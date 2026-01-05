Skvělý herní monitor Philips pořád zlevňuje. Umí 4K se 160 Hz nebo až 320 Hz při FullHD, nechybí mu ani repráčky Hlavní stránka Zprávičky Herní monitor Philips 27M2N3800A/00 z řady Evnia klesl na Alze na 5 597 Kč Duální režim umožňuje přepínat mezi 4K při 160 Hz a Full HD při 320 Hz 27" IPS panel nabízí odezvu 0,5 ms, certifikaci DisplayHDR 400 a kompatibilitu s G-Sync Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.1.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Koncem října jsme vás informovali o zajímavé slevě na herní monitor Philips 27M2N3800A/00 z řady Evnia, kdy jeho cena klesla na 5 990 Kč. Nyní se ukazuje, že zlevňování pokračuje – na Alze si tento 27″ herní monitor pořídíte už za 5 597 Kč. Cena při uvedení na trh přitom přesahovala hranici 8 tisíc korun. Duální režim pro různé typy hraní Hlavní předností tohoto monitoru je duální režim, který hráčům umožňuje přepínat mezi dvěma konfiguracemi. V prvním případě získáte rozlišení 3840 × 2160 pixelů při 160 Hz, což ocení především fanoušci RPG her, adventur nebo simulátorů, kde záleží na detailech a vizuální kvalitě. Druhý režim nabízí Full HD rozlišení při 320 Hz, které je určeno pro kompetitivní hráče stříleček a e-sportových titulů, kde každá milisekunda rozhoduje. Přepínání mezi režimy probíhá přímo v menu monitoru. Je však potřeba počítat s tím, že pro plné využití 4K při 160 Hz potřebujete výkonnou grafickou kartu a připojení přes DisplayPort 1.4 nebo HDMI 2.1. IPS panel s rychlou odezvou Monitor využívá Fast IPS panel s dobou odezvy 0,5 ms v režimu Smart MBR. Tato technologie snižuje rozmazání pohybu, ale je třeba zmínit, že při jejím zapnutí nelze upravovat jas a může docházet ke znatelnému blikání obrazovky. Pro běžné hraní mimo kompetitivní režim je proto vhodnější ji vypnout. CHCI MONITOR PHILIPS V AKCI Barevné podání zajišťuje pokrytí 130 % sRGB, 95 % DCI-P3 a 90 % Adobe RGB. Certifikace DisplayHDR 400 garantuje minimální jas 400 nitů v HDR režimu. Nativní kontrast 1000:1 odpovídá běžným IPS panelům – pro hlubokou černou byste museli sáhnout po VA nebo OLED technologii. Herní funkce a konektivita Philips vybavil monitor řadou funkcí zaměřených na hráče. Stark ShadowBoost vylepšuje viditelnost v tmavých scénách, Smart Sniper přidává zvětšovací okno pro přesnější míření a chytrý zaměřovač automaticky mění barvu podle pozadí. K dispozici je také herní režim SmartImage s předvolbami pro FPS, závody a RTS hry. Monitor disponuje dvěma porty HDMI 2.1 a jedním DisplayPort 1.4, takže k němu současně připojíte PC i herní konzoli. Nechybí ani vestavěné stereo reproduktory 2× 2 W, které poslouží pro základní zvukový výstup, a podpora VESA 100×100 mm pro montáž na rameno či zeď. Stojan umožňuje nastavení výšky o 130 mm, otáčení o ±90° a náklon od -5° do +20°. Pro koho je monitor vhodný? Philips 27M2N3800A/00 cílí na hráče, kteří chtějí flexibilitu volby mezi kvalitou obrazu a rychlostí. Duální režim ocení ti, kdo střídají single-player tituly s kompetitivním hraním. Za cenu pod 5 600 Kč jde o zajímavou nabídku, nicméně je třeba vzít v úvahu, že 27″ úhlopříčka není pro 4K rozlišení ideální – jemnější detaily lépe vyniknou na 32″ panelech. Naopak pro Full HD režim je tato velikost naprosto dostačující. KOUPIT MONITOR PHILIPS Kompatibilita s NVIDIA G-Sync zajistí plynulý obraz bez trhání, ovšem pouze při připojení přes DisplayPort. Pokud vlastníte grafiku AMD, můžete využít technologii Adaptive-Sync. Zaujal vás duální režim tohoto monitoru? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce hraní her monitor Philips Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 Z této fontánky kočky pít baví a přitom stojí jen kolem tisícovky Libor Foltýnek 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024