Tohle je nejlevnější QuadHD monitor s 27" úhlopříčkou. Model od Philips nestojí ani dva tisíce Hlavní stránka Zprávičky Philips 27E2N1500L se aktuálně prodává za 1 926 Kč, tedy zhruba 60 % původní ceny. Monitor nabízí 27" IPS panel s rozlišením Quad HD a podporou HDR 10. Výbava zahrnuje Adaptive-Sync, režim LowBlue a technologii bez blikání pro snížení únavy očí. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.2.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Hledáte dostupný monitor s vyšším rozlišením než FullHD, ale nechcete utrácet za drahé herní panely? Na českém trhu se právě objevila zajímavá příležitost. Philips 27E2N1500L s rozlišením Quad HD klesl na 1 926 Kč, což z něj podle Heureky dělá nejlevnější 27″ QHD monitor v tuzemské nabídce. Při uvedení přitom stál přes 3 tisíce korun. IPS panel s rozlišením 2560 × 1440 pixelů Srdcem monitoru je 27″ IPS panel s rozlišením 2560 × 1440 pixelů, které oproti běžnému Full HD nabízí o 77 % více obrazových bodů. V praxi to znamená ostřejší text, detailnější fotografie a více prostoru pro práci s více okny vedle sebe. Panel disponuje jasem 300 cd/m² a kontrastem 1000:1, přičemž technologie SmartContrast dynamicky upravuje podsvícení podle zobrazovaného obsahu. Díky technologii IPS monitor nabízí pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně, takže barvy zůstávají věrné i při pohledu ze strany. Philips také implementoval podporu HDR 10 pro lepší zobrazení obsahu s vysokým dynamickým rozsahem a Adaptive-Sync pro eliminaci trhání obrazu při hraní her. Obnovovací frekvence činí 75 Hz s odezvou 4 ms. CHCI MONITOR PHILIPS V AKCI Funkce pro snížení únavy očí Pro uživatele, kteří tráví u monitoru dlouhé hodiny, Philips připravil několik funkcí zaměřených na komfort. Režim LowBlue redukuje modré světlo vyzařované displejem, zatímco technologie bez blikání (Flicker-Free) eliminuje nepříjemné problikávání podsvícení. K dispozici je rovněž režim EasyRead, který optimalizuje zobrazení textu pro pohodlnější čtení delších dokumentů. Povrch displeje je antireflexní s tvrdostí 3H a zmatněním 25 %, což snižuje odlesky v osvětlených místnostech. Konektivita a praktické vlastnosti Monitor disponuje jedním portem HDMI 1.4 a jedním DisplayPort 1.4, oba s podporou HDCP 1.4. Součástí balení je HDMI kabel a napájecí kabel. Pro montáž na zeď nebo rameno slouží VESA držák 100 × 100 mm. Stojan umožňuje naklápění v rozsahu -5° až +20°, výškové nastavení však chybí. KOUPIT QHD MONITOR PHILIPS Hmotnost monitoru činí 3,19 kg se stojanem a rozměry dosahují 614 × 457 × 200 mm. Spotřeba energie v provozu je 20,32 W, v pohotovostním režimu pak pouhých 0,5 W. Zaujal vás tento cenově dostupný QHD monitor? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce monitor Philips Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 Z této fontánky kočky pít baví a přitom stojí jen kolem tisícovky Libor Foltýnek 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024