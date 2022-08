Samsung hodinky nejsou na trhu ani jeden celý den a už mají vážného konkurenta. Oppo totiž představilo modely Oppo Watch 3 a Oppo Watch 3 Pro, přičemž oba dva modely se mohou pochlubit parádními displeji, novým čipem od Qualcommu nebo vlastním koprocesorem.

Pojďme začít klasickou verzí, jejíž přední stranu pokrývá 1,75palcový AMOLED displej s rozlišením 372 x 430 pixelů. V útrobách se nachází čipset Qualcomm Snapdragon W5 Gen1, který firma oficiálně představila před několika týdny. V současné době jde o nejvýkonnější čip pro Wear OS zařízení. Pokud však nebude výkon potřeba, zapojí se do akce koprocesor Oppo Apollo 4 Plus. To vše nám dává v kombinaci se 400mAh baterií skvělou výdrž čtyř, respektive tří dnů běžného používání v případě LTE verze.

Oppo watch 3 Pro Unboxing & Review!

Úsporný režim však výdrž vyšoupne směrem k deseti dnům. Počítat můžeme také s 1 GB RAM a 32GB vestavěným úložištěm. Z dalších funkcí stojí za zmínku GPS, NFC, eSIM nebo voděodolnost 5 ATM.

Oppo Watch 3 Pro nabídnou oproti standardní verzi lepší a větší 1,91palcový AMOLED panel s rozlišením 378 x 496 a technologií LTPO. Díky větší 550mAh baterii vydrží pět dní (4 dny LTE verze) běžného užívání a dva týdny v úsporném režimu.

Jinak jsou ale hodinky stejné. To znamená, že se můžeme těšit na 150 ciferníků, více než 100 sportovních režimů, měření srdečního tepu, hladiny kyslíku v krvi nebo třeba EKG či tlaku vzduchu. Základní cena startuje v Číně na 1499 CNY, což je asi 5 200 Kč bez daně. Verze Pro pak vyjde na 1899 CNY, tedy nějakých 6 700 Kč. V tuto chvíli není jasné, kdy (a zda vůbec) se dostanou na globální trh.

LIDL prodává za třináct stovek zajímavé chytré hodinky čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Jak se vám zamlouvají hodinky Oppo Watch 3?

Zdroj: GSMArena