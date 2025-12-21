TOPlist

Výborná koupě: 65" OLED TV Philips s Ambilightem hodně zlevnila!

  • OLED televize Philips 65OLED770 zlevnila z 43 990 Kč na 24 989 Kč s kódem ALZADNY30
  • 65" OLED panel s Ambilight osvětlením a podporou Dolby Vision – nejlevnější OLED od Philips
  • Hodnocení 3,8/5 napovídá problémy – Titan OS není Google TV a reproduktory mají jen 20 W

Jakub Kárník
Jakub Kárník
21.12.2025 14:02
ambilight tv jpg

Philips letos uvedl OLED televizi 65OLED770 za 43 990 Kč, později cena klesla na 35 tisíc a teď se na Alze prodává s kódem ALZADNY30 za 24 989 Kč. Za necelých 25 tisíc dostanete 65″ OLED s Ambilight osvětlením, což je unikátní funkce Philips, kterou konkurence nemá. Jenže hodnocení 3,8/5 z 5 recenzí není moc povzbudivé. Co za tu cenu vlastně dostanete a kde Philips šetřil?

Jde o 65″ OLED panel s 4K UHD rozlišením (3840×2160) a frekvencí 120 Hz, což znamená dokonalou černou, nekonečný kontrast a živé barvy – prostě to, za co lidi kupují OLED. Engine Philips P5 s AI optimalizuje obraz snímek po snímku, zvýrazňuje detaily a vyhlazuje pohyb. Podporuje Dolby Vision a HDR10+, avšak hlavní trumf je Ambilight – LED světla za televizí, která reagují na přehrávaný obsah a barvy obrazu promítají na zeď. Vypadá to efektně a vtáhne vás to do děje víc než klasická TV. HDMI 2.1 a 120 Hz ocení hráči s PS5 nebo Xbox Series X, k dispozici je i Game Bar 2.0 pro rychlé nastavení. Podporuje Matter, Alexa a Google Assistant pro ovládání chytré domácnosti.

Za 24 989 Kč je 65OLED770 zajímavá nabídka, ale nejde o vlajkový model. Philips namísto osvědčeného Google TV nasadil Titan OS – novější systém, který slibuje rychlejší odezvu, ale má méně aplikací a horší optimalizaci. Reproduktory mají jen 20 W, což je pro 65″ televizi málo – i když podporují Dolby Atmos a DTS:X, bez externího soundbaru to bude znít slabě. Jinak je to ale fajn nabídka.

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
