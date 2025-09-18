Oukitel WP210 recenze: Pěkný odolný telefon, který nemá bolestivé kompromisy Hlavní stránka Recenze Recenze telefonů Odolný telefon s výkonem vyšší střední třídy? Oukitel WP210 boří zavedené stereotypy Dimensity 8200, 12 GB RAM a AMOLED displej v těle, které přežije pád z výšky Po týdnu intenzivního testování přinášíme verdikt: konečně odolný telefon bez kompromisů Jakub Kárník Publikováno: 18.9.2025 18:00 Obsah balení: Překvapivě štědré Design a zpracování: Když se tank snaží být elegantní Ovládací prvky a porty Displej: AMOLED mezi odolnými telefony je jako jednorožec Hardwarová výbava: Výkon, který nečekáte Výkon v praxi: Překvapivě svižný Fotoaparát: 108 megapixelů v terénu Zvuk: Mono, ale hlasitý Baterie: Dva dny bez obav, ale… Systém a software: Čistý Android, ale… Cena a dostupnost Závěr: Průlom v kategorii odolných telefonů Přiznám se, že jsem k Oukitel WP210 přistupoval s notnou dávkou skepse. Moje dosavadní zkušenosti s odolnými telefony byly vždy o kompromisech – buď jste dostali cihlu s displejem z roku 2015, nebo zařízení, které se při otevření druhé aplikace zadusilo vlastním výkonem. Po týdnu intenzivního testování WP210 musím říct, že jde o první odolný telefon, o němž mohu říct, že ho hromada lidí může používat jako denního parťáka. Stále jde o mobil cílící na užší skupinu uživatelů, ale pro dobrodruhy, nebo kohokoliv, kdo potřebuje odolný telefon se skvělou výdrží, jde o velmi zajímavou volbu. Nejde přitom o žádnou revoluci. Oukitel prostě vzal osvědčené komponenty z běžných telefonů vyšší střední třídy a zabalil je do pevného těla. Výsledek? Telefon, který nejen přežije pád na beton, ale také vám při tom nezkazí den pomalým systémem nebo mizerným displejem. A to je v této kategorii vlastně malá revoluce. Obsah balení: Překvapivě štědré V krabici najdete kromě telefonu také 45W nabíječku (což v dnešní době není samozřejmost), USB-C kabel, nástroj na vytažení SIM slotu a základní dokumentaci. Telefon přichází s předinstalovanou ochrannou folií na displeji a dokonce i základním silikonovým krytem. Ten sice působí zbytečně, když je telefon sám o sobě odolný, ale při pádu na hranu poskytuje extra ochranu. Design a zpracování: Když se tank snaží být elegantní S 311 gramy a tloušťkou 13,7 mm není WP210 žádný drobek. Pro srovnání – už tak velký iPhone 16 Pro Max váží 227 gramů, Samsung Galaxy S25 Ultra pak 232 gramů. Rozdíl téměř 80 gramů je znát, zejména když telefon nosíte v kapse. První den jsem měl pocit, že nosím cihlu. Bez přehánění. Ve srovnání s ostatními odolnými telefony působí však WP210 skoro štíhle. Oukitel se navíc vyhnul typickému „military“ designu plnému šroubů a výstupků. Místo toho dostáváte relativně čisté linie s decentním fotomodulem a elegantní texturou na zádech. K dispozici jsou tři barevné varianty – černá a šedá s karbonovou texturou a červená s imitací kůže. Testoval jsem černou verzi a musím říct, že karbonový vzor působí prémiově a příjemně se drží. Není kluzký jako sklo běžných telefonů, ale ani příliš drsný. Boční rám je z matného kovu, který dobře maskuje otisky prstů. Certifikace IP68/IP69K a MIL-STD-810H nejsou jen prázdná marketingová hesla. IP68 znamená, že telefon vydrží ponoření do 1,5 metru vody na 30 minut. IP69K jde ještě dál – telefon by měl přežít i vysokotlaké čištění horkou vodou. MIL-STD-810H pak testuje odolnost proti pádu, vibracím, extrémním teplotám (-20°C až +60°C), vlhkosti a dalším faktorům. V praxi jsem telefon třikrát upustil – jednou z výšky pasu na betonovou podlahu (schválně), jednou z kapsy při vystupování z auta na štěrk a jednou mi vypadl z ruky při focení (asi 2 metry na kamínky). Výsledek? Ani škrábanec. Ovládací prvky a porty Rozmístění tlačítek je standardní – vpravo najdete vypínač a kolébku hlasitosti, vlevo pak programovatelné tlačítko. Všechna tlačítka mají příjemný odpor a výrazný klik, takže je snadno najdete i poslepu nebo v rukavicích. Programovatelné tlačítko jsem si nastavil na rychlé spuštění fotoaparátu, ale můžete ho použít třeba pro svítilnu, nahrávání zvuku nebo spuštění libovolné aplikace. Na spodní hraně je USB-C port a hlavní reproduktor. Na horní hraně pak najdete infračervený port. SIM slot pojme dvě nano SIM karty, bohužel bez možnosti rozšíření paměti microSD kartou. S 512GB interní paměti to není kritické, ale u outdoorového telefonu, kde můžete chtít ukládat mapy offline nebo hodiny videa z akcí, by se slot hodil. Displej: AMOLED mezi odolnými telefony je jako jednorožec Tady přichází první velké překvapení. WP210 má 6,7palcový AMOLED displej s rozlišením 1080 × 2412 pixelů (poměr stran 20:9) a obnovovací frekvencí 120 Hz. Pro kontext – většina odolných telefonů má stále IPS LCD displeje s 60 Hz. Najít AMOLED v této kategorii je jako potkat jednorožce. AMOLED technologie přináší všechny své výhody – dokonalou černou (pixely se vypnou úplně), sytější barvy a lepší kontrastní poměr. 120Hz obnovovací frekvence je pak třešnička na dortu. Scrollování je plynulé, animace hladké a celkově má systém daleko responzivnější pocit. Můžete si vybrat mezi automatickým přepínáním (1-120 Hz podle obsahu), pevnými 60 Hz nebo 120 Hz. Já jsem nechal automatiku a funguje skvěle. Maximální jas 550 nitů (celoplošně) není rekordní – vlajkové lodě se dostávají přes 2000 nitů a i ve střední třídě najdete telefony přesahující 1 000 nitů. Ale na přímém slunci je displej stále dobře čitelný, popravdě mi jas přijde lepší než ukazují čísla. Displej se mi zdál plus mínus stejně dobře čitelný jako na iPhonu 16e, jenž zvládá celoplošně 800 nitů. Automatický jas funguje spolehlivě a rychle reaguje na změny osvětlení. V noci oceníte možnost displej hodně ztlumit a zapnout filtr modrého světla. Gorilla Glass 5 není nejnovější generace (aktuálně existuje Victus 2), ale pro odolný telefon dostačující. Za týden používání bez krytu nemám na displeji jediný škrábanec, a to jsem s telefonem nezacházel v rukavičkách. Pod displejem se skrývá optická čtečka otisků prstů. Není to nejnovější ultrazvuková technologie, ale funguje překvapivě rychle a spolehlivě. Odemknutí trvá asi půl sekundy a úspěšnost je kolem 90 %. Problém nastává jen s mokrými nebo hodně špinavými prsty, což se v terénu stává. Hardwarová výbava: Výkon, který nečekáte Srdcem telefonu je MediaTek Dimensity 8200, osmijádrový procesor vyráběný 4nm technologií TSMC. Konkrétně jde o 1× Cortex-A78 na 3,1 GHz, 3× Cortex-A78 na 3,0 GHz a 4× Cortex-A55 na 2,0 GHz. Grafiku obstarává Mali-G610 MC6. Pro srovnání – Dimensity 8200 je výkonově mezi Snapdragonem 7+ Gen 2 a Snapdragonem 8 Gen 1. V benchmarcích dosahuje kolem 800 000 – 900 000 bodů v AnTuTu, což je více než dvojnásobek toho, co zvládnou typické odolné telefony s Helio G99 nebo podobnými čipy. 12 GB RAM LPDDR5 je v této kategorii nadstandard. Většina konkurence nabízí 6-8 GB. V praxi to znamená, že můžete mít otevřených 10 aplikací a systém je nemusí zavírat. Přepínání mezi nimi je okamžité. 512 GB úložiště UFS 3.1 poskytuje rychlosti čtení kolem 1900 MB/s a zápisu 1200 MB/s. To je znát při kopírování velkých souborů, instalaci aplikací nebo práci s 4K videem. Z 512 GB je uživateli k dispozici asi 488 GB (systém a předinstalované aplikace zaberou zbytek). Telefon podporuje 5G (důležité pásmo n78 pro ČR funguje), Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 a NFC pro bezkontaktní platby. GPS podporuje všechny hlavní systémy (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou). Výkon v praxi: Překvapivě svižný Papírové specifikace jsou jedna věc, realita druhá. WP210 mě ale příjemně překvapil. Systém běží absolutně plynule, bez sebemenšího zasekávání. Animace jsou okamžité, aplikace se otevírají svižně a multitasking je radost. Vyzkoušel jsem několik her. Call of Duty Mobile běží na maximální detaily při 60 fps stabilně. Genshin Impact na vysokých detailech drží kolem 30 – 40 fps, což je hratelné. PUBG Mobile rovněž nemá problém. Pro srovnání – s Helio G99 v jiných odolných telefonech musíte jít na střední nebo nízké detaily. V každodenním používání jsem neměl jediný problém s výkonem. Ať už šlo o úpravu RAW fotek v Lightroomu, střih videa v CapCut nebo používání aplikací jako je Photoshop Express. Telefon si se vším poradil bez zaváhání. Fotoaparát: 108 megapixelů v terénu Hlavní 108MP senzor Samsung S5KHM6SX (1/1.67″, pixely 0.64 μm) je na papíře fajn. Doplňují ho 2MP makro kamera GalaxyCore GC02M1 a hloubkový senzor GalaxyCore GC032A. Přední kamera má rozlišení 32 MP (Sony IMX615). Ve výchozím nastavení fotí hlavní kamera ve 12 MP (pixel binning 9:1), můžete ale přepnout na plných 108 MP. Doporučuji zůstat u 12 MP – fotky jsou kvalitnější díky lepší práci se světlem a šumem. Za denního světla jsou fotky ostré, detailní a s přirozenými barvami. HDR pracuje konzervativně, takže nebe není přepálené a stíny nejsou uměle prosvětlené. Rychlost ostření je výborná, až na občasné zaváhání při makru. Potíže začínají až za slabšího světla. Bez nočního režimu jsou fotky hodně zašuměné a měkké. S nočním režimem (2-3 sekundy expozice) se situace zlepší, ale pořád to není úroveň telefonů ve stejné třídě jako Pixel 8a, POCO X7 Pro nebo Galaxy A56. Video umí maximálně 4K při 30 fps nebo 1080p při 60 fps. Kvalita je dobrá za dobrého světla, elektronická stabilizace funguje obstojně při chůzi. V horším světle kvalita rapidně klesá. Zvuk je průměrný a celkem dost šumí. Selfie kamera poskytuje solidní snímky. Zkrášlovací filtry jsou k dispozici, ale nejsou agresivní. Video však umí maximálně v 1080p/30fps. Zvuk: Mono, ale hlasitý WP210 má pouze jeden reproduktor na spodní hraně. Je to škoda, stereo by se hodilo. Reproduktor je ale hodně hlasitý (až 95 dB) a překvapivě čistý. Basy chybí, ale středy a výšky jsou v pořádku. Na podcast nebo YouTube video to stačí, hudbu raději pouštějte přes sluchátka. Sluchátka připojíte pouze přes USB-C nebo Bluetooth (3,5mm jack chybí). Bluetooth podporuje aptX HD a LDAC, takže s kvalitními sluchátky dostanete dobrý zvuk. Baterie: Dva dny bez obav, ale… S kapacitou 8800 mAh patří baterie mezi hlavní přednosti. V praxi jsem dosahoval následujících výsledků: Lehké používání (pár hovorů, WhatsApp, email, trochu webu): 3 dnyBěžné používání (2 hodiny YouTube, hodina navigace, focení, sociální sítě): 2 dnyNáročné používání (hraní her, 4K video, 5G hotspot): 1,5 dne Screen-on time se pohybuje mezi 8-12 hodinami podle náročnosti. S 60 Hz místo 120 Hz získáte asi 10 % navíc, což z mého pohledu za trhaný zážitek nestojí. 45W nabíjení není nejrychlejší (některé telefony zvládnou 100+ W), ale dostačující. Z 0 na 50 % se dostanete asi za 30 minut, plné nabití trvá necelé dvě hodiny. Škoda, že chybí bezdrátové nabíjení. U telefonu této tloušťky by se vešlo. Reverzní nabíjení 10 W přes kabel funguje – dobijete hodinky nebo sluchátka. Systém a software: Čistý Android, ale… WP210 běží na Androidu 15 s minimálními úpravami. To je dobrá zpráva – žádný bloatware, žádné agresivní skiny. Systém vypadá a chová se jako čistý Android a v lecčem se podobá Pixelům, ačkoliv ty mají svou vlastní nadstavbu. Několik drobných úprav tu ale přece je: Vypnutý šuplík aplikací ve výchozím nastavení (jde zapnout) Outdoor Toolbox s kompasem, vodováhou, krokoměrem atd. Gesta pro rychlé akce (dvojité poklepání pro probuzení, převrácení pro ztišení) Herní režim pro optimalizaci výkonu při hraní Největší problém je podpora aktualizací. Oukitel neslibuje konkrétní počet let updatů. Očekávejte 1-2 roky bezpečnostních záplat a možná jednu verzi Androidu. Pro telefon za 12 tisíc je to ale rozhodně zklamání. Zvlášť v době, kdy se většina velkých výrobců (Samsung, Google, Xiaomi, Vivo, OnePlus…) naučilo důstojné podpory i střední třídě. Další problém je chybějící Widevine L1 certifikace. Netflix, Disney+, HBO Max a další streamovací služby přehrají video pouze v SD kvalitě (480p). Cena a dostupnost Oukitel WP210 se oficiálně prodává za 399 dolarů (cca 9 500 Kč) na webu výrobce, v Evropě pak za 450-500 eur (11 000 – 12 500 Kč). V Česku ho seženete přes dovozce nebo AliExpress za 10-12 tisíc korun. Za tuto cenu dostáváte konfiguraci 12 GB RAM + 512 GB. Jiné varianty nejsou k dispozici. Ve srovnání s konkurencí je cena férová. Za podobné peníze dostanete buď odolný telefon s horším výkonem, nebo výkonný telefon bez odolnosti. WP210 kombinuje obojí. Závěr: Průlom v kategorii odolných telefonů Oukitel WP210 je důkazem, že odolný telefon nemusí znamenat kompromisy v každodenní použitelnosti. Po týdnu intenzivního testování můžu s klidným svědomím říct, že jde o nejlepší odolný telefon, jaký jsem kdy měl v ruce. Není to proto, že by byl nejodolnější (jsou robustnější kousky), nejlevnější (Blackview a Doogee jsou levnější) nebo měl nejlepší výbavu. Je to proto, že jako první našel zlatou střední cestu mezi odolností a použitelností. S Dimensity 8200 nabízí výkon srovnatelný s běžnými telefony střední třídy. AMOLED displej se 120 Hz je něco, co v této kategorii najdete spíš vzácně, 12 GB RAM a 512GB úložiště jsou nadstandard. A to vše v těle, které přežije pád z výšky, ponoření do vody a extrémní teploty. Ano, má to svá omezení. 311 gramů je hodně. Chybějící Widevine L1 znamená Netflix jen v SD kvalitě. Nejasná softwarová podpora je u telefonu za 12 tisíc zklamáním a absence bezdrátového nabíjení v roce 2025 trochu zaráží. Ale když zvážíte, co všechno za ty peníze dostáváte, je to výborný obchod. Většina lidí nepotřebuje odolný telefon. Ale pokud patříte k těm, kdo ano – ať už kvůli práci, koníčkům nebo vlastní nešikovnosti – WP210 je aktuálně nejlepší volba na trhu. Klady Výborný výkon díky Dimensity 8200 Kvalitní AMOLED displej se 120 Hz Skutečná odolnost IP68/IP69K/MIL-STD-810H Dlouhá výdrž baterie (8800 mAh) Překvapivě elegantní design Čistý Android 15 12 GB RAM a 512 GB úložiště Zápory Vysoká hmotnost 311 g Chybí Widevine L1 certifikace Nejasná podpora aktualizací Mono reproduktor místo sterea Hodnocení redakce: 75 % Jak se vám zamlouvá Oukitel WP210? Za poskytnutí telefonu děkujeme společnosti Oukitel. O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi