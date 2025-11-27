Android Auto i CarPlay do každého vozu! Ottocast N95 zlevnil v rámci Black Friday na minimum Hlavní stránka Zprávičky Ottocast Screen N95 je 11,4" displej do auta s Androidem 13, Apple CarPlay a Android Auto Split screen umožňuje CarPlay na jedné půlce a Android aplikace (Netflix, YouTube) na druhé Je ideální pro starší vozidla, ale také kamiony nebo lodě Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.11.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Ottocast Screen N95 je 11,4″ IPS displej do auta s rozlišením 1600 × 600 pixelů, který slibuje moderní zážitek z jízdy. Díky Androidu 13 funguje jako samostatný tablet s přístupem k aplikacím, zároveň podporuje bezdrátové Apple CarPlay a Android Auto. Nyní v rámci Black Friday na Alze zlevnil z původních 2 990 Kč na 2 344 Kč. Co vlastně dostanete Ottocast N95 je 11,4″ displej s 60Hz frekvencí, který se upevňuje přísavkou na palubní desku. Napájí se kabelem (součást balení), připojí se k autorádiu přes Bluetooth, AUX nebo FM transmitter. Systém Android 13 umožňuje instalovat aplikace z Google Play (Netflix, YouTube, Spotify), zároveň bezdrátově podporuje Apple CarPlay a Android Auto. Rozlišení 1600 × 600 px je netradiční – displej je výrazně širší než vysoký, což sedí do interiéru auta, ale některé aplikace nemusí být optimalizované pro tento poměr stran. IPS panel má slušné pozorovací úhly, což oceníte, když displej umístíte mimo středovou osu. Android 13: aplikace jako na telefonu Největší výhodou Ottocast N95 je plnohodnotný Android 13. Můžete si nainstalovat Netflix, YouTube, Spotify, Waze nebo jakoukoliv jinou aplikaci z Google Play. Jeden uživatel zmiňoval, že TikTok hlásí, že není povolen, což je pravděpodobně omezení z důvodu bezpečnosti – listovat TikTokem za jízdy není moudré. CHCI OTTOCAST V AKCI Paměť je rozšiřitelná až na 256 GB přes slot, takže si můžete stáhnout obsah na dlouhé cesty bez internetového připojení. Pro plné využití aplikací jako Netflix ale potřebujete sdílet Wi-Fi hotspot z telefonu. A rozhodně byste jej neměli pouštět za jízdy. Split screen: CarPlay a Android najednou Podle uživatelské recenze je možné rozdělit displej na dvě poloviny – na jedné běží Apple CarPlay nebo Android Auto (navigace, hudba), na druhé Android aplikace (video, prohlížeč). To je skvělé třeba pro spolujezdce, který může ovládat hudbu, zatímco řidič má navigaci. Alternativně můžete přepnout na Android na celou obrazovku a používat displej jako samostatný tablet, nebo naopak jen CarPlay/Android Auto bez Androidu. Flexibilita je vysoká. Instalace: přísavka drží, ale… Displej se upevňuje přísavkou na palubní desku. Jeden uživatel psal, že „to opravdu hodně dobře drží“, což je dobře. Problém je, pokud chcete displej přenášet mezi několika vozidly – například z osobního auta do kamionu. Musíte dokoupit další držák, protože přísavka zůstává nalepená na palubce a displej se do ní jen zacvakne. CHCI OTTOCAST V AKCI To je celkem logické řešení (přísavka fixní, displej přenosný), ale pokud plánujete displej často přesouvat, připravte se na nákup více držáků. Co říkáte na Ottocast N95? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Android Auto Auto Black Friday slevy Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024