OLED displej a 16 senzorů! Chytrý kartáček Oral-B iO9 seženete na Alze za nejnižší cenu v Česku

  • Oral-B iO9 je ke koupi s kódem ALZADNY40 za 4 614 Kč – historicky nejnižší cena prémiového smart kartáčku
  • 16zónové sledování čištění a přes Bluetooth rozpozná, které zuby zanedbáváte
  • OLED displej zobrazuje režimy a výdrž, ale baterie vydrží jen 12 dní

Jakub Kárník
Jakub Kárník
11.9.2025 10:00
oral-b-io9-akce

Pokud vás někdy napadlo, jestli má smysl platit za chytrý zubní kartáček přes 5 tisíc, máte teď šanci to zjistit za rozumnou cenu. Oral-B iO9 klesá na Alze s kódem ALZADNY40 na 4 614 Kč.

16 zón sledování – kartáček ví, kde šidíte

Hlavní předností iO9 oproti levnějším modelům je sledování čištění v 16 zónách. Zatímco běžné smart kartáčky sledují jen 6 oblastí (horní/dolní, levá/střed/pravá), iO9 rozlišuje jednotlivé plochy zubů – vnější, vnitřní i žvýkací.

Oral B iO 9 sleva

V praxi to funguje tak, že kartáček přes Bluetooth komunikuje s aplikací v telefonu a v reálném čase ukazuje, kde právě čistíte. Po dočištění dostanete skóre a přehled zanedbaných míst. Aplikace si pamatuje historii, takže časem vidíte, jestli se zlepšujete.

Problém? Přesnost sledování není stoprocentní, zejména u leváků. Někdy kartáček myslí, že čistíte jiné zuby, než ve skutečnosti. České recenze na Alze to potvrzují – „občas špatně snímá polohu kartáčku“ je častá výtka. Pro perfekcionisty to může být frustrující.

OLED displej a tlakový senzor

Na rozdíl od trackingu polohy je barevný OLED displej skutečně užitečný. Vidíte název zvoleného režimu (ne jen ikonu), zbývající čas čištění a stav baterie v procentech. Po dočištění se zobrazí emotikon hodnotící kvalitu čištění.

Oral B iO 9 sleva aplikace

Třístupňový tlakový senzor svítí zeleně při správném tlaku, bíle když tlačíte málo a červeně při přílišném tlaku. To je funkce, kterou oceníte hlavně zpočátku – pomáhá vybudovat správný návyk a chránit dásně před poškozením.

Kartáček nabízí 7 režimů čištění včetně super citlivého pro problematické dásně nebo čištění jazyka.

Výdrž baterie – achillova pata prémiového modelu

Paradoxně největší slabinou nejdražšího modelu je výdrž pouhých 12 dní. To je polovina oproti běžným kartáčkům a třetina proti některým konkurentům. Viníkem je pravděpodobně barevný displej, který se často aktivuje náhodným pohybem.

Pro koho má smart kartáček smysl?

Buďme upřímní – k dokonale čistým zubům smart funkce nepotřebujete. Základní Oral-B Pro 3 za tisícovku vyčistí zuby téměř stejně dobře. Rozdíl je v motivaci a zpětné vazbě.

Verdikt: Prémiová hračka za cenu běžného kartáčku

Za běžnou cenu kolem 7 tisíc bych Oral-B iO9 nedoporučil – poměr cena/výkon je mizerný. Ale za 4 614 Kč s kódem? To už je zajímavá nabídka. Dostáváte špičkovou technologii čištění, užitečný tlakový senzor a pro některé motivující gamifikaci.

Jen počítejte s tím, že náhradní hlavice iO stojí kolem 200 Kč (dvojnásobek běžných Oral-B hlavic) a budete nabíjet častěji než u levnějších modelů. Pokud vás tyto kompromisy neodradí, je teď ideální čas pro nákup.

Máte zkušenosti s kartáčky Oral-B?

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
