Oppo Watch SE jsou levné Wear OS hodinky s eSIM a NFC

Společnost Oppo tradičně na zimu chytá hromadu nových produktů a jeden z nich nám představila už před nějakou dobou. Jedná se o hodinky Oppo Watch SE, které se pyšní systémem Wear OS, slušnou výdrží baterie a v neposlední řadě také příznivou cenou.

Hodinky Oppo Watch SE disponují 1,75palcovým AMOLED displejem s rozlišením 430 x 372 pixelů. Nechybí samozřejmě ani Always-On funkce a hromada různých ciferníků. Výkon dostal na starost starší, ale stále dostatečně výkonný čipset Qualcomm Snapdragon 4100+ v kombinaci s 1 GB RAM a 8GB úložištěm. Firma se navíc rozhodla dodat také vlastní koprocesor Apollo 4s, který se stará o méně náročné úkony, což by mělo napomoci výdrži baterie.

OPPO Watch SE – Smartwatch Under $150 with E-Sim.

Samozřejmě můžeme počítat také se sledováním SpO2, srdečního tepu, spánku a stresu. Systémem je pak již zmíněný Wear OS, který však běží na nadstavbě ColorOS for Watch. Na jedno nabití vydrží až 10 dní v tzv. lite režimu a 3 dny při běžném používání. Potěší také eSIM a NFC, což byste u takto levných hodinek možná nečekali. V přepočtu za ně totiž výrobce žádá 3 300 korun a je možné, že se dostanou i do Evropy. Šlo by tak o důstojného konkurenta k hodinkám TicWatch a Galaxy Watch.

Jaký máte názor na hodinky Oppo?

Zdroj: gizmochina.com