TOPlist

Android Auto i CarPlay do každého vozu! Ottocast N95 zlevnil v rámci Black Friday na minimum

  • Ottocast Screen N95 je 11,4" displej do auta s Androidem 13, Apple CarPlay a Android Auto
  • Split screen umožňuje CarPlay na jedné půlce a Android aplikace (Netflix, YouTube) na druhé
  • Je ideální pro starší vozidla, ale také kamiony nebo lodě

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
27.11.2025 08:00
Ikona komentáře 0
ottocast jpg

Ottocast Screen N95 je 11,4″ IPS displej do auta s rozlišením 1600 × 600 pixelů, který slibuje moderní zážitek z jízdy. Díky Androidu 13 funguje jako samostatný tablet s přístupem k aplikacím, zároveň podporuje bezdrátové Apple CarPlay a Android Auto. Nyní v rámci Black Friday na Alze zlevnil z původních 2 990 Kč na 2 344 Kč.

Co vlastně dostanete

Ottocast N95 je 11,4″ displej s 60Hz frekvencí, který se upevňuje přísavkou na palubní desku. Napájí se kabelem (součást balení), připojí se k autorádiu přes Bluetooth, AUX nebo FM transmitter. Systém Android 13 umožňuje instalovat aplikace z Google Play (Netflix, YouTube, Spotify), zároveň bezdrátově podporuje Apple CarPlay a Android Auto.

n95

Rozlišení 1600 × 600 px je netradiční – displej je výrazně širší než vysoký, což sedí do interiéru auta, ale některé aplikace nemusí být optimalizované pro tento poměr stran. IPS panel má slušné pozorovací úhly, což oceníte, když displej umístíte mimo středovou osu.

Android 13: aplikace jako na telefonu

Největší výhodou Ottocast N95 je plnohodnotný Android 13. Můžete si nainstalovat Netflix, YouTube, Spotify, Waze nebo jakoukoliv jinou aplikaci z Google Play. Jeden uživatel zmiňoval, že TikTok hlásí, že není povolen, což je pravděpodobně omezení z důvodu bezpečnosti – listovat TikTokem za jízdy není moudré.

CHCI OTTOCAST V AKCI

Paměť je rozšiřitelná až na 256 GB přes slot, takže si můžete stáhnout obsah na dlouhé cesty bez internetového připojení. Pro plné využití aplikací jako Netflix ale potřebujete sdílet Wi-Fi hotspot z telefonu. A rozhodně byste jej neměli pouštět za jízdy.

Split screen: CarPlay a Android najednou

Podle uživatelské recenze je možné rozdělit displej na dvě poloviny – na jedné běží Apple CarPlay nebo Android Auto (navigace, hudba), na druhé Android aplikace (video, prohlížeč). To je skvělé třeba pro spolujezdce, který může ovládat hudbu, zatímco řidič má navigaci.

Alternativně můžete přepnout na Android na celou obrazovku a používat displej jako samostatný tablet, nebo naopak jen CarPlay/Android Auto bez Androidu. Flexibilita je vysoká.

Instalace: přísavka drží, ale…

Displej se upevňuje přísavkou na palubní desku. Jeden uživatel psal, že „to opravdu hodně dobře drží“, což je dobře. Problém je, pokud chcete displej přenášet mezi několika vozidly – například z osobního auta do kamionu. Musíte dokoupit další držák, protože přísavka zůstává nalepená na palubce a displej se do ní jen zacvakne.

CHCI OTTOCAST V AKCI

To je celkem logické řešení (přísavka fixní, displej přenosný), ale pokud plánujete displej často přesouvat, připravte se na nákup více držáků.

Co říkáte na Ottocast N95?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Integrace Google Gemini do Android Auto

Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci

Adam Kurfürst
9.1.
Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.
Android Auto 13.5

Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového?

Adam Kurfürst
10.1.
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024