Společnost Oppo představila své poslední chytré hodinky Watch 2 teprve před dvěma měsíci a na trh se chystá další model. Pravděpodobně se však bude jednat o odlehčenou variantu, čemuž napovídá i název Oppo Watch Free (nikoliv tedy Oppo Watch 3). Oficiálního představení bychom se měli dočkat již 26. září, kde proběhne také debut telefonu Oppo K9 Pro a Oppo Smart TV.

Oppo Watch Free se představí už za dva dny

Jak můžeme vidět na renderech, hodinky budou mít obdélníkový tvar, stejně jako třeba Huawei Watch Fit. Běžet však mají na systému Wear OS od Googlu, což je poměrně zajímavé. Pokud by tomu tak skutečně bylo, existovalo by několik různých scénářů. Buď by v hodinkách tikal některý ze starších čipsetů.

Pak bychom nemohli počítat s podporou Wear OS 3. V případě, že by se ale firma rozhodla pro lepší čipset, mohlo by to znamenat značný nárůst ceny. Ať to bude jakkoliv, na hodinky jsme osobně dosti zvědaví. Na všechny podstatné informace si počkáme už jen dva dny.

Jak se těšíte na chytré hodinky Oppo?

Zdroj: GSMArena