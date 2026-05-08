Výjimečná akce! Tento Philips monitor má 4K rozlišení, 160Hz frekvenci a teď stojí 5,5 tisíce Philips 27M2N3800A je 27" 4K IPS monitor s nativními 160 Hz a Dual-Mode přepnutím do Full HD při 320 Hz S kódem ALZADNY30 stojí 5 590 Kč místo 7 986 Kč (úspora téměř 2 400 Kč) Aktuálně nejlevnější 4K monitor se 160Hz obnovovací frekvencí na českém trhu Jakub Kárník Publikováno: 8.5.2026 16:00 Donedávna platilo jednoduché pravidlo – buď 4K, nebo vysoká obnovovací frekvence. Levně obojí dohromady neexistovalo a tak jste většinou v košíku skončili s kompromisem – QHD monitorem. Philips 27M2N3800A teď s kódem ALZADNY30 spadl na 5 590 Kč, což z něj dělá patrně nejlevnější 4K monitor s vysokou obnovovací frekvencí, který se dá v Česku právě teď koupit. 4K a 160 Hz, nebo Full HD a 320 Hz Připojení a polohování bez kompromisů Kde Philips šetřil Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete 4K herní monitor za rozumnou cenu pro PC i konzoli (PS5, Switch 2, Xbox Series X).⚠️ Zvažte, pokud chcete dokonalou kalibraci nebo precizní zpracování – Philips šetří na obojím.💡 Za 5 590 Kč dostanete nativní 4K IPS panel se 160 Hz, HDMI 2.1 a kompletním polohováním včetně pivotu. 4K a 160 Hz, nebo Full HD a 320 Hz Hlavní finta tohohle Philipsu je Dual-Mode – přepínání mezi dvěma režimy. V nativním 4K (3840 × 2160) jede panel na 160 Hz. Druhým stiskem se monitor přepne na Full HD při 320 Hz – tedy režim určený pro kompetitivní hráče stříleček, kterým jde o co nejvyšší frame rate a co nejnižší odezvu. Upřímně řečeno – využitelnost FHD režimu na 27″ panelu nebude pro každého. Při natažení Full HD na takto velkou plochu logicky klesne ostrost a obraz působí měkčeji. Většina lidí zůstane u nativních 4K se 160 Hz, ale v některých e-sportových titulech může 320Hz režim být zajímavý bonus. IPS panel s antireflexním povrchem a 0,5 ms odezvou na hraní stačí bez výhrad, jen je potřeba vypnout přestřelený overdrive – uživatelé v recenzích upozorňují, že při zapnutí způsobuje viditelné inverzní stíny. Připojení a polohování bez kompromisů Konektivita je na své peníze v pořádku: 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4 a 3,5mm jack pro sluchátka. HDMI 2.1 je důležité hlavně kvůli konzolím – jen tento standard zvládne 4K při 120 Hz, takže majitelé PS5 a Xbox Series X dostanou plný výkon bez kompromisů. Kabely DisplayPort i HDMI jsou v balení, takže nemusíte nic dokupovat. Stojan zvládne všechno, co se od moderního monitoru očekává – nastavení výšky, naklápění, otáčení a pivot na výšku o 90°. To je v této cenové třídě spíš výjimka, většina konkurence v okolí pětitisícové cenovky umí jen mírný náklon. Kdo chce vlastní rameno nebo držák na zeď, využije VESA 100×100. Kde Philips šetřil Buďme upřímní – za pět a půl tisíce nedostanete monitor bez kompromisů. Tělo je z levnějšího plastu a u některých kusů uživatelé hlásí vadné pixely, což je u IPS panelů z nejnižších cenových pater bohužel pořád opakující se problém. Ihned po rozbalení doporučujeme zkontrolovat panel na bílém i černém pozadí, případně rovnou vyměnit. Reklamovanost je podle Alzy 1,94 %, takže riziko je nízké, ale ne nulové. Druhý oříšek je kalibrace barev. Tovární nastavení moc přesné není a Philips pokrývá hlavně sRGB – pro grafickou nebo videoeditační práci, kde potřebujete přesný DCI-P3 nebo Adobe RGB, monitor není ten správný kandidát. Pro hraní, sledování seriálů a běžnou práci ale výchozí podání obrazu po drobném doladění v menu funguje dobře. HDR podporu berte jako marketing – panel nemá lokální stmívání ani dostatečný jas, abyste z něj v praxi něco vytěžili. Co je pro vás u herního monitoru důležitější – 4K rozlišení, nebo vysoká obnovovací frekvence?