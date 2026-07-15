Tahle 65" OLED TV s Ambilight zlevnila o 7 tisíc! Má fajn hodnocení a loni stála dvakrát víc Hlavní stránka Zprávičky 65" Philips 65OLED820 je 4K OLED televize s Ambilightem, Dolby Vision i Dolby Atmos a herním režimem s HDMI 2.1 Aktuálně stojí 22 990 Kč místo 29 990 Kč (sleva 7 000 Kč, tedy 23 %) Při uvedení loni v létě přitom stála 46 990 Kč, takže jde o zhruba poloviční cenu oproti startu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.7.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Velké OLED televize se špičkovým procesorem a Ambilightem se pod pětadvacet tisíc dostávají jen výjimečně. 65″ Philips 65OLED820 teď klesl z 29 990 Kč na 22 990 Kč. Pro srovnání, při uvedení na trh loni v létě stál 46 990 Kč, takže aktuální cena je zhruba poloviční. Cenu a skladovou dostupnost si ověříte přímo v detailu produktu na Alze. CHCI OLED TELKU V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete velký 4K OLED s Ambilightem a přijatelným zvukem bez soundbaru za rozumnou cenu.⚠️ Zvažte, pokud jste náročný divák citlivý na pohybovou ostrost, nebo vám vadí slabší kvalita dálkového ovladače.💡 Za 22 990 Kč jde o výrazně nižší cenu než při uvedení, kdy televize stála 46 990 Kč. Proč je tahle televize zajímavá Hlavní argument je kombinace, kterou u konkurence draze doplácíte. Philips 65OLED820 spojuje 4K OLED panel s dokonalou černou, procesor P5 s umělou inteligencí a třístranný Ambilight, který rozšiřuje barvy obrazu za rám televizoru. Jak píše jeden z recenzentů na Alze, u Philipsu dostanete podsvícení prakticky v ceně, zatímco u jiné značky si podobné osvětlení kupujete a montujete zvlášť. Druhým lákadlem je zvuk. Několik uživatelů popisuje, že vestavěné reproduktory jsou natolik použitelné, že nakonec neřešili soundbar, což u plochých televizí není běžné. K tomu se přidává svižná Google TV a chválený kovový podsvícený ovladač s bezdrátovým dobíjením. Cena při uvedení byla 46 990 Kč, takže pokles na 22 990 Kč dělá z této televize jednu z cenově nejzajímavějších OLED nabídek v této velikosti. Klíčové parametry lidsky Základ je 65″ OLED panel s 4K rozlišením a nativními 120 Hz. Každý pixel svítí samostatně, takže černá je skutečně černá, ne tmavě šedá, a obraz drží věrnost i z boku. Televize podporuje Dolby Vision, HDR10+ i Dolby Atmos, takže zvládne všechny hlavní formáty obrazu i prostorového zvuku. O zpracování se stará procesor P5 s AI, který upravuje obraz snímek po snímku. Pro hráče je důležité HDMI 2.1 s nízkou vstupní prodlevou a Game Bar 2.0. Přesnou informaci ale stojí za to zdůraznit: panel je nativně 120 Hz, zatímco 144 Hz je dostupných jen při připojení PC přes HDMI spolu s VRR, G-Sync a FreeSync. Pro konzole tedy počítejte se 120 Hz, plných 144 Hz využijí hráči na počítači. KOUPIT ZA 22 990 KČ Praktická stránka: porty, systém, ovladač Televize běží na Google TV, kterou uživatelé chválí za rychlost a jednoduché nastavení oproti systémům konkurence. Nechybí Chromecast, kompatibilita s Matter, Alexa, Google Assistant i Apple AirPlay a VESA úchyt 300 × 300 pro montáž na zeď. Podle recenzí zvládá svižné 4K streamování přes Wi-Fi i přehrávání z USB. Jeden uživatel ale upozorňuje, že televize nepodporuje Miracast ani Wi-Fi Direct, takže bezdrátové zrcadlení z telefonu má své limity. Nejslabším místem je podle Alzy kvalita zpracování dálkového ovladače. Několik recenzentů popisuje uvolněná nebo odlomená tlačítka a loupající se barvu už po dvou až třech týdnech a musela následovat reklamace. Dobrou zprávou je, že Philips ovladač řeší výměnou zdarma a televizi lze mezitím ovládat přes mobilní aplikaci. Za zmínku stojí i příliš jasná bílá LED dioda při vypnuté obrazovce, kterou lze podle uživatelů snadno přelepit. Co říkají uživatelé Na Alze má televize hodnocení 4,6 z 5 a 84 % zákazníků ji doporučuje, psaných recenzí je 10 (z 19 hodnocení), takže vzorek berte jako orientační. Nejčastěji zaznívá pochvala obrazu, Ambilightu a rychlosti systému. Opakovaně padá i spokojenost se zvukem, který někteří berou jako plnohodnotnou náhradu soundbaru, a s kovovým podsvíceným ovladačem, který jeden uživatel označil za nejlepší, jaký kdy měl. Kritika má dvě hlavní linie. Kromě zmíněné křehkosti ovladače zkušenější diváci upozorňují na pohybovou ostrost: jeden recenzent srovnává televizi se starším LG OLED a vadí mu rozmazanější drobnokresba za pohybu a absence prokládání černých snímků. Objevila se i zmínka o občasném vteřinovém probliknutí obrazu při hraní na PC přes HDMI. Názory na Ambilight se různí: část lidí ho miluje, zatímco zkušení uživatelé ho místy popisují jako méně výrazný než u starších modelů. OBJEDNAT NA ALZE Kdy to smysl nedává Pokud jste náročný divák citlivý na pohybovou ostrost, tahle televize vás nemusí přesvědčit; podle části recenzí zaostává za konkurencí v drobnokresbě za rychlého pohybu a chybí jí prokládání černých snímků. Nesedne ani lidem, kteří hodně spoléhají na bezdrátové zrcadlení z telefonu, protože nepodporuje Miracast ani Wi-Fi Direct. A jestli vás trápí křehčí příslušenství, počítejte s tím, že dálkový ovladač je podle uživatelů slabším místem, i když ho výrobce mění zdarma. Verdikt: pro koho se to vyplatí Philips 65OLED820 je silná koupě pro milovníky filmů a Ambilightu za 22 990 Kč, hlavně pro toho, kdo chce velký 4K OLED s dobrým zvukem bez nutnosti dokupovat soundbar. Dostanete parádní obraz, svižnou Google TV a podsvícení, které jinde připlácíte. Berte ale vážně jeho slabiny: křehčí ovladač, slabší pohybovou ostrost pro náročné a omezené bezdrátové zrcadlení. Pokud vám tyhle kompromisy nevadí, je pokles z uváděných 46 990 Kč na 22 990 Kč pádným důvodem koupit právě teď. VYUŽÍT SLEVU NA OLED TV Je pro vás Ambilight u televize lákadlo navíc, nebo byste ho nevyužili? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce oled Philips Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. 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