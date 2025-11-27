Tato 65" televize Philips má OLED panel a dosud nebyla levnější. Zaujme technologií Ambilight, 70W zvukem nebo Google TV Hlavní stránka Zprávičky Philips 65OLED820 nyní stojí 27 990 Kč oproti původním 53 990 Kč při uvedení Televize kombinuje 65" OLED panel s třístrannou technologií Ambilight Výbava zahrnuje 144Hz herní režim, Dolby Vision a 70W audio systém Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.11.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste si pořízení OLED televize odkládali kvůli vysoké ceně, teď máte skvělou příležitost. Philips 65OLED820 se totiž na Alze prodává za 27 990 Kč, což představuje téměř poloviční částku oproti 53 990 Kč, za které se prodával při červnovém uvedení na trh. OLED panel s dokonalou černou Hlavním tahákem této televize je bezpochyby 65″ OLED panel s rozlišením 3840 × 2160 pixelů. Technologie OLED umožňuje individuální ovládání každého pixelu, díky čemuž dosahuje dokonale černých odstínů – vypnutý pixel prostě nesvítí. To se projevuje především při sledování filmů s tmavými scénami, kde neuvidíte šedý závoj typický pro LED televize. O zpracování obrazu se stará procesor P5 AI Perfect Picture Engine, který využívá algoritmy umělé inteligence pro optimalizaci detailů, kontrastu a barev. Televize podporuje všechny důležité HDR formáty včetně Dolby Vision, HDR10+ Adaptive a HLG. Ambilight vytváří atmosféru Philips je jediným výrobcem televizí s technologií Ambilight, která u modelu 65OLED820 funguje na třech stranách obrazovky. LED diody umístěné za panelem promítají na zeď barvy odpovídající aktuálnímu obrazu, čímž opticky zvětšují obraz a vytváří pohlcující atmosféru. CHCI TELEVIZI PHILIPS Ambilight funguje nejen při sledování filmů, ale také v herním režimu nebo jako samostatné ambientní osvětlení místnosti. Můžete si vybrat z několika přednastavených stylů nebo nechat systém automaticky reagovat na obsah. Pro hráče i filmové nadšence Televize disponuje nativní obnovovací frekvencí 120 Hz, která v herním režimu stoupá až na 144 Hz. Pro připojení herních konzolí a počítačů slouží čtyři HDMI porty, z nichž dva podporují plnou šířku pásma 48 Gb/s podle standardu HDMI 2.1. Nechybí ani podpora VRR, AMD FreeSync Premium a kompatibilita s Nvidia G-Sync. Zvukovou stránku zajišťuje 4.1kanálový audio systém s celkovým výkonem 70 W včetně vestavěného subwooferu. Televize podporuje prostorový zvuk Dolby Atmos a DTS:X, takže si užijete filmový zážitek i bez externího soundbaru. Google TV a chytré funkce Operační systém Google TV nabízí přístup k aplikacím Netflix, Disney+, HBO Max, YouTube nebo české službě Oneplay. K dispozici je 32GB interní úložiště pro instalaci dalších aplikací. Televize podporuje hlasové ovládání přes Google Assistant a je kompatibilní s Amazon Alexa i Apple AirPlay. KOUPIT PHILIPS 65OLED820 Z dalších funkcí stojí za zmínku podpora standardu Matter pro integraci do chytré domácnosti, HbbTV 2.0.4 pro interaktivní služby nebo Chromecast pro streamování obsahu z telefonu. Pro koho je televize vhodná Philips 65OLED820 ocení především ti, kteří hledají velkou OLED obrazovku za rozumnou cenu. Kombinace kvalitního panelu, technologie Ambilight a slušného audio systému z ní dělá univerzální volbu pro sledování filmů, seriálů i hraní her. Láká vás OLED televize s Ambilight za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Black Friday česko oled Philips Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Z této fontánky kočky pít baví a přitom stojí jen kolem tisícovky Libor Foltýnek 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024