Chcete pořádný monitor na hraní? 34" QD-OLED model Philips se 175Hz frekvencí a vysokým rozlišením nikdy nebyl levnější Hlavní stránka Zprávičky Philips 34M2C6500 s QD-OLED panelem klesá na historicky nejnižší cenu 13 396 Kč Monitor při uvedení stál přes 23 tisíc korun, nyní je o více než 40 % levnější 34" ultraširoký panel nabízí rozlišení 3440 × 1440, 175Hz frekvenci a odezvu 0,03 ms Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 4.2.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste v posledních měsících pokukovali po QD-OLED monitoru, ale odrazovala vás cena, máme pro vás dobrou zprávu. Philips 34M2C6500 z herní řady Evnia právě na Alze atakuje své cenové minimum. S kódem ALZADNY15 jej pořídíte za 13 396 Kč, což je o více než 40 % méně než při jeho předloňském uvedení, kdy podle dat z Heureky startoval s cenou přesahující 23 tisíc korun. QD-OLED panel s parádním kontrastem Hlavním tahákem monitoru je 34palcový QD-OLED panel se zakřivením 1800R a poměrem stran 21:9. Technologie kombinuje výhody OLED displejů – dokonalou černou a prakticky nekonečný kontrast – s kvantovými tečkami, které zajišťují vysoký jas a syté barvy. Výrobce udává pokrytí 99,3 % barevného prostoru DCI-P3, což ocení i ti, kdo monitor využívají k úpravě fotografií nebo videí. Rozlišení 3440 × 1440 pixelů představuje rozumný kompromis mezi ostrostí a výkonovými nároky. Na rozdíl od 4K monitorů zde grafická karta nemusí tahat tolik pixelů, ale stále získáte dostatečně detailní obraz pro práci i hraní. Panel disponuje certifikací DisplayHDR TrueBlack 400, která garantuje věrné zobrazení HDR obsahu s hlubokými stíny. CHCI MONITOR PHILIPS V AKCI Pro hráče: 175 Hz a mizivá odezva Philips 34M2C6500 cílí primárně na hráče, čemuž odpovídá 175Hz obnovovací frekvence (přes DisplayPort 1.4) a deklarovaná odezva pouhých 0,03 ms. Samozřejmostí je podpora AMD FreeSync Premium Pro pro synchronizaci snímků bez trhání obrazu. Monitor získal také certifikaci VESA ClearMR 9000, která potvrzuje minimální rozmazání rychle se pohybujících objektů. K dispozici jsou dva porty HDMI 2.0 a jeden DisplayPort 1.4, takže můžete současně připojit PC i herní konzoli. Nechybí ani USB hub se dvěma porty (jeden s rychlým nabíjením) a výstup pro sluchátka. Monitor lze namontovat na zeď díky VESA úchytu 100 × 100 mm. Pro koho je monitor vhodný? Philips 34M2C6500 má smysl pro hráče, kteří chtějí prémiovou obrazovou kvalitu QD-OLED bez nutnosti investovat do větších a dražších modelů. Ultraširoký formát 21:9 se skvěle hodí pro závodní hry, simulátory nebo RPG tituly, kde oceníte širší zorný úhel. Stejně tak potěší při práci s více okny vedle sebe. KOUPIT PHILIPS 34M2C6500 Naopak kompetitivní hráči FPS her by měli zvážit, zda jim 175 Hz stačí – mnohé monitory nabízejí 240 Hz i více. Také rozlišení WQHD nemusí vyhovovat těm, kdo vyžadují maximální přehled na velké ploše. A pokud plánujete u monitoru trávit hodiny denně se statickým obsahem, mějte na paměti riziko vypálení typické pro OLED technologii – byť Philips používá grafenový štít pro lepší odvod tepla. Lákala by vás koupě QD-OLED monitoru za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza hraní her monitor Philips Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 Z této fontánky kočky pít baví a přitom stojí jen kolem tisícovky Libor Foltýnek 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024