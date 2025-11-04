Tohle je nejlevnější 120Hz monitor v Česku! Stojí jen 1 490 Kč Hlavní stránka Zprávičky 24" Philips 24E2N1110/00 zlevnil z 2 390 Kč na 1 490 Kč v Black Friday Nejlevnější 120Hz monitor v Česku – IPS panel s Full HD rozlišením Není to zázrak, ale dostanete slušný kancelářský monitor s vyšší frekvencí Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.11.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Alza v rámci Black Friday shazuje cenu 24″ Philips 24E2N1110/00 z původních 2 390 Kč na 1 490 Kč. Jde o nejlevnější 120Hz monitor, jaký momentálně v Česku seženete. Není to žádný zázrak – dostanete základní Full HD (1920×1080) IPS panel s obnovovací frekvencí 120 Hz, dobou odezvy 1 ms a jasem 300 cd/m². Ale za ty peníze to není špatná nabídka pro ty, kdo hledají druhý monitor k notebooku nebo levný upgrade ze starého 60Hz displeje. IPS panel zajišťuje slušné pozorovací úhly a reprodukci barev – nic extra, ale pro kancelářskou práci a prohlížení webu to stačí. Antireflexní povrch snižuje odlesky, což oceníte v kanceláři s okny. Má filtr modrého světla a Flicker-free technologii, která redukuje blikání – oboje pomůže při dlouhém sezení u monitoru. Kontrast 1500:1 je průměr, jas 300 cd/m² taky – nečekejte HDR zážitek. Pro koho to dává smysl? Pokud potřebujete druhý monitor k práci, chcete upgrade z 60 Hz na 120 Hz nebo stavíte ultra-budget kancelářský setup, za 1 490 Kč to je rozumná volba. 120Hz frekvenci oceníte i při běžném scrollování – je to plynulejší než 60 Hz. Má HDMI 1.4 a VGA port (pro starší zařízení), VESA 100×100 montáž na zeď a v balení je HDMI kabel. KOUPIT MONITOR V AKCI Pro koho to nedává smysl? Pokud hledáte herní monitor, tohle není ono – 300 cd/m² jas a základní IPS panel bez pokročilých funkcí nestačí pro náročné hraní. Pokud děláte foto/video editing, potřebujete lepší barevné pokrytí (sRGB 99 % u tohoto modelu není specifikováno). A pokud máte rozpočet nad 3 tisíce, existují lepší volby s vyšším jasem, lepším kontrastem a více porty. Na druhou stranu, oproti 10 let starému 60Hz displeji si polepšíte v kompetitivních hrách typu Counter-Strike, kde bude rozdíl okamžitě viditelný. KOUPIT MONITOR V AKCI Je to nejlevnější 120Hz monitor v Česku? Ano. Je to zázrak? Ne. Ale za 1 490 Kč dostanete funkční Full HD IPS monitor s vyšší frekvencí, což je slušný deal pro nenáročné použití. Stačil by vám podobný monitor? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Black Friday monitor Philips slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. Z této fontánky kočky pít baví a přitom stojí jen kolem tisícovky Libor Foltýnek 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024