Tohle je nejlevnější QuadHD monitor s 27" úhlopříčkou. Model od Philips nestojí ani dva tisíce

  • Philips 27E2N1500L se aktuálně prodává za 1 926 Kč, tedy zhruba 60 % původní ceny.
  • Monitor nabízí 27" IPS panel s rozlišením Quad HD a podporou HDR 10.
  • Výbava zahrnuje Adaptive-Sync, režim LowBlue a technologii bez blikání pro snížení únavy očí.

Adam Kurfürst
2.2.2026 22:00
Philips 27E2N1500L na stole v kancelari ai ilustrace

Hledáte dostupný monitor s vyšším rozlišením než FullHD, ale nechcete utrácet za drahé herní panely? Na českém trhu se právě objevila zajímavá příležitost. Philips 27E2N1500L s rozlišením Quad HD klesl na 1 926 Kč, což z něj podle Heureky dělá nejlevnější 27″ QHD monitor v tuzemské nabídce. Při uvedení přitom stál přes 3 tisíce korun.

IPS panel s rozlišením 2560 × 1440 pixelů

Srdcem monitoru je 27″ IPS panel s rozlišením 2560 × 1440 pixelů, které oproti běžnému Full HD nabízí o 77 % více obrazových bodů. V praxi to znamená ostřejší text, detailnější fotografie a více prostoru pro práci s více okny vedle sebe. Panel disponuje jasem 300 cd/m² a kontrastem 1000:1, přičemž technologie SmartContrast dynamicky upravuje podsvícení podle zobrazovaného obsahu.

Philips 27E2N1500L render zepredu

Díky technologii IPS monitor nabízí pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně, takže barvy zůstávají věrné i při pohledu ze strany. Philips také implementoval podporu HDR 10 pro lepší zobrazení obsahu s vysokým dynamickým rozsahem a Adaptive-Sync pro eliminaci trhání obrazu při hraní her. Obnovovací frekvence činí 75 Hz s odezvou 4 ms.

Funkce pro snížení únavy očí

Pro uživatele, kteří tráví u monitoru dlouhé hodiny, Philips připravil několik funkcí zaměřených na komfort. Režim LowBlue redukuje modré světlo vyzařované displejem, zatímco technologie bez blikání (Flicker-Free) eliminuje nepříjemné problikávání podsvícení. K dispozici je rovněž režim EasyRead, který optimalizuje zobrazení textu pro pohodlnější čtení delších dokumentů.

Povrch displeje je antireflexní s tvrdostí 3H a zmatněním 25 %, což snižuje odlesky v osvětlených místnostech.

Konektivita a praktické vlastnosti

Monitor disponuje jedním portem HDMI 1.4 a jedním DisplayPort 1.4, oba s podporou HDCP 1.4. Součástí balení je HDMI kabel a napájecí kabel. Pro montáž na zeď nebo rameno slouží VESA držák 100 × 100 mm. Stojan umožňuje naklápění v rozsahu -5° až +20°, výškové nastavení však chybí.

Hmotnost monitoru činí 3,19 kg se stojanem a rozměry dosahují 614 × 457 × 200 mm. Spotřeba energie v provozu je 20,32 W, v pohotovostním režimu pak pouhých 0,5 W.

Zaujal vás tento cenově dostupný QHD monitor?

