips 75PUS7000 nyní stojí 12 990 Kč se slevovým kódem ALZADNY35 Dárek zdarma: Soundbar Philips TAB4000/10 v hodnotě 2 490 Kč s výkonem 60W a Bluetooth 5.4 Direct LED s Local Dimming, HDR10+, Titan OS a VRR pro hráče – celková úspora přes 11 000 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 19.12.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Philips představil letos základní 4K LED televizor 75PUS7000, který cílí na zákazníky hledající velkou obrazovku za rozumnou cenu. Model s 75palcovou úhlopříčkou původně stál 21 490 Kč, nyní se s kódem ALZADNY35 prodává za 12 990 Kč – sleva činí 8 500 Kč. Navíc získáte soundbar Philips TAB4000/10 v hodnotě 2 490 Kč zcela zdarma. Celková úspora přesahuje 11 000 Kč, ačkoliv je třeba férově přiznat, že za původní cenu byla TV takřka neprodejná. V této cenovce ale už může dávat smysl. 4K LED s Direct LED a Local Dimming Televize nabízí 4K Ultra HD rozlišení 3840 × 2160 pixelů na 75palcové úhlopříčce. Technologie Direct LED poskytuje základní zónové podsvícení. Maximální jas dosahuje 280 cd/m², což stačí pro běžně osvětlené místnosti. Podpora HDR10, HDR10+ a HLG je fajn na papíře, v praxi ale nebude rozdíl příliš viditelný. KOUPIT PHILIPS + SOUNDBAR Titan OS a herní funkce Televize běží na operačním systému Titan OS s přístupem k aplikacím jako Netflix, Disney+, HBO Max, YouTube, Amazon Prime Video nebo Voyo. HbbTV 2.0.4 přináší interaktivní funkce bez nutnosti externích zařízení, k dispozici je také webový prohlížeč. Pro hráče nabízí TV herní režim (GAME MODE), VRR (Variable Refresh Rate) a Cloud gaming. VRR eliminuje trhání obrazu a zajišťuje plynulé zobrazení her. Obnovovací frekvence 50/60 Hz není tak vysoká jako u herních televizí, ale pro základní konzolové hraní postačí. Soundbar Philips TAB4000/10 zdarma V balíčku získáte dvoukanálový soundbar s výkonem 60W (nominální 30W), který výrazně vylepší zvuk oproti vestavěným 20W reproduktorům televize. Soundbar se připojí přes HDMI ARC nebo bezdrátově přes Bluetooth 5.4. Frekvenční rozsah 80-20 000 Hz pokrývá celé slyšitelné spektrum. Vestavěný ekvalizér nabízí 4 režimy – hudba, film, mluvené slovo a sport. Funkce EasyLink umožňuje ovládání jediným tlačítkem, USB 2.0 port podporuje přehrávání MP3, FLAC a WAV. Pro koho je balíček vhodný? Philips 75PUS7000 se soundbarem za 12 990 Kč cílí na ty, kdo hledají velkou 75palcovou televizi s rozumnou výbavou a okamžitým vylepšením zvuku. Celková úspora přes 11 000 Kč dělá z tohoto balíčku zajímavou nabídku. Oceníte jej pokud chcete velkou obrazovku pro filmy, sport nebo seriály bez nutnosti utrácet za prémiové modely. Soundbar v hodnotě 2 490 Kč zdarma výrazně vylepší zvuk oproti vestavěným reproduktorům. SLEVOVÝ KÓD: ALZADNY35 Na druhou stranu počítejte s tím, že 75PUS7000 není špičkový model – Philips má dražší řady s vyšším jasem, více zónami lokálního stmívání nebo 100/120Hz panely. Maximální jas 280 cd/m² není ideální do velmi osvětlených místností. Soundbar nemá analogový jack vstup – počítejte s připojením přes HDMI ARC nebo Bluetooth. Jeden uživatel upozorňuje, že „zvuk přes Bluetooth je špatný kvůli kompresi“ – raději využijte kabelové HDMI připojení pro nejlepší kvalitu. Pokud hledáte velkou 75palcovou televizi s 4K rozlišením, HDR10+ a soundbarem zdarma, Philips 75PUS7000 za 12 990 Kč představuje zajímavou volbu. Celková úspora přes 11 000 Kč a okamžité vylepšení zvuku dělají z tohoto balíčku skvělou nabídku pro ty, kdo nechtějí utrácet za prémiové modely. Používáte k televizi soundbar nebo domácí kino? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Philips slevy Televize Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. Z této fontánky kočky pít baví a přitom stojí jen kolem tisícovky Libor Foltýnek 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024