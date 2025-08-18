TOPlist

Tento robotický vysavač Philips ještě nebyl levnější. Umí i vytírat a propojíte ho s mobilem

  • Robotický vysavač Philips vám podlahu i vytře
  • Díky slevě jeho cena klesla na historické minimum 4 499 Kč
  • Laserová navigace zajistí důkladný úklid všech místností

Adam Kurfürst
18.8.2025 06:00
Philips 2000 Series 2v1 XU2000 10 na podlaze

Pokud uvažujete o pořízení robotického vysavače, teď je dost možná ta správná chvíle. Philips 2000 Series 2v1 XU2000/10 od nizozemského výrobce je aktuálně k dispozici za pouhých 4 499 Kč, což představuje dosud nejnižší cenu (dříve se podle Heureky nejlepší nabídka dlouhodobě držela na 5 999 Kč).

Vysává a vytírá najednou

Hlavní předností tohoto pomocníka je funkce 2v1, která kombinuje vysávání a vytírání v jednom průjezdu. Robot disponuje sacím výkonem 2 700 Pa, který by si měl poradit s prachem, drobky i chlupy domácích mazlíčků. Ve srovnání s některými konkurenty jde ale o spíše nižší hodnotu. Na jedno nabití vydrží pracovat až 130 minut, což podle výrobce vystačí na úklid plochy 120 m².

Philips 2000 Series 2v1 XU2000 10 z boku

Chytrá navigace pro důkladný úklid

O přesnou navigaci se stará laserová technologie LDS se 360stupňovým skenováním. Robot si tak vytvoří přesnou mapu vašeho bytu a systematicky projede všechny místnosti. Když se vybije, automaticky se vrátí do nabíjecí stanice, dobije se a pokračuje přesně tam, kde skončil. Celý úklid můžete řídit přes mobilní aplikaci HomeRun, která je plně v češtině a umožňuje nastavit časový plán, vybrat konkrétní místnosti k úklidu nebo upravit pořadí místností.

Co říkají uživatelé?

Robotický vysavač má na Alze hodnocení 4,5 hvězdičky z 5 a doporučuje ho 85 % zákazníků. Uživatelé nejčastěji chválí účinné vysávání psích chlupů, přehlednou aplikaci a tichý provoz. „Za cca 5-6 tisíc dobrý. Funguje jak má, aplikace je celkem přehledná, nezlobí,“ píše jeden ze spokojených zákazníků. Další oceňuje: „Vysává sám ale ponožky a kabel nabíječky mu dejte raději z cesty. Nízký práh pro něj není problém.“

Philips 2000 Series 2v1 XU2000 10 trasa

Na co si dát pozor

Z recenzí vyplývá několik nedostatků, které stojí za zmínku. Robot má pouze jeden rotační kartáč, což občas způsobuje, že drobky odpálkuje stranou místo vysátí. Vytírání funguje spíše jako setření mokrou hadrou – zaschlé skvrny neodstraní. Několik uživatelů také upozorňuje, že robot mluví pouze slovensky, nikoliv česky. „Po předchozích robotických vysavačích opravdu kvalitní pomocník do domácnosti, trochu mi chybí v obrovském množství jazyků hlasu čeština, tak nám doma uklízí Slovenka,“ uvádí jedna z recenzí.

Klíčové parametry

Sací výkon2 700 Pa
Výdrž baterie130 minut
Hlučnost66 dB
NavigaceLaserová LDS
PřekážkyDo 2 cm
Objem nádoby0,38 l

Za aktuální cenu 4 499 Kč jde o zajímavou nabídku pro všechny, kdo hledají spolehlivého pomocníka s funkcí vysávání a vytírání. Podle recenzí robot splní očekávání zejména při vysávání, zatímco vytírání je spíše doplňková funkce.

Alternativa s vyšším sacím výkonem

Pokud hledáte ještě výkonnější model za podobnou cenu, stojí za zvážení Xiaomi Robot Vacuum S20, který je k dispozici za 3 899 Kč. Tento robot nabízí solidní sací výkon 5 000 Pa, což je téměř dvojnásobek oproti modelu Philips. Disponuje také pokročilým systémem vytírání ve tvaru písmene Y, který napodobuje ruční mopování a každé místo přejede ze dvou směrů pro důkladnější čištění.

Xiaomi Robot Vacuum S20

Xiaomi má na Alze hodnocení 4,7 hvězdiček od 124 zákazníků a doporučuje ho 90 % uživatelů. Stejně jako Philips vydrží na jedno nabití 130 minut provozu a využívá laserovou LDS navigaci pro přesné mapování prostoru. Výhodou je větší nádoba na prach s objemem 0,4 l a kompatibilita s hlasovými asistenty Alexa a Google Assistant. Za cenu pod 4 000 korun tak získáte vyšší sací výkon a prověřenou kvalitu značky Xiaomi.

