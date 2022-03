První střípky: Co přinese nové OnePlus prostředí OxygenOS 13?

Ačkoli to nějakou dobu vypadalo velmi bledě, nakonec bylo potvrzeno, že si telefony značky OnePlus skutečně ponechají vlastní prostředí OxygenOS, které nebude nuceně “slito” se sesterským ColorOS běžícím v Oppo telefonech. Po této dobré zprávě (alespoň my to tak rozhodně vnímáme) dále pokračuje paralelní vývoj obou nadstaveb a v případě OxygenOS se vyhlíží verze 13, ve které poběží Android 12. Poslední blogový příspěvek na webu OnePlus nastínil, co se chystá.

Jak už je u této firmy i u její nadstavby zvykem, do finální podoby softwaru a funkcí mohou promluvit věrní fanoušci značky. Několik novinek zatím vývojáři tají, ale veřejně už se píše například o nových prvcích pro AOD obrazovku (například hudebním přehrávači) a upravený bude rovněž Zen Mode. V rámci informování o vývoji OxygenOS 13 bylo také zmíněno, že do modelů OnePlus 8T, 8 Pro, Nord, Nord 2 a dalších už míří v ostré verzi Android 12.

Kterou verzi OxygenOS jste vyzkoušeli jako první?

Zdroj: aheadlines