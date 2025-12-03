TOPlist

Ambilight a 144 Hz za 13 tisíc! Tahle Philips televize má navíc i Dolby Atmos repráky

  • 55palcový Philips 55PUS9010 s Ambilight podsvícením spadl z původních 19 990 Kč na 12 990 Kč
  • Se slevovým kódem ALZADNY35 dostanete QLED televizi se 144Hz herním režimem a Dolby Atmos
  • Ambilight a vysoká frekvence za třináct tisíc není v této kategorii běžná kombinace

Jakub Kárník
3.12.2025 16:00
philips ambilight jpg

Philips 55PUS9010 není vlajková loď, ale za 12 990 Kč s kódem ALZADNY35 dostáváte zajímavou kombinaci funkcí. Původní cena 19 990 Kč byla spíš přestřelená, aktuální sleva ale dává smysl. QLED panel s 4K rozlišením a Direct LED podsvícením nabízí solidní obraz, ačkoli maximální jas 500 nitů není žádný zázrak. V zatemněné místnosti však kontrast a černá fungují dobře.

Ambilight jako hlavní deviza

Třístranné Ambilight podsvícení zůstává hlavním trumfem Philipsu. LED pásky na zadní straně promítají barvy z obrazovky na zeď, což opticky zvětšuje obraz a při sledování filmů nebo hraní her vytváří zajímavý efekt. Někdo to miluje, jiným to přijde zbytečné.

55PUS9010

Herní režim nabízí 144Hz obnovovací frekvenci, podporu AMD FreeSync Premium a VRR. Pro konzole nebo PC je tu HDMI 2.1, takže plynulé hraní máte zajištěné. Zvuk tvoří 40W reproduktory s podporou Dolby Atmos a DTS:X, což je nadstandardní. Nemusíte hned kupovat soundbar, ačkoli při větší hlasitosti televize logicky nemá sílu externích reproduktorů.

Titan OS místo Androidu

Operační systém Titan OS je vlastní řešení Philipsu, které nahradilo dřívější Android TV. Funguje rychle, aplikace jako Netflix, Disney+ nebo YouTube jsou k dispozici, ale rozsah není tak široký jako u Google TV nebo webOS. Pokud používáte především velké streamovací služby, nebude vám nic chybět. Hlasové ovládání zajišťuje Alexa nebo Google Assistant, integrace do chytré domácnosti přes Matter funguje taky.

Za třináct tisíc je Philips 55PUS9010 rozumná volba pro ty, kdo chtějí Ambilight a herní funkce. Není to top model a jas by mohl být vyšší. Ale kombinace 144 Hz, Dolby Atmos a barevného podsvícení za tuhle cenu prostě jinde neseženete. Pokud vám Ambilight nic neříká, existují levnější alternativy se stejným obrazem. Pokud vás ale baví atmosféra kolem televize, sleva dává smysl.

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

