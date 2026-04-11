120" obraz v nativním 4K rozlišení: Projektor Optoma Photon Life PK31 je v Česku o 5 tisíc levnější! Hlavní stránka Zprávičky Optoma Photon Life PK31 je kompaktní 4K DLP projektor s nativním rozlišením 3840 × 2160, RGB LED zdrojem a latencí 4,6 ms Původně 17 190 Kč, s kódem ALZADNY35 za 11 174 Kč — sleva 35 % Nativní 4K projektor za jedenáct tisíc — uživatelé na Alze se shodují, že za tu cenu je to domácí kino, které překvapí Jakub Kárník Publikováno: 11.4.2026 16:00 Nativní 4K projektor za jedenáct tisíc. Optoma Photon Life PK31 je na Alze za 11 174 Kč s kódem ALZADNY35. Za tu cenu dostanete DLP projektor se skutečným 4K rozlišením (ne upscaling), HDR, pokrytím 90 % DCI-P3 a LED zdrojem s životností 30 000 hodin. Hodnocení 5,0 z 5 při třech recenzích a 100% doporučení — malý vzorek, ale výmluvný. Všichni tři uživatelé se shodují na jednom: za tuhle cenu je to výjimečná koupě. Proč nativní 4K za 11 tisíc stojí za pozornost S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete domácí kino s nativním 4K obrazem na 120″+ plátno za zlomek ceny laserových projektorů.⚠️ Zvažte, že 900 ANSI lumenů vyžaduje zatemněnou místnost pro nejlepší zážitek a zoom 1,1× znamená, že musíte přesně spočítat projekční vzdálenost.💡 Za 11 174 Kč dostanete nativní 4K, HDR/HLG, 90 % DCI-P3, latenci 4,6 ms pro hry, 5W reproduktor, 3D podporu a LED zdroj na 30 000 hodin. Proč nativní 4K za 11 tisíc stojí za pozornost Většina projektorů v této cenové kategorii nabízí jen 1080p s upscalingem na 4K. Optoma PK31 má nativní rozlišení 3840 × 2160 — přes 8 milionů skutečných pixelů. Jak píše jeden recenzent: „Večer je obraz ve 4K vynikající — opravdové kino." RGB LED technologie zajišťuje 900 ANSI lumenů s kontrastem 200 000 : 1 a pokrytím 90 % barevného prostoru DCI-P3. Podpora HDR a HLG přidává dynamický kontrast a přirozené barvy. Pro hráče je tu latence pouhých 4,6 ms při 1080p/240 Hz — ideální pro PS5, Xbox nebo PC. LED zdroj má životnost 30 000 hodin — to je přes 10 let sledování tři hodiny denně bez výměny lampy. Hlučnost jen 32 dB, hmotnost 2,2 kg a automatická vertikální korekce lichoběžníku usnadňují instalaci. V balení najdete HDMI kabel, dálkový ovladač a zdroj. S čím počítat 900 ANSI lumenů je na LED projektor solidní hodnota, ale pro nejlepší obraz potřebujete zatemněnou místnost. Přes den je obraz viditelný, ale ztrácí sytost barev a kontrast. Zoom jen 1,1× znamená, že si musíte přesně spočítat vzdálenost — projekční vzdálenost pro 120″ plátno je přibližně 3,5 metru. Uchycení na strop je řešené přes otvory místo nožiček — univerzální držáky fungují, ale je třeba nožičky odmontovat. A vestavěný 5W reproduktor stačí na YouTube, ale na filmový zážitek budete chtít připojit externí audio.