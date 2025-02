Operátor O2 o nás ví téměř všechno! Data pak prodává každému, kdo zaplatí

Reklama

O2 je jeden ze tří hlavních operátorů a díky tomu má velice slušný přehled, kdo co dělá na internetu. Chytré hlavy napadlo, že taková data je škoda nechat ležet ladem a vytvořily produkt O2 Market Scan. Nejspíš mezi našimi čtenáři nebude mnoho takových, kteří by se o tento produkt zajímali z pohledu zákazníků, ale o to více by je mohl zajímat z pohledu „zboží“.

Když v roce 2018 vypukla aféra Cambridge Analytica, svět byl šokován tím, jak mohou být osobní data zneužita. O pět let později se však ukazuje, že to byla jen špička ledovce. Web www.o2marketscan.cz nabízí zběžnou představu o tom, co produkt dokáže. Můžete si stáhnout PFD s demem sesbíraných dat, je to velice zajímavé čtení. Protože je PDF schováno za souhlasem se zasíláním reklamních materiálů, nemůžeme jej přímo zveřejnit. Napovíme, že formulář nekontroluje, nakolik platné údaje jste zadali.

Co o nás O2 díky sledování ví

Podívali jsme se tedy nabízenému produktu na zoubek a nestačili jsme žasnout. Na základě dokumentu O2 MarketScan lze říci, že operátor ví o svých uživatelích mnohem více, než by si běžný člověk mohl představit. Operátoři nesbírají jen základní údaje o volání a spotřebě dat. Díky sofistikovaným analytickým nástrojům jako je O2 MarketScan dokáží vytvořit komplexní profil každého uživatele. A nejde přitom jen o to, jaké weby navštěvujete.

Dokáže sledovat, jak často chodí na konkrétní weby, zda přecházejí ke konkurenci, kolikrát za měsíc se vrátí a odkud na web přišli. Tato data jsou následně využívána k cílenému marketingu a strategickému rozhodování firem, které jsou ochotné si za ně zaplatit. Jinými slovy – operátor monetizuje informace o vás, aniž byste z toho měli jakýkoli přímý prospěch.

Konkrétní čísla překvapí

Data ukazují, že například v Praze operátoři sledují 12 % veškerého online provozu, v Brně je to 9 % a v dalších velkých městech mezi 2-7 %. To znamená, že mají přehled o online aktivitách milionů uživatelů.

Ještě zajímavější je sledování „odlivu“ zákazníků. Systém dokáže identifikovat, že například 31 % uživatelů, kteří opustí jednu službu, přejde ke konkrétní konkurenci. Operátoři dokonce měří „loajalitu“ – tedy kolik procent uživatelů navštěvuje výhradně jeden web (v analyzovaném vzorku to bylo 33 % u dominantního webu).

Zvlášť znepokojivé je rozdělování uživatelů do příjmových skupin. Podle dokumentace O2 MarketScan vytváří tyto profily na základě:

Typu a stáří používaného zařízení

Historie cestování do zahraničí

Objemu spotřebovaných dat

Celkových výdajů za telekomunikační služby

V praxi to znamená, že operátor dokáže odhadnout vaši kupní sílu s překvapivou přesností.

Vždyť o nic nejde…

A proč by to mělo vůbec někomu vadit? Protože jejich digitální otisky jsou prodávány bez jejich aktivní účasti, často pod rouškou anonymizace. Jenže skutečně anonymní data v dnešní době neexistují – pokud někdo ví, kde žijete, jaké máte příjmy, kam nejčastěji chodíte na internet a co vás zajímá, dokáže si vás snadno identifikovat.

Taková míra sledování připomíná spíš dystopickou vizi, ve které se uživatelé mění v chovná zvířata ve velké farmě dat, která jsou dojena pro zisky korporací. A co za to dostanou zpátky? „Personalizovanou reklamu“ – jinými slovy ještě lepší manipulaci, jak je donutit utrácet víc.

Technická realita sledování

Je důležité zmínit, že operátoři mají přístup k těmto datům přímo ze své infrastruktury. To znamená, že běžné metody ochrany soukromí jako mazání cookies nebo prohlížení v anonymním režimu jsou neúčinné. Podle technické dokumentace dokáže systém sledovat:

Mobilní data

Wi-Fi připojení

Webové stránky

Mobilní aplikace

Jedinými skutečně účinnými metodami ochrany jsou:

Využívání VPN

Šifrované messengery

I ty však chrání pouze část našeho digitálního života.

Zadarmo ani český zákazník nehrabe – nebo ano?

Současná situace vyvolává řadu otázek o budoucnosti digitálního soukromí. Je zřejmé, že hodnota osobních dat bude dále růst. Operátoři investují do stále sofistikovanějších analytických nástrojů a rozšiřují rozsah sledovaných parametrů.

Co je však možná ještě důležitější – většina uživatelů si není vědoma rozsahu sledování ani hodnoty svých dat. Zatímco za mobilní tarif platíme i tisíce korun měsíčně, data o našem chování generují pro operátory mnohonásobně vyšší hodnotu.

Je na čase začít diskusi o férovém rozdělení této hodnoty mezi operátory a uživatele. Prvním krokem by měla být větší transparentnost ohledně rozsahu sledování a využití dat. Jen informovaní uživatelé mohou činit skutečně svobodná rozhodnutí o svém digitálním soukromí.

Víte, k čemu jste dali operátorovi souhlas?

Zdroj: O2 blog, O2 Market Scan