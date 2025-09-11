OLED displej a 16 senzorů! Chytrý kartáček Oral-B iO9 seženete na Alze za nejnižší cenu v Česku Hlavní stránka Zprávičky Oral-B iO9 je ke koupi s kódem ALZADNY40 za 4 614 Kč – historicky nejnižší cena prémiového smart kartáčku Má 16zónové sledování čištění a přes Bluetooth rozpozná, které zuby zanedbáváte OLED displej zobrazuje režimy a výdrž, ale baterie vydrží jen 12 dní Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.9.2025 10:00 2 komentáře 2 Pokud vás někdy napadlo, jestli má smysl platit za chytrý zubní kartáček přes 5 tisíc, máte teď šanci to zjistit za rozumnou cenu. Oral-B iO9 klesá na Alze s kódem ALZADNY40 na 4 614 Kč. 16 zón sledování – kartáček ví, kde šidíte Hlavní předností iO9 oproti levnějším modelům je sledování čištění v 16 zónách. Zatímco běžné smart kartáčky sledují jen 6 oblastí (horní/dolní, levá/střed/pravá), iO9 rozlišuje jednotlivé plochy zubů – vnější, vnitřní i žvýkací. V praxi to funguje tak, že kartáček přes Bluetooth komunikuje s aplikací v telefonu a v reálném čase ukazuje, kde právě čistíte. Po dočištění dostanete skóre a přehled zanedbaných míst. Aplikace si pamatuje historii, takže časem vidíte, jestli se zlepšujete. KOUPIT ORAL-B V AKCI Problém? Přesnost sledování není stoprocentní, zejména u leváků. Někdy kartáček myslí, že čistíte jiné zuby, než ve skutečnosti. České recenze na Alze to potvrzují – „občas špatně snímá polohu kartáčku“ je častá výtka. Pro perfekcionisty to může být frustrující. OLED displej a tlakový senzor Na rozdíl od trackingu polohy je barevný OLED displej skutečně užitečný. Vidíte název zvoleného režimu (ne jen ikonu), zbývající čas čištění a stav baterie v procentech. Po dočištění se zobrazí emotikon hodnotící kvalitu čištění. Třístupňový tlakový senzor svítí zeleně při správném tlaku, bíle když tlačíte málo a červeně při přílišném tlaku. To je funkce, kterou oceníte hlavně zpočátku – pomáhá vybudovat správný návyk a chránit dásně před poškozením. Kartáček nabízí 7 režimů čištění včetně super citlivého pro problematické dásně nebo čištění jazyka. Výdrž baterie – achillova pata prémiového modelu Paradoxně největší slabinou nejdražšího modelu je výdrž pouhých 12 dní. To je polovina oproti běžným kartáčkům a třetina proti některým konkurentům. Viníkem je pravděpodobně barevný displej, který se často aktivuje náhodným pohybem. KOUPIT ORAL-B V AKCI Pro koho má smart kartáček smysl? Buďme upřímní – k dokonale čistým zubům smart funkce nepotřebujete. Základní Oral-B Pro 3 za tisícovku vyčistí zuby téměř stejně dobře. Rozdíl je v motivaci a zpětné vazbě. Verdikt: Prémiová hračka za cenu běžného kartáčku Za běžnou cenu kolem 7 tisíc bych Oral-B iO9 nedoporučil – poměr cena/výkon je mizerný. Ale za 4 614 Kč s kódem? To už je zajímavá nabídka. Dostáváte špičkovou technologii čištění, užitečný tlakový senzor a pro některé motivující gamifikaci. KOUPIT ORAL-B V AKCI Jen počítejte s tím, že náhradní hlavice iO stojí kolem 200 Kč (dvojnásobek běžných Oral-B hlavic) a budete nabíjet častěji než u levnějších modelů. Pokud vás tyto kompromisy neodradí, je teď ideální čas pro nákup. Máte zkušenosti s kartáčky Oral-B? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář akce alza chytrý kartáček kartáček slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.