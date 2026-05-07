Chytrá čistička Philips se vyplatí všem alergikům! Teď navíc zlevnila o dvanáct stovek Hlavní stránka Zprávičky Philips 3200 Series je chytrá čistička vzduchu pro místnosti až 135 m² s HEPA NanoProtect filtrací a CADR 520 m³/h Cena padá z 7 999 Kč s kódem ALZADNY15 na 6 799 Kč — sleva 1 200 Kč na čističku s hodnocením 4,9/5 od ověřených zákazníků Filtrace zachytí 99,97 % částic o velikosti pouhých 0,003 mikronu — pod hranicí velikosti virů, pylů i mikročástic prachu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 7.5.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Pylová sezóna je v plném proudu a alergici si nyní tradičně vyzkoušejí, jak vážný je problém znečištěného vzduchu doma. Otevřete okno — pyl. Zavřete okno — prach a roztoči. Skutečné řešení nabízejí jen kvalitní čističky vzduchu, a Philips 3200 Series AC3221/13 v ceně 6 799 Kč po zadání kódu ALZADNY15 patří mezi nejlepší volby pro velké byty. Pokrývá místnosti až 135 m² a získala ocenění Red Dot Design Award za moderní vzhled. Co dokáže HEPA NanoProtect filtrace Cena provozu vs. cena pořízení Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud trpíte alergiemi, máte malé děti, kuřáky v domácnosti nebo bydlíte v městské oblasti se znečištěným vzduchem. Hodnocení 4,9/5 od 12 ověřených zákazníků na Alze potvrzuje, že čistička dělá svou práci dobře. Pokrytí 135 m² znamená, že jednou jednotkou ozdravíte byt 4+kk.⚠️ Zvažte, že podle ověřené recenze jsou náhradní filtry FY3200 drahé (stojí lehce pod dva tisíce) — Philips doporučuje výměnu jednou ročně, takže do nákladů vlastnictví musíte započítat dlouhodobé náklady. Wi-Fi podporuje pouze 2,4 GHz pásmo, ne 5 GHz. Žádný ionizátor (některé konkurenční čističky ho nabízejí).💡 Za 6 799 Kč dostanete čističku s pokrytím 135 m², CADR 520 m³/h, třívrstvou filtrací (předfiltr + HEPA NanoProtect + aktivní uhlí), zachycením 99,97 % částic 0,003 mikronu, technologií SilentWings (15–47,5 dB), AeraSense senzory měřící vzduch 1 000× za sekundu, automatickým režimem, mobilní aplikací Air+, hlasovým ovládáním přes Google a Alexu, dětským zámkem, dotykovým panelem, ukazatelem kvality vzduchu a 5 stupni rychlosti. Hmotnost je 6,2 kg, výška 52 cm. Co dokáže HEPA NanoProtect filtrace Klíčový technický bod čističek vzduchu je velikost filtrovaných částic. Klasický HEPA filtr H13 zachytí 99,95 % částic o velikosti 0,3 mikronu. Philips ovšem v této čističce sází na vlastní variantu HEPA NanoProtect, která filtruje až 99,97 % částic o velikosti 0,003 mikronu. Pro představu — typický virus má velikost 0,1 mikronu, koronavirus SARS-CoV-2 přibližně 0,12 mikronu, pyl jakékoli rostliny minimálně 10 mikronů. Filtrace 0,003 mikronu znamená, že čistička zachytí prakticky všechno kromě plynných molekul. Třetí vrstva — aktivní uhlí — řeší to, co HEPA filtr nezvládá: pachy a těkavé organické sloučeniny (VOC). To jsou plynné molekuly z barev, čisticích prostředků, lepidel v nábytku, kuchyňských výparů nebo cigaretového kouře. Aktivní uhlí je adsorbuje na svůj povrch a brání jejich oběhu v místnosti. Pro kuchaře, kuřáky a domácnosti s nedávno zařízeným nábytkem je to neocenitelná funkce. Senzor AeraSense měří vzduch 1 000× za sekundu a automaticky zvyšuje výkon, když detekuje znečištění — typicky při vaření, otevření okna nebo příchodu domácího mazlíčka. Cena provozu vs. cena pořízení Hlavní bolístka, kterou explicitně zmiňuje Philips majitel ve své recenzi — výrazně drahé náhradní filtry. FY3200 (kombinovaný HEPA + aktivní uhlí) stojí v Česku kolem 1 500 až 1 700 Kč a Philips doporučuje výměnu jednou ročně. To znamená, že roční náklady na vlastnictví jsou kolem 1 500 Kč navíc k pořizovací ceně. Spotřeba elektřiny je naopak velkou výhodou. Maximum 36 W znamená, že i při 24/7 provozu utratíte za rok kolem 1 200 Kč na elektřině (při ceně 4 Kč/kWh). Reálně bude spotřeba poloviční, protože automatický režim vede čističku převážně na nízké rychlosti. Tichý provoz 15 dB v nočním režimu znamená, že ji můžete bez obav umístit do ložnice nebo dětského pokoje. Aplikace Air+ umožňuje sledovat kvalitu vzduchu v reálném čase, plánovat zapnutí a integrovat čističku do chytrých domácností přes hlasové asistenty Google a Alexa. Vyplatí se vám prémiová čistička s drahými náhradními filtry, nebo byste raději sáhli po levnější alternativě s nižšími provozními náklady? 