Oura Ring 5 je za rohem! Čerstvý únik prozradil údajné datum vydání

  • Uniklý interní dokument naznačuje, že Oura Ring 5 bude oficiálně představen už 28. května 2026
  • Předobjednávky mají odstartovat ve stejný den, první kusy se k zákazníkům dostanou 4. června
  • Senzorová výbava zůstane stejná jako u Ring 4, výrobce se zaměřuje na optimalizaci a nižší spotřebu

Adam Kurfürst
22.5.2026 14:00
oura ring 4 prsteny ruzne varianty

Když jsme vás v březnu informovali o únicích podoby Oura Ring 5, počítalo se s tím, že chytrý prsten dorazí na trh až koncem roku 2027 – tak totiž obvykle vypadá vydávací cyklus tohoto výrobce. Čerstvý únik z Redditu ale nasvědčuje daleko dřívějšímu uvedení. Pokud je zveřejněný interní dokument společnosti pravý, novinka se světu představí už příští týden.

Představení už příští týden

Na Redditu se objevila fotografie údajného interního materiálu firmy Oura, který je k datu uvedení překvapivě konkrétní. Pátá generace chytrého prstenu by se měla představit ve čtvrtek 28. května, tedy přesně týden ode dneška. Ve stejný den mají zároveň odstartovat předobjednávky a první kusy se k zákazníkům dostanou 4. června.

oura ring 5 datum vydani unik

Dokument doprovází fotografie samotného prstenu i nabíjecího pouzdra a obě se shodují se snímky z březnového úniku. To pravosti přidává, byť obezřetnost samozřejmě stále platí. Cenu dokument bohužel neobsahuje, takže si na ni budeme muset počkat až do oficiálního oznámení.

Drobnější tělo, ale stejné senzory

Podle popisu má být Oura Ring 5 menší a pohodlnější na nošení než předchůdce. Co se ale týče senzorové výbavy, dokument hovoří o tom, že nabídne „stejné“ zdravotní funkce jako Ring 4. To je v určitém rozporu s březnovými úniky, podle nichž měly být optické senzory výrazně větší a doplněné o více LED diod. Bude tedy zajímavé sledovat, který z těchto pohledů se nakonec ukáže jako přesný.

Místo nového hardwaru se Oura podle úniku zaměřuje na optimalizaci stávajících senzorů – ty by měly poskytovat přesnější data a zároveň spotřebovávat méně energie.

Praktickou novinkou má být i vylepšené nabíjecí pouzdro, které prsten dokáže plně dobít až čtyřikrát po sobě. Na delších cestách by tak teoreticky odpadla nutnost vozit s sebou klasickou nabíječku.

Pokud termín 28. května skutečně platí, definitivní odpovědi dostaneme za pár dní.

Nosíte chytrý prsten, nebo se spíš zabydlujete u hodinek?

Zdroje: Reddit, GSMArena, Notebookcheck

