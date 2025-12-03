Ambilight a 144 Hz za 13 tisíc! Tahle Philips televize má navíc i Dolby Atmos repráky Hlavní stránka Zprávičky 55palcový Philips 55PUS9010 s Ambilight podsvícením spadl z původních 19 990 Kč na 12 990 Kč Se slevovým kódem ALZADNY35 dostanete QLED televizi se 144Hz herním režimem a Dolby Atmos Ambilight a vysoká frekvence za třináct tisíc není v této kategorii běžná kombinace Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.12.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Philips 55PUS9010 není vlajková loď, ale za 12 990 Kč s kódem ALZADNY35 dostáváte zajímavou kombinaci funkcí. Původní cena 19 990 Kč byla spíš přestřelená, aktuální sleva ale dává smysl. QLED panel s 4K rozlišením a Direct LED podsvícením nabízí solidní obraz, ačkoli maximální jas 500 nitů není žádný zázrak. V zatemněné místnosti však kontrast a černá fungují dobře. Ambilight jako hlavní deviza Třístranné Ambilight podsvícení zůstává hlavním trumfem Philipsu. LED pásky na zadní straně promítají barvy z obrazovky na zeď, což opticky zvětšuje obraz a při sledování filmů nebo hraní her vytváří zajímavý efekt. Někdo to miluje, jiným to přijde zbytečné. Herní režim nabízí 144Hz obnovovací frekvenci, podporu AMD FreeSync Premium a VRR. Pro konzole nebo PC je tu HDMI 2.1, takže plynulé hraní máte zajištěné. Zvuk tvoří 40W reproduktory s podporou Dolby Atmos a DTS:X, což je nadstandardní. Nemusíte hned kupovat soundbar, ačkoli při větší hlasitosti televize logicky nemá sílu externích reproduktorů. CHCI AMBILIGHT TV V AKCI Titan OS místo Androidu Operační systém Titan OS je vlastní řešení Philipsu, které nahradilo dřívější Android TV. Funguje rychle, aplikace jako Netflix, Disney+ nebo YouTube jsou k dispozici, ale rozsah není tak široký jako u Google TV nebo webOS. Pokud používáte především velké streamovací služby, nebude vám nic chybět. Hlasové ovládání zajišťuje Alexa nebo Google Assistant, integrace do chytré domácnosti přes Matter funguje taky. CHCI AMBILIGHT TV V AKCI Za třináct tisíc je Philips 55PUS9010 rozumná volba pro ty, kdo chtějí Ambilight a herní funkce. Není to top model a jas by mohl být vyšší. Ale kombinace 144 Hz, Dolby Atmos a barevného podsvícení za tuhle cenu prostě jinde neseženete. Pokud vám Ambilight nic neříká, existují levnější alternativy se stejným obrazem. Pokud vás ale baví atmosféra kolem televize, sleva dává smysl. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Philips slevy Televize Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. Z této fontánky kočky pít baví a přitom stojí jen kolem tisícovky Libor Foltýnek 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024