Hledáte zakřivený monitor pro hraní her? Tenhle od Philips teď v akci vypadá jako skvělá volba

  • Philips 34M2C3500L je nyní k dispozici za akční cenu 5 272 Kč namísto běžných 6 590 Kč
  • 34" zakřivený monitor nabízí rozlišení WQHD 3440 × 1440 pixelů a 180Hz obnovovací frekvenci
  • Fast VA panel zajišťuje vysoký kontrast 4000:1 a minimální rozmazání obrazu při rychlých scénách

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
5.12.2025 18:00
Philips 34M2C3500L na stole s pocitacem a prislusenstvim ai ilustrace

Hledáte ultrawide monitor pro hraní her nebo produktivní práci, ale nechcete utrácet přemrštěné částky? Philips 34M2C3500L z herní řady Evnia je nyní v akci za 5 272 Kč, což představuje úsporu více než tisícovky oproti běžné ceně. V této cenové hladině jde o jeden z nejzajímavějších zakřivených monitorů na trhu.

Velká plocha pro hry i práci

Monitor disponuje 34″ úhlopříčkou se zakřivením 1500R, které přispívá k lepšímu prostorovému dojmu a snižuje odlesky na krajích obrazovky. Rozlišení 3440 × 1440 pixelů v poměru stran 21:9 poskytuje dostatek prostoru pro multitasking – pohodlně si vedle sebe otevřete několik oken nebo si užijete filmový zážitek bez černých pruhů.

Philips 34M2C3500L predni strana pholed z boku render

Philips vsadil na Fast VA panel, který kombinuje vysoký kontrastní poměr 4000:1 s rychlou odezvou. Oproti běžným VA panelům, které trpí rozmazáním při rychlých pohybech, tato technologie problém výrazně minimalizuje. Obnovovací frekvence 180 Hz zajistí plynulý obraz ve hrách, přičemž monitor podporuje Adaptive Sync pro eliminaci trhání.

Specifikace a konektivita

Z dalších parametrů stojí za zmínku 8bitová barevná hloubka s pokrytím 94 % barevného prostoru DCI-P3 a 125 % sRGB. Monitor podporuje HDR10 a nabízí maximální jas 300 cd/m², což je hodnota vhodná pro běžně osvětlené místnosti. Nechybí ani filtr modrého světla a technologie Flicker-free pro snížení únavy očí.

Co se týče konektivity, Philips 34M2C3500L je vybaven dvěma porty HDMI 2.0 a jedním DisplayPort 1.4. Pro plné využití 180Hz frekvence při nativním rozlišení je nutné použít DisplayPort – přes HDMI je frekvence omezena na 100 Hz. Monitor lze namontovat na stěnu nebo rameno díky VESA 100×100, v balení najdete i HDMI a DP kabel.

Co říkají uživatelé

Monitor má na Alze hodnocení 4,6 z 5 hvězdiček a 90 % zákazníků jej doporučuje. Uživatelé opakovaně chválí vynikající poměr cena/výkon – zejména v akční ceně kolem 5 tisíc korun považují monitor za bezkonkurenční volbu. Fast VA panel podle recenzí skutečně minimalizuje typické problémy jako ghosting či rozmazání tmavých scén.

Philips 34M2C3500L pohled shora render

Mezi nejčastěji zmiňované výhody patří také skvělé podání černé barvy díky vysokému kontrastu a plynulý obraz při hraní. Někteří uživatelé nicméně upozorňují, že je potřeba věnovat chvíli kalibraci barev – tovární nastavení nemusí každému vyhovovat. Kritika směřuje také k pevnému stojanu bez výškového nastavení, což řeší až dokoupení monitorového ramene. Chybí i USB-C port s Power Delivery, který by ocenili majitelé notebooků.

Pro koho je monitor určen

Philips 34M2C3500L je vhodný především pro hráče, kteří chtějí velkou herní plochu s rychlým panelem, ale nehodlají investovat do pokročilejších panelových technologií. Díky širokému formátu 21:9 ocení monitor i ti, kdo pracují s více okny současně – ať už jde o programátory, střihače videa nebo finanční analytiky. Zakřivení 1500R navíc přispívá k příjemnějšímu sledování filmů.

Zaujal vás tento monitor, nebo preferujete jiný typ panelu?

Adam Kurfürst
