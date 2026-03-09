Je libo 55" OLED TV v akci? Tahle má Ambilight, až 144 Hz a výborné hodnocení Hlavní stránka Zprávičky 55" Philips 55OLED820 je 4K OLED televize s procesorem P5 AI, třístranným Ambilightem a 144 Hz v herním režimu Aktuálně stojí 22 990 Kč místo 24 990 Kč (sleva 2 000 Kč, tedy 8 %) Při loňském uvedení stála 41 990 Kč – současná cena je téměř o polovinu nižší a televize získala ocenění EISA Best Buy OLED TV 2025/26 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.3.2026 06:00 Žádné komentáře 0 OLED panel s 55″ úhlopříčkou a technologie Ambilight? Přesně to nabízí Philips 55OLED820. Aktuálně ji pořídíte za 22 990 Kč místo původních 24 990 Kč – a to je téměř polovina toho, co stála při uvedení loni v červnu. Na Alze má hodnocení 5,0 z 5 a 100 % zákazníků ji doporučuje. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete OLED s dokonalou černou, Ambilightem a Google TV za cenu, která byla ještě před rokem nemyslitelná.⚠️ Zvažte, pokud očekáváte delší než dvouletou záruku – konkurence jako TCL nabízí 3–5 let standardně.💡 Za 22 990 Kč dostanete OLED oceněný EISA jako nejlepší koupě roku, s Dolby Vision, Dolby Atmos a nabíjecím dálkovým ovladačem – to je na 55″ OLED výjimečná cena. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tahle televize zajímavá Philips 55OLED820 získal ocenění EISA Best Buy OLED TV 2025-2026 – a to není náhoda. Kombinuje špičkový OLED panel s technologií, kterou žádný jiný výrobce nenabízí: třístranným Ambilightem. LED světla za obrazovkou reagují na obsah a vizuálně rozšiřují obraz za rám televize. Jeden z recenzentů to popsal výstižně: „Puštění Vetřelců z Disney+ ve 4K s Dolby ozvučením a za doprovodu Ambilightu mě málem vystřelilo z gatí.“ To je docela silné doporučení. A nejde jen o efekt – Ambilight skutečně snižuje únavu očí při sledování v tmavé místnosti tím, že vytváří měkký přechod mezi jasnou obrazovkou a tmavým okolím. Obraz: OLED s AI procesorem P5 OLED panel znamená dokonalou černou – každý pixel svítí samostatně a může se úplně vypnout. Žádná šedá mlha v temných scénách, kterou znáte z LED televizí. Rozlišení 3840 × 2160 px (4K Ultra HD) na 55″ úhlopříčce zajišťuje jemný obraz z běžné pozorovací vzdálenosti. Procesor Philips P5 s umělou inteligencí analyzuje každý snímek a optimalizuje detaily, kontrast, barvy i pohyb. Podpora Dolby Vision, HDR10+ a HLG pokrývá všechny hlavní HDR formáty. Obnovovací frekvence 100/120 Hz (a 144 Hz v herním režimu při připojení PC) zajišťuje plynulý obraz při sportu i hraní. KOUPIT TELEVIZI V AKCI Zvuk a herní funkce Integrované 70W reproduktory s Dolby Atmos a DTS:X překvapují kvalitou. Několik uživatelů zmiňuje, že zvuk je „nad očekávání“ a „motorky duní, ne bzučí“. Není to náhrada za soundbar nebo domácí kino, ale na vestavěné ozvučení je to nadprůměr. Systém IntelliSound automaticky optimalizuje zvuk podle typu obsahu. Pro hráče je k dispozici HDMI 2.1 s podporou VRR (variabilní obnovovací frekvence), ALLM (automatický režim nízké latence) a nativních 120 Hz. Herní lišta Game Bar 2.0 umožňuje rychlé nastavení přímo během hraní. Po připojení Bluetooth ovladače můžete hrát i cloudové hry. Praktická stránka: Google TV a chytrý ovladač Systém Google TV zajišťuje přístup k Netflixu, Disney+, HBO Max a tisícům dalších aplikací. Jeden uživatel koupil televizi právě kvůli Google TV s komentářem: „Už nikdy WebOS a podobné srajdy bez podpory.“ Google TV dostává pravidelné aktualizace a má přístup k plnému Google Play Store. Zajímavostí je nabíjecí dálkový ovladač – žádné výměny baterií, stačí položit na bezdrátovou nabíječku. Má pohybem aktivované podsvícení, takže tlačítka najdete i potmě. Stojan je otočný, což je praktické pro různé úhly sledování. Na těle televize najdete 4× HDMI a 2× USB. Co říkají uživatelé Na Alze má Philips 55OLED820 hodnocení 5,0 z 5 hvězd (21 hodnocení) a 100 % zákazníků produkt doporučuje. Reklamovanost je nízká – 0,92 %. Uživatelé nejčastěji chválí kvalitu obrazu („černá je černá – prostě OLED“), Ambilight a překvapivě dobrý zvuk. Kritické hlasy se týkají především dvouleté záruky – konkurenční TCL nabízí standardně 3–5 let, což u OLED televize může být důležité. Jeden uživatel zmiňuje, že nejde vypnout spořič obrazovky, jiný že HbbTV je nutné zapnout ručně. V balení chybí tištěný návod (jen elektronický). Pár uživatelů si stěžuje na Google TV – je „příliš user friendly“ a organizace programů může být zpočátku matoucí. PODÍVAT SE NA RECENZE Kdy to smysl nedává Pokud je pro vás délka záruky klíčová, může být dvouletá záruka Philipsu problém. OLED panely mají specifická rizika (vypalování statických obrazů) a někteří konkurenti nabízí výrazně delší krytí. Pokud plánujete televizi používat jako monitor s permanentním zobrazením statických prvků, měli byste to zvážit. Pro ty, kdo nepotřebují Ambilight a chtějí ušetřit, existují levnější OLED alternativy – například Philips 55OLED770 za cca 20 tisíc. A pokud preferujete jiný operační systém než Google TV, budete muset hledat jinde. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 22 990 Kč dostanete 55″ OLED televizi s oceněním EISA Best Buy, třístranným Ambilightem, Dolby Vision a Dolby Atmos, 144 Hz herním režimem a nabíjecím ovladačem. Loni v červnu to bylo téměř 42 tisíc. Pokud vás láká OLED s unikátní funkcí, kterou žádný jiný výrobce nenabízí, a nevadí vám dvouletá záruka, je to jedna z nejzajímavějších nabídek na trhu. KOUPIT PHILIPS 55OLED820 ZA 22 990 KČ Máte zkušenost s Ambilightem, nebo vám připadá jako zbytečnost? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi