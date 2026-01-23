Hledáte menší OLED telku? Tahle od Philips má Ambilight a až 144 Hz, nyní opět zlevňuje Hlavní stránka Zprávičky Philips 42OLED820 s technologií Ambilight nyní stojí od 21 941 Kč, což je o více než 8 tisíc méně než při uvedení Televizor nabízí 42" OLED panel s rozlišením 4K, 144Hz obnovovací frekvencí a podporou Dolby Vision Třístranná technologie Ambilight vytváří ambientní osvětlení, které reaguje na obsah na obrazovce Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.1.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste v prosinci s nákupem nové televize váhali, nyní přichází příležitost. Philips 42OLED820 po dočasném zdražování trvajícím od druhé poloviny prosince opět zlevňuje a jeho cena se dostala na 21 941 Kč. Při uvedení na trh loni v srpnu přitom model vycházel na 29 990 Kč. OLED panel s dokonalou černou Ambilight: světlo, které vtáhne do děje Herní výbava pro náročné hráče Zvuk a chytré funkce Pro koho je televizor vhodný OLED panel s dokonalou černou Hlavním tahákem tohoto televizoru je 42palcový OLED panel s rozlišením 3840 × 2160 pixelů. Na rozdíl od běžných LED televizorů, kde podsvícení znemožňuje dosáhnout skutečně černé barvy, OLED technologie jednotlivé pixely zcela vypíná. Výsledkem je dokonalá černá a teoreticky nekonečný kontrastní poměr. Obraz vypadá dobře i při pohledu z boku, což ocení rodiny sledující televizi z různých úhlů. O zpracování obrazu se stará procesor P5 AI Perfect Picture Engine, který využívá algoritmy umělé inteligence k optimalizaci detailů, kontrastu a barev. Televizor podporuje všechny hlavní HDR formáty včetně Dolby Vision a HDR10+, takže si užijete filmový obsah v kvalitě, jakou tvůrci zamýšleli. Ambilight: světlo, které vtáhne do děje Philips je jediným výrobcem televizorů s technologií Ambilight, která tento model odlišuje od konkurence. Za zadní stranou obrazovky jsou integrované LED diody na třech stranách, které promítají na zeď barvy odpovídající obsahu na obrazovce. Při sledování filmu nebo hraní her tak vzniká ambientní osvětlení, které vizuálně zvětšuje obraz a pohlcuje diváka do děje. CHCI TELEVIZI PHILIPS V AKCI Ambilight funguje i samostatně – můžete jej použít jako dekorativní osvětlení místnosti v hudebním režimu nebo si nastavit barvu podle vlastních preferencí. Televizor navíc dokáže přizpůsobit intenzitu barvě stěny za ním, aby efekt vypadal co nejpřirozeněji. Herní výbava pro náročné hráče Philips 42OLED820 má co nabídnout i hráčům. Disponuje nativní 144Hz obnovovací frekvencí a podporou technologií VRR, G-Sync i FreeSync, které eliminují trhání obrazu. Vstupní zpoždění je minimální, což ocení především příznivci akčních her a kompetitivních titulů. Televizor nabízí čtyři porty HDMI 2.1, takže můžete současně připojit herní konzole i počítač. Herní lišta Game Bar 2.0 umožňuje rychlé přizpůsobení nastavení přímo během hraní a po připojení Bluetooth ovladače si zahrajete i cloudové hry. Zvuk a chytré funkce O zvukovou stránku se stará systém IntelliSound s podporou Dolby Atmos a DTS:X. Televizor automaticky rozpoznává typ obsahu a přizpůsobuje zvukový profil – jinak nastaví parametry pro film, jinak pro zpravodajství nebo hudbu. Philips 42OLED820 běží na operačním systému Google TV, který přináší přístup ke streamovacím službám jako Netflix, Disney+ nebo HBO Max. Televizor je kompatibilní s Google Asistentem, Alexou i Apple AirPlay a díky podpoře standardu Matter jej snadno integrujete do chytré domácnosti. Pro koho je televizor vhodný Philips 42OLED820 ocení především ti, kteří hledají kompaktní OLED televizor do menších prostor. S úhlopříčkou 42 palců se hodí do ložnic, pracoven nebo menších obývacích pokojů, kde by větší obrazovka působila příliš dominantně. Technologie Ambilight pak přidává jedinečný prvek, který u žádné jiné značky nenajdete. KOUPIT OLED TV PHILIPS Televizor je vhodný pro filmové nadšence díky dokonalé černé a podpoře HDR formátů i pro hráče díky vysoké obnovovací frekvenci a nízké odezvě. Naopak, pokud preferujete co největší obrazovku za nejnižší cenu, budete se muset poohlédnout jinde – OLED technologie a Ambilight zkrátka mají svou cenu. Zaujal vás Philips 42OLED820 za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce česko oled Philips Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! 