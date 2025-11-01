Tahle OLED televize Philips nikdy nebyla levnější! Láká na Ambilight a silné audio s Dolby Atmos Hlavní stránka Zprávičky Philips 55OLED820 klesla na Alze na historicky nejnižší cenu 24 990 Kč Televize kombinuje OLED panel s třístranným Ambilightem a 144Hz herním režimem Black Friday sleva činí 32 % z původní ceny 36 990 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.11.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Pokud uvažujete o pořízení prémiové OLED televize, máme pro vás zajímavou zprávu. Model Philips 55OLED820 se na Alze dostává na historicky nejnižší cenu 24 990 Kč, což představuje výraznou slevu oproti částce 41 990 Kč, za kterou byla v červenci uvedená na náš trh. Televizor s oceněním EISA Award za nejlepší produkt nabízí špičkovou výbavu včetně jedinečné technologie Ambilight. OLED panel s dokonalou černou a unikátní Ambilight Srdcem televizoru je 55palcový OLED panel s rozlišením 4K (3840 × 2160 pixelů). OLED technologie umožňuje vypínat jednotlivé pixely, díky čemuž dosahuje skutečně černých odstínů a nekonečného kontrastu. Panel nabízí maximální jas 1 500 nitů a podporuje všechny důležité HDR formáty včetně HDR10+, Dolby Vision a HLG. O zpracování obrazu se stará procesor P5 AI Perfect Picture Engine s umělou inteligencí. Další chloubou televize Philips 55OLED820 je jednoznačně třístranný Ambilight, který vytváří světelnou auru kolem televizoru synchronizovanou s obrazem. LED diody umístěné na zadní straně dynamicky mění barvy podle obsahu na obrazovce a vytvářejí dojem většího displeje. Ambilight funguje nejen při sledování filmů, ale také v herním a hudebním režimu. Světelné efekty lze přizpůsobit barvě stěny za televizorem. UŠETŘÍM NA TELEVIZI PHILIPS Jinými slovy, k televizoru si nemusíte kupovat světelné pásky nebo tyče za další stovky až tisíce korun a ještě je složitě nastavovat, jelikož alternativu k nim máte integrovanou přímo v jeho zádech. Herní funkce pro náročné hráče Televizor potěší hráče obnovovací frekvencí 100/120 Hz, která v herním režimu dosahuje až 144 Hz při 4K rozlišení. Nechybí podpora VRR (Variable Refresh Rate) a Nvidia G-SYNC pro plynulý obraz bez trhání. Čtyři porty HDMI 2.1 umožňují připojení nejnovějších konzolí PlayStation 5 a Xbox Series X s plnou podporou jejich funkcí. Herní lišta Game Bar zobrazuje důležité informace přímo během hraní. Prostorový zvuk díky Dolby Atmos a 70W reproduktorům O zvukovou stránku se starají integrované 70W reproduktory s podporou Dolby Atmos a DTS:X. Prostorový zvuk vytváří dojem, že zvukové efekty přicházejí z různých směrů včetně prostoru nad divákem. Televizor disponuje funkcí automatické kalibrace zvuku, která přizpůsobuje nastavení akustice místnosti. Samostatně lze regulovat hlasitost pro reproduktory a připojená sluchátka. Google TV se všemi streamovacími službami Operační systém Google TV poskytuje přístup ke všem populárním streamovacím službám jako Netflix, Disney+, HBO Max, YouTube nebo lokální Voyo. Televizor podporuje hlasové ovládání přes Google Assistant, bezdrátové sdílení obsahu pomocí Chromecast a je kompatibilní s Amazon Alexa i Apple AirPlay. Díky Wi-Fi 6 zvládne i náročné streamování ve vysoké kvalitě. Pro koho je televizor vhodný? Philips 55OLED820 ocení především milovníci filmů, kteří chtějí zážitek srovnatelný s kinem. OLED panel s podporou Dolby Vision zajistí věrné podání obrazu přesně podle představ režiséra. Hráči využijí vysokou obnovovací frekvenci a minimální odezvu pro konkurenční výhodu. Technologie Ambilight pak zaujme všechny, kdo chtějí jedinečný vizuální zážitek, který nenabízí žádná jiná značka televizorů. KOUPIT PHILIPS 55OLED820 Televizor lze připevnit na zeď pomocí držáku VESA 300×300 mm. Bez stojanu má rozměry 122,54 × 70,76 × 4,73 cm a váží 20,6 kg. V balení najdete elegantní kovový dálkový ovladač s bezdrátovým nabíjením a pohybově aktivovaným podsvícením. Zvažujete pořízení OLED televize s Ambilightem za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Black Friday česko oled Philips Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Z této fontánky kočky pít baví a přitom stojí jen kolem tisícovky Libor Foltýnek 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024